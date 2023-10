Nous avons essayé les écouteurs USB-C d'Apple avec l'iPhone 15... la magie n'est pas au rendez-vous !

Parfois, on ne veut tout simplement pas écrire ce qu'on va devoir écrire. Non seulement nous avons pratiquement supplié Apple d'équiper un iPhone d'un port audio USB-C pendant des années, mais nous avons également défendu les écouteurs filaires à port Lightning d'Apple, bon marché et même gratuits à un moment donné, comme étant meilleurs que tous les écouteurs AirPods disponibles sur le marché.

Si l'on associe une terminaison audio USB et des écouteurs EarPods (ce qui, en fin de compte, est prévu depuis très longtemps), nous devrions pouvoir écouter nos listes de lecture Apple Music Lossless en toute tranquillité, n'est-ce pas ? Ce n'est malheureusement pas le cas.

Même un poisson d'avril sur les AirPods Pro filaires plus tôt dans l'année n'a pas suffi à nous dissuader de penser qu'il s'agissait d'une excellente idée - nous rêvions de sentir les fils blancs et brillants de Tim Cook, terminés par une connexion USB-C.

Cependant, la triste vérité est qu'après avoir passé une longue session d'écoute avec les nouveaux EarPods, l'excitation diminuant au fur et à mesure que chaque piste saturée et bien maigre en matière de dynamisme se présentait à nos oreilles, le constat s'impose. Il nous faut confirmer que les derniers EarPods d'Apple à 19 € ne sont pas un bon choix, selon nous, si vous venez d'acheter l'iPhone 15.

Voilà, c'est dit.

Nous écrivons cela le cœur lourd, car ces EarPods prennent en charge l'audio sans perte, ce qu'aucun AirPods ne peut actuellement offrir avec votre iPhone (les AirPods Pro 2 prennent en charge l'audio sans perte, mais uniquement avec votre casque Vision Pro).

Nous avons donc été très déçus par la qualité du son de ces EarPods. Pourquoi ? Nous aimerions bien le savoir, mais après avoir comparé nos écoutes avec des écouteurs filaires de bonne qualité, nous savons que la faute en revient aux nouveaux EarPods plutôt qu'à la connexion USB-C elle-même, à l'iPhone ou aux morceaux téléchargés que nous étions en train d'écouter.

(Image credit: Future)

Nous aimerions vraiment pouvoir applaudir le géant de Cupertino pour a) se soucier de l'audio portable, câblé et sans perte plutôt que de se lancer uniquement dans des solutions sans fil basées sur le Bluetooth, et b) pour continuer à produire du matériel d'écoute abordable.

Mais nous ne pouvons pas applaudir ces EarPods. Nous sommes désolés, mais le son n'est pas satisfaisant.

Avis : si vous achetez un iPhone 15, offrez-vous de meilleurs écouteurs filaires - et peut-être même un DAC

(Image credit: Future)

Vous pensez peut-être qu'en ajoutant un DAC USB-C à votre iPhone 15 avant de le brancher à vos écouteurs USB-C, vous résoudrez un problème. Mais ce serait une mauvaise idée, d'abord parce qu'un DAC est équipé de prises casque classiques de 3,5 mm ou 4,4 mm à l'autre extrémité et que vos EarPods requièrent un port USB-C... déjà pris. Un DAC autonome ne fera donc qu'amplifier le problème.

Pour clarifier, les DAC sont un moyen peu coûteux d'améliorer le niveau audio de vos écouteurs de bonne qualité, mais ces EarPods n'en sont pas, malheureusement. Les nouveaux EarPods USB-C ne semblent tout simplement pas capables d'offrir une représentation sonore fidèle, selon nous.

(Image credit: Future)

Nous avons fait valoir notre point de vue et nous ne voulons pas dénigrer davantage les écouteurs filaires d'Apple, mais nous nous devions de vous faire partager notre avis précis à propos du son auquel vous attendre.

Vossi Bop de Stormzy révèle une ligne de basse inhabituellement confuse qui encombre la scène sonore, empiétant sur les bas médiums déjà à la limite du craquement dans un mixage confus qui semble manquer de précision - et tous ceux qui connaissent ce morceau savent que ce n'est tout simplement pas le cas avec un matériel d'écoute plus talentueux.

Les touches au début de Dogtown de Kamaal Williams sonnent un peu étriquées et vagues, en partie parce qu'elles n'ont pas l'espace nécessaire pour être percutantes ou tridimensionnelles dans une présentation maigre en matière de dynamisme. Ls battements de mains accaparer ici trop d'attention.

Les boîtiers blancs brillants des haut-parleurs sont familiers et rassurants et le micro en ligne est parfait, bien qu'il soit un peu trop proche de la joue, mais les haut-parleurs sous le capot semblent paresseux et pas du tout préparés à leur tâche. Compte tenu de la qualité supérieure de la finition de ces EarPods, c'est vraiment dommage. Il s'agit peut-être d'une tentative d'Apple pour faire oublier l'audio filaire aux auditeurs et les inciter à se tourner vers la gamme plus onéreuse des AirPods, une fois pour toutes.

Inutile de dire que les nouveaux EarPods USB-C ne figureront pas de sitôt dans notre guide des meilleurs écouteurs bon marché. Et comme le son n'est pas à la hauteur de la plupart des produits de notre classement des meilleurs écouteurs sans fil à petit prix, ils sont également loin d'atterrir dans notre guide d'achat des meilleurs écouteurs filaires. Encore une fois, nous aimerions qu'il en soit autrement.

(Image credit: Future)