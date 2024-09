La vitre avant de l'iPhone 16 est désormais 50% plus résistante, selon Apple

Si, comme beaucoup, la maladresse s'invite souvent quand il s'agit de manipuler un iPhone coûteux, et que ce dernier fait fréquemment un plongeon inquiétant au sol, Apple a de bonnes nouvelles. En effet, la nouvelle gamme d'iPhone 16 est censée offrir la surface en verre avant la plus robuste jamais créée par la marque, ce qui pourrait limiter les visites répétées chez le réparateur de smartphones.

Lors de l'événement « It's Glowtime » du 9 septembre, Apple a annoncé que l'iPhone 16 affiche des niveaux de durabilité « leaders dans l'industrie », grâce à « notre nouvelle formulation en verre-céramique, la plus avancée ». Cette amélioration concerne tous les modèles de la gamme iPhone 16, y compris les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, ainsi que les modèles d'entrée de gamme.

Quand Apple évoque cette « formulation en verre-céramique », il s'agit en réalité du Ceramic Shield qui compose le verre avant de l'iPhone. Depuis 2020, la marque équipe ses iPhones de cette surface en verre-céramique afin de les protéger contre les fissures et les rayures. Développé en collaboration avec le fabricant de verre Corning, il est bien plus résistant qu'une façade en verre classique.

Sur l’iPhone 16, Apple affirme que le Ceramic Shield est désormais 50 % plus résistant que la première génération apparue sur l'iPhone 12. Il serait également deux fois plus solide que le verre présent sur n'importe quel autre smartphone. Si ces chiffres sont avérés, c'est plutôt impressionnant – et une excellente nouvelle pour ceux qui aiment tester la robustesse de leur iPhone jusqu'à la limite.

L'iPhone 16 plus fort que jamais

(Image credit: Apple)

Comme pour beaucoup des affirmations d'Apple lors de l'événement « It's Glowtime », les détails précis manquent encore. Par exemple, on ne sait pas si le « 50 % plus résistant » concerne la résistance aux rayures, la capacité à encaisser les chutes, ou encore un autre facteur.

Cela dit, c'est tout de même rassurant d'entendre Apple être aussi confiant sur la durabilité de ses appareils. Sachant que le Ceramic Shield représentait déjà une avancée majeure par rapport aux écrans des modèles précédents, une augmentation de 50 % de la solidité de l'écran est un signe prometteur.

Cela signifie-t-il qu'il faut se passer de la protection d'écran ? Pas forcément, surtout tant que nous n'avons pas encore de résultats concrets des tests de durabilité. Mais avec un Ceramic Shield renforcé, l’iPhone 16 devrait être capable de supporter les coups tout en restant impeccable.