Apple pourrait annoncer de nouveaux iPad en octobre

Selon Mark Gurman de Bloomberg, dans sa newsletter Power On, l'événement Glowtime d'Apple ne sera pas le dernier grand dévoilement de l'année – d'autres annonces sont attendues en octobre.

On nous a déjà donné un aperçu de la possible arrivée d'un Mac mini repensé, ainsi que la possibilité de voir des MacBooks équipés des processeurs M4. Mais désormais, Gurman s'attend également à une révélation d'un nouveau modèle d'iPad en octobre.

L'iPad mini 7 fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps. Bien qu'il ait été initialement prévu pour être dévoilé aux côtés de l'iPhone 16 et de l'Apple Watch Series 10 lors de l'événement du 9 septembre, la prédiction de Gurman semble logique, d’autant plus que nous ne l'avons pas vu à l'événement Glowtime d'Apple.

Quoi qu'il en soit, l'annonce de l'iPad mini est une bonne nouvelle. Le dernier modèle, l'iPad Mini (2021), commence à dater, et un rafraîchissement est attendu depuis longtemps.

iPad Mini 7 : à quoi s'attendre

Nous avons déjà une liste de souhaits concernant l'iPad mini 7, mais les rumeurs clés évoquent un nouveau chipset et un design plus compact que son prédécesseur. Bien que nous ne nous attendions pas à voir le processeur M4 dans l'iPad mini, comme c'est le cas pour les modèles iPad Pro, Gurman spécule qu'il pourrait inclure la prise en charge de l'Apple Intelligence, ce qui signifie qu'il serait alimenté par le processeur A17 Pro, au minimum.

L'utilisation par Gurman du terme "modèles d'iPad" dans ses spéculations nous fait également nous interroger sur les murmures concernant un iPad mini plus grand de 8,7 pouces avec un écran OLED (par rapport à l'écran LCD de 8,3 pouces du modèle standard), que nous avions auparavant écarté comme étant des rumeurs précoces de l'iPad mini 8. Mais avons-nous vraiment besoin de plusieurs modèles d'iPad mini ?

Il y a une raison pour laquelle nous avons remis en question la survie de l'iPad mini. Avec des iPhones de grande taille, l'iPad 10,9 (2022), et les iPad Air et Pro de 11 et 13 pouces déjà bien établis, la plupart des besoins sont couverts. Pourtant, une tablette de taille moyenne et à prix intermédiaire, autour de huit pouces, pourrait être le compromis idéal pour les utilisateurs cherchant une tablette pratique pour le gaming, le streaming et la lecture – tout en étant facile à tenir d'une main.

Les annonces d'octobre, potentiellement avec toute une nouvelle gamme de Mac et de nouveaux iPads, sont donc à surveiller de près.