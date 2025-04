iPhone 17 Pro : un zoom optique moins puissant que le modèle précédent, mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle

L'iPhone 17 Pro et Pro Max pourrait avoir un zoom optique de 3,5x au lieu de 5x

Cependant, un zoom sans perte de 5x et même de 7x pourrait toujours être possible grâce au recadrage

Ce changement serait apparemment associé à un nouveau capteur de 48 Mpx

D’après plusieurs sources concordantes, l’appareil photo téléobjectif des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max pourrait bénéficier d’une amélioration notable, avec un capteur de 48 Mpx qui remplacerait celui de 12 Mpx utilisé sur les modèles iPhone 16 Pro. La dernière fuite confirme cette évolution, tout en laissant entendre que les changements ne se limiteraient pas au nombre de mégapixels.

Selon le leaker Majin Bu (relayé par 9to5Mac), la gamme iPhone 17 Pro serait dotée d’un téléobjectif capable d’un zoom optique 3,5x, 5x, voire 7x. La formulation reste un peu floue sur la manière dont ce zoom serait obtenu, mais la mention d’un recadrage sans perte laisse penser à un zoom optique 3,5x, avec des recadrages numériques permettant d’atteindre un zoom 5x ou 7x, à une résolution réduite.

Ce type de recadrage avec une qualité proche de l’optique ne serait envisageable qu’en augmentant le nombre de mégapixels. Cela correspondrait donc à une évolution logique si Apple intègre un capteur 48 Mpx.

Une idée qui n'est pas nouvelle pour Apple

L'iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ce principe a déjà été utilisé sur les iPhone, notamment avec le capteur principal de 48 Mpx des iPhone 16, capable de réaliser des clichés à zoom 2x en qualité optique à 12 Mpx. Il ne serait donc pas surprenant qu’Apple applique la même stratégie à l’objectif téléphoto.

Ce changement pourrait être vu comme une amélioration, puisqu’il permettrait toujours d’obtenir un zoom 5x, comme sur les modèles Pro actuels, tout en offrant également des options de zoom plus courtes et plus longues.

La possibilité de capturer des images en 3,5x, probablement en pleine résolution 48 Mpx, serait particulièrement intéressante pour les amateurs de portraits, un zoom 3,5x étant souvent plus adapté à ce type de prise de vue qu’un zoom 5x.

Cela dit, malgré la crédibilité apparente de cette information, il convient de rester prudent. La source affiche un historique mitigé, et la sortie de l’iPhone 17 est encore loin. L’annonce est attendue pour septembre.