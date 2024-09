Une énorme fuite sur la Samsung Galaxy Tab S10 révèle des rendus non officiels des tablettes Plus et Ultra

Samsung se prépare à affronter à nouveau les meilleurs iPads du marché, et une série de rendus non officiels des Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra ont récemment fuité sur le web. Comme les rumeurs précédentes l'avaient suggéré, il semble qu'il n'y aura pas de version standard de la Galaxy Tab S10 cette année.

Les images divulguées proviennent d'Android Headlines et de WinFuture, et semblent avoir été publiées à peu près au même moment. Il y en a un bon nombre à parcourir, montrant les tablettes sous tous les angles, dans plusieurs coloris, et avec ou sans le stylet S Pen.

Si ces rendus s’avèrent exacts – et étant donné la fiabilité de ces deux sites, c'est très probable – ils révèlent presque tout ce qu’il y a à savoir en termes de design pour ces nouvelles tablettes.

Les designs semblent être très similaires à ceux des Galaxy Tab S9 Plus de 12,4 pouces et Galaxy Tab S9 Ultra de 14,6 pouces, lancées en 2023. Comme l'année dernière, il semble que le modèle Ultra sera doté d’une encoche sur l’écran pour accueillir une caméra selfie supplémentaire.

Spécifications de la tablette

so there are only two left now... Samsung Galaxy Tab S10+ and Tab S10 Ultra. Looking much the same! Enjoy a bunch of pics and see more at AH.https://t.co/8uRY35eJ6QSeptember 10, 2024

L'équipe d'Android Headlines a également pu obtenir quelques spécifications pour ces tablettes. Le modèle Plus, plus compact, serait apparemment proposé avec jusqu'à 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne, correspondant au modèle actuel.

Quant au modèle Ultra, plus grand (et plus cher), il est supposé arriver avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Là encore, cela correspond à la configuration haut de gamme disponible sur le modèle existant.

Une amélioration quasi certaine serait l'augmentation de la vitesse du processeur : ces tablettes devraient utiliser le processeur MediaTek Dimensity 9300 Plus, offrant plus de puissance que le Snapdragon 8 Gen 2 des modèles 2023.

Ce que nous ignorons encore, c'est quand ces tablettes seront officiellement dévoilées. Les modèles de l'année dernière ont été lancés en juillet, aux côtés des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, et ils se font donc attendre alors que septembre est bien entamé – mais leur apparition devrait enfin avoir lieu d'ici la fin de l'année.