L'iPad mini 7 intègre une fonction de récupération venue de l'iPhone 16

L'iPad mini 7 est livré avec une partition RecoveryOS très pratique

Elle peut être restaurée avec n'importe quel appareil sous iOS 18 ou iPadOS 18

Nous ne savons pas encore si les tablettes plus anciennes en bénéficieront

Nous venons d'attribuer quatre étoiles et demie sur cinq à la nouvelle tablette d'Apple dans notre test de l'iPad mini 7 (2024), et nous sommes encore plus impressionnés après avoir appris qu'elle intègre une astuce de récupération très pratique, empruntée à la série iPhone 16.

Comme l'a remarqué 9to5Mac, l'iPad mini 7, tout comme l'iPhone 16 avant lui, est équipé d'une partition spéciale appelée RecoveryOS. Cela signifie qu'il peut être restauré et réinitialisé sans fil grâce à un autre iPhone ou iPad, sans avoir besoin de le connecter à un ordinateur sous Windows ou macOS.

Lorsque cette fonctionnalité a été découverte sur l'iPhone 16, le premier iPhone à l'obtenir, il n'était pas certain qu'elle nécessitait la dernière puce A18 pour fonctionner. Désormais, il est confirmé qu'elle fonctionne parfaitement avec la puce A17 Pro de l'iPad mini 7.

Espérons que cette fonctionnalité ne sera jamais nécessaire. Cependant, si l'iPad se bloque complètement et devient non réactif, ce processus de récupération simplifié peut être très utile, à condition d'avoir un autre appareil Apple à disposition. Cela pourrait aussi éviter un déplacement en boutique ou chez un réparateur.

Délai de récupération

L'iPhone 16 a la même astuce de récupération (Image credit: Apple)

Actuellement, seuls les quatre modèles d'iPhone 16 et l'iPad mini 7 peuvent être restaurés sans fil, car ils possèdent la partition dédiée RecoveryOS. Toutefois, la restauration peut se faire à partir de n'importe quel appareil sous iOS 18 ou iPadOS 18, offrant ainsi plus d'options.

Il n'est pas certain que les appareils plus anciens bénéficieront de cette fonctionnalité via une mise à jour logicielle, mais cela semble peu probable à ce stade. Même avec la sortie récente de iOS 18 et iPadOS 18, Apple n'a pas mentionné cette possibilité.

Cela dit, il est déjà possible de restaurer certains autres appareils Apple sans les connecter à un ordinateur, comme l'Apple Watch ou l'Apple TV 4K. Il semble que cette fonctionnalité sera étendue à tous les futurs iPhones et iPads.

Votre iPad mini 7 peut entrer automatiquement en mode de récupération s'il rencontre un problème, ou vous pouvez le déclencher manuellement en appuyant sur volume haut, puis volume bas, et enfin en maintenant le bouton d'alimentation. Apple fournit des instructions détaillées pour les iPads et iPhones, si besoin.