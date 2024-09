Événement Apple iPhone 16 - tout ce qu'Apple a annoncé et 16 choses que nous avons apprises

L'événement iPhone 16 d'Apple est maintenant terminé, mais nous commençons à peine à prendre connaissance de tout ce qui a été annoncé par Tim Cook et ses amis.

Il y avait beaucoup à déballer : quatre nouveaux iPhones, une nouvelle Apple Watch, deux nouveaux modèles d'AirPods et toute une série de fonctions intelligentes d'Apple Intelligence. Mais il y avait aussi plusieurs absences notables qui avaient fait l'objet de nombreuses rumeurs avant l'événement, ainsi que quelques mises à jour notables d'appareils existants.

Pour vous mettre au courant de toutes les grandes annonces, voici notre guide de tout ce qu'Apple a révélé, ainsi que quelques éléments que nous avons appris en cours de route.

1. L'iPhone 16 reçoit non pas un mais deux nouveaux boutons

(Image credit: Apple)

À première vue, l'iPhone 16 ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais Apple a apporté quelques améliorations significatives à son dernier modèle de base.

Sur le plan du design, l'iPhone 16 hérite du bouton Action de l'iPhone 15 Pro, mais l'ajout le plus intéressant est le tout nouveau bouton Commandes de l’appa­reil photo, qui peut être utilisé à la manière de Google Lens pour vous aider à découvrir rapidement ce qui vous entoure.

L'iPhone 16 est également équipé d'un nouveau chipset A18 exclusif, qui alimentera les fonctions Apple Intelligence à partir d'octobre, et les lentilles de l'appareil photo arrière sont désormais disposées verticalement pour permettre la capture de vidéos dans l'espace.

L'iPhone 16 est disponible en outremer, sarcelle, rose, blanc et noir, et peut être précommandé à partir du vendredi 13 septembre mais il faudra attendre le 20 septembre pour le voir arriver en magasin, en même temps que l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

2. Les iPhone 16 Pro et Pro Max sont encore plus Pro - et plus grands

Nous nous attendions à ce que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max disposent d'une solide suite de mises à jour, mais ce qu'Apple a ajouté à ses smartphones de nouvelle génération est plutôt impressionnant - et un peu écrasant.

Les deux téléphones sont dotés d'écrans plus grands - respectivement 6,3 et 6,9 pouces - et d'un puissant chipset A18 Pro qui promet une puissance de jeu nettement supérieure et la possibilité de réaliser des vidéos 4K de haute qualité à 120 images par seconde, ce qu'Apple présente comme une fonctionnalité pro.

Le bouton Action est plus performant et, comme sur l'iPhone 16 de base, il y a un nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo basé sur l'haptique qui peut reconnaître un mélange de tapotements et de glissements pour déclencher différents modes d'appareil photo et de prises de vue.

De plus, pour ceux qui souhaitent capturer un son de qualité, les téléphones Pro sont désormais équipés de quatre micros, avec la possibilité d'enregistrer de l'audio spatial lors de la capture de vidéos.

En outre, quatre couleurs sont disponibles - Titane noir, Titane blanc, Titane Naturel, Titane sable - et des fonctions intelligentes sont disponibles grâce à un Siri amélioré et à l'Apple Intelligence. D'une manière ou d'une autre, Apple a décidé de ne pas augmenter le prix des téléphones Pro, malgré les mises à jour. Nous pourrions avoir affaire à deux concurrents très puissants pour la première place de notre liste des meilleurs téléphones.

3. L'iPhone 16 Plus est... eh bien, il est tout simplement plus grand

L'iPhone 16 Plus est identique à l'iPhone 16 dans tous les domaines sauf un : la taille. Avec son écran de 6,7 pouces, le Plus est désormais le deuxième plus grand téléphone d'Apple, derrière l'iPhone 16 Pro Max, récemment agrandi.

Comme le reste de la gamme iPhone 16, l'iPhone 16 Plus est équipé du nouveau bouton Action et du bouton capacitif Commandes de l’appa­reil photo. Doté du chipset A18, l'iPhone 16 Plus recevra une série de fonctionnalités Apple Intelligence en version bêta en octobre, avant leur lancement officiel en décembre.

Parmi les nouveaux outils d'intelligence artificielle, citons l'intelligence visuelle, qui utilise les caméras alignées verticalement pour fournir des informations sur l'environnement (voir ci-dessous).

Les précommandes seront lancées le 13 septembre, à partir de 1 119 € pour le modèle avec 128 Go de stockage.

4. Apple a - remarquablement - maintenu les prix de l'iPhone

En parlant de prix, nous n'arrivons pas à croire que nous disons cela, mais étant donné les améliorations qu'Apple a apportées à ses iPhones avec la famille iPhone 16, les smartphones de Cupertino pourraient en fait être d'un bon rapport qualité-prix. En effet, leur prix n'a pas augmenté.

Cela signifie que l'iPhone 16 est proposé à partir de 769 €, l'iPhone 16 Plus à partir de 1 129 €, l'iPhone 16 Pro à partir de 1 229 €, et l'iPhone 16 Pro Max à partir de 1 479 €.

Évidemment, les prix peuvent devenir un peu exorbitants lorsque l'on augmente les options de stockage, l'iPhone 16 Pro Max 1 To atteignant 1 979 €. En revanche, si vous optez pour une quantité de stockage embarqué plus modérée, les prix seront plus faciles à avaler.

Les quatre nouveaux modèles d'iPhone sortiront le 20 septembre, mais les précommandes de l'iPhone 16 débuteront le 13 septembre.

5. Voir double ? L'iPhone 16 se dote de deux nouveaux boutons

Outre le bouton Action de l'iPhone 15 Pro - un bouton de raccourci programmable qui remplace le bouton muet des anciens modèles - Apple a doté les modèles iPhone 16 d'un nouveau bouton : Contrôle de l'appareil photo.

Vous pouvez toucher le bouton une fois pour ouvrir l'application Appareil photo, le toucher à nouveau pour prendre une photo, et en faisant glisser votre téléphone le long du bouton, vous pouvez régler divers paramètres de l'appareil photo pour ajuster la composition et l'apparence de vos photos. Tout cela est censé rendre la prise de photos sur l'iPhone 16 plus pratique, et nous sommes impatients de l'essayer.

6. L’iPhone 16 Pro promet un matériel d’enregistrement de « qualité studio »

Apple souhaite vraiment que les créatifs utilisent l'iPhone 16 Pro pour leurs besoins en musique et en vidéo. Il est doté de quatre micros de « qualité studio » qui, combinés à l'intelligence artificielle, peuvent être utilisés pour ajuster le mixage sonore de vos prises de vue (en se concentrant sur les acteurs principaux, sur ce qui est cadré ou sur un équilibre de tous les sons) ou pour vous aider à superposer des idées de chansons dans des notes.

Dans un exemple présenté lors de l'événement, un musicien jouait un riff de guitare qu'il avait enregistré précédemment tout en enregistrant de nouvelles paroles par-dessus ; il pouvait ensuite réécouter les deux ensemble, ou isoler uniquement le riff ou les paroles pour l'aider à créer une nouvelle mélodie.

L'iPhone 16 Pro est également capable de capturer des vidéos en 4K à 120 images par seconde. Une fois que vous avez votre vidéo, vous pouvez ajuster la vitesse de lecture dans l'application pour créer des ralentis cinématographiques après coup. Vous pouvez également compter sur le nouveau bouton Commandes de l’appa­reil photo pour ajuster plus facilement les réglages de l'appareil photo à la volée.

La famille iPhone 16 a apporté avec elle les nouvelles puces A18 et A18 Pro, et comme d'habitude, Apple a fait des déclarations impressionnantes sur l'amélioration des performances sans beaucoup de repères réels.

Néanmoins, la société affirme que l'A18 présent dans l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus dispose d'un processeur 30 % plus rapide et d'un GPU 40 % plus rapide que le chipset A16 Bionic qu'il remplace. Quant à l'A18 Pro qui équipe l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, Apple annonce des gains de performances de 15 % pour le processeur et de 20 % pour le processeur graphique.

L'A18 Pro double également les vitesses d'encodage vidéo, une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent les capacités d'enregistrement ProRES de l'iPhone. Ce qui est concrètement impressionnant, c'est qu'il s'agit des premiers chipsets de smartphone 3nm disponibles dans le commerce, ce dont nous avions relativement peu entendu parler jusqu'à l'événement lui-même.

8. Apple Intelligence arrive bientôt... mais pas tout de suite

Apple Intelligence a enfin une fenêtre de sortie, et même si elle ne sera pas disponible pour le lancement de la gamme iPhone 16 le 20 septembre, nous n'aurons pas longtemps à attendre.

Apple indique que les nouvelles fonctionnalités d'IA arriveront en octobre dans iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, mais uniquement en anglais américain pour commencer. Dans un premier temps, Apple Intelligence sera lancé en version bêta avec des outils d’écriture, des résumés et la refonte de Siri, pour ne citer que quelques-unes de ses astuces.

Des langues anglaises plus localisées seront ajoutées en décembre, et nous prévoyons de voir davantage de fonctionnalités Apple Intelligence telles que Genmoji et Visual Intelligence arriver sur nos appareils Apple au cours des prochains mois. La version de Siri que nous attendions tous n’arrivera pas avant 2025, vous devrez donc attendre pour demander à l’assistant vocal ce qu’il y a sur l’écran de votre appareil.

9. Visual Intelligence pour iPhone, similaire à Google Lens

(Image credit: Aplpe)

Nous espérions tous une nouvelle fonctionnalité Apple Intelligence exclusive à la gamme iPhone 16, et Apple l’a bel et bien livrée. Appuyez sur le nouveau bouton de contrôle de la caméra sur l'iPhone 16, 16 Plus, Pro ou Pro Max pour activer l'intelligence visuelle et rechercher tout ce que vous voyez à l'aide de l'IA.

L'intelligence visuelle arrivera sur l'iPhone 16 plus tard cette année, vous devrez donc pour l'instant utiliser le bouton de contrôle de l'appareil photo pour prendre des photos...

10. L'Apple Watch 10 a un écran plus grand et un corps plus fin...

(Image credit: Aplpe)

L'Apple Watch Series 10 est arrivée avec son écran le plus grand jamais vu, son corps le plus fin jamais vu et sa charge la plus rapide jamais vue.

Avec un nouvel écran plus grand que la bête de 49 mm de l'Apple Watch Ultra (bien que nous n'ayons pas obtenu de taille exacte pour le nouvel écran de la série 10), l'OLED grand angle offre 30 % d'espace d'écran en plus par rapport à l'ancienne Apple Watch Series 6.

Vous en voulez plus ? Un nouveau chipset S10 offre l'application Translate et des informations de santé basées sur l'apprentissage automatique, y compris une nouvelle fonctionnalité de troubles respiratoires pour la détection de l'apnée du sommeil. Et puis il y a le haut-parleur…

11. … et la Watch 10 déverrouille son haut-parleur pour la lecture de musique

Oui, le haut-parleur de l’Apple Watch Series 10 peut enfin diffuser de la musique. C'est vrai, cette bizarrerie de l'Apple Watch a été corrigée afin que vous n'ayez plus besoin de connecter une paire d'AirPods à votre Apple Watch pour profiter de la musique que vous avez téléchargée sur le portable.

Nous nous attendons à ce que la qualité audio ne soit pas des plus exceptionnelles – considérez cela comme une solution de secours plutôt que comme votre expérience d’écoute musicale préférée – mais cela sera certainement mieux que rien dans les cas où vous oubliez votre iPhone ou que vos AirPods sont à court de charge.



12. Pas d'Apple Watch Ultra 3 – mais la 2 bénéficie de quelques mises à niveau

(Image credit: Apple)

Même si nous n’avons pas vu d’Apple Watch Ultra 3 faire son apparition cette année, Apple a proposé une petite mise à jour de la série Ultra dans son ensemble. Les applications Depth et Oceanic+, auparavant exclusives à l'Ultra, sont à présent disponibles sur l'Apple Watch Series 10. L'Ultra 2 est désormais disponible dans une nouvelle couleur élégante : Titane noir.

Ce nouveau look est complété par un nouveau style de bracelet, le bracelet milanais en titane, censé évoquer le style des montres de plongée classiques – et en tant que tel, il est résistant à la corrosion pour tous vos besoins en haute mer.

13. L'Apple Watch 10 et la Watch Ultra 2 bénéficient toutes deux d'une fonction de détection de l'apnée du sommeil

(Image credit: Aplpe)

L'Apple Watch 10 et la Watch Ultra 2 bénéficient d'une fonction de détection de l'apnée du sommeil qui pourrait changer la vie. À l’aide de l’accéléromètre de l’appareil, les montres Apple détecteront les troubles du sommeil qui pourraient indiquer que le porteur a temporairement arrêté de respirer et analyseront ces résultats tous les 30 jours pour identifier les signes d’apnée du sommeil.

Étant donné que jusqu’à 80 % des personnes souffrant de ce trouble potentiellement mortel ne savent même pas qu’elles en sont atteintes, cela pourrait constituer une première ligne de défense précieuse pour aider à le détecter.

14. Les Apple AirPods 4 sont là – et oui, vous voyez double

Apple a lancé non pas un mais deux nouveaux ensembles d'AirPods 4 pendant sa conférence de rentrée « It's Glowtime », tous deux dotés d'une architecture acoustique améliorée reprenant la conception originale open-ear d'Apple.

La principale différence entre les deux ? Suppression active du bruit, audio adaptatif et sensibilisation à la conversation, réservés à la paire la plus chère. Cependant, vous bénéficiez d’un son spatial personnalisé et d’une détection des gestes dans les deux cas, grâce à la puce H2 d’Apple.

15. Les AirPods Pro 3 ne sont pas apparus, mais les Pro 2 bénéficient de quelques mises à niveau

Même si nous sommes un peu déçus que les AirPods Pro 3 n'aient pas été révélés, les AirPods Pro 2 vont au moins bénéficier de trois nouvelles fonctionnalités visant à protéger votre santé auditive.

Il existe une suppression améliorée du bruit pour les sons particulièrement forts, un test auditif qui vous permet de suivre les changements de votre audition au fil du temps et, plus intéressant encore, la possibilité de transformer vos écouteurs en aides auditives.

Ces fonctionnalités seront intégrées à l'application iPhone Health avec une mise à jour iOS 18 plus tard cette année, uniquement pour les propriétaires d'AirPods 2, mais il est probable que les futurs AirPods Pro 3 les obtiendront également.

16. Les AirPods Max 2 ne se sont pas non plus concrétisés, dommage

(Image credit: Aplpe)

Il y avait des rumeurs selon lesquelles nous verrions les nouveaux AirPods Max 2 lancés lors de l'événement, mais nous avons plutôt vu quelques mises à niveau mineures des AirPods Max existants.

Il n'est pas surprenant, étant donné que les régulateurs européens l'ont exigé, que le port Lightning ait disparu, remplacé par les ports USB-C utilisés dans le reste de la gamme AirPods.

Et les Max ont également reçu un éclat avec de nouveaux coloris Minuit, Orange, Lumière stellaire, Bleu et Mauve. Il semble cependant que nous attendrons un peu plus longtemps pour des fonctionnalités telles que l’audio sans perte et la protection contre les intempéries.