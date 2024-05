La Galaxy Watch Ultra est à nouveau repérée, alors que Samsung fait allusion à des smartwatches « haut de gamme »

Si l'on en croit les rumeurs, la grande présentation de la série Samsung Galaxy Watch 7 aura lieu le mois prochain - et il semble bien que nous aurons au moins une smartwatch haut de gamme dans la collection.

Commençons par ce que Samsung a dit officiellement, dans un communiqué de presse annonçant les résultats financiers : la société dit qu'elle cherche à lancer de « nouveaux modèles haut de gamme » dans la catégorie des smartwatches au cours de la seconde moitié de l'année.

C'est tout ce que Samsung dit à ce sujet, mais cela pourrait certainement être lu comme quelque chose que la société dit dans le contexte de la recherche d'une dynamique de vente avec l'introduction de nouveaux produits - et SamMobile y voit un indice que la Galaxy Watch 7 Ultra, précédemment évoquée par la rumeur, est en effet en cours d'élaboration.

On peut raisonnablement affirmer que la Samsung Galaxy Watch 7 sera considérée comme un produit haut de gamme, car il existe certainement des montres connectées moins chères, mais il a été question d'un troisième modèle pour 2024. L'année dernière, nous avons eu droit à deux montres : la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic.

Micrologiciel de la Galaxy Watch Ultra repéré

Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Une nouvelle preuve de l'existence d'une nouvelle Galaxy Watch haut de gamme nous est fournie par les informateurs d'Android Headlines, qui ont repéré une version du micrologiciel d'un modèle de smartwatch que l'on pense être la Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Ce n'est pas la première fois que ce nom est mentionné, bien qu'il ait également été question d'une Galaxy Watch 7 Pro.

Selon Android Headlines, les trois modèles dévoilés dans les semaines à venir seront la Watch 7, la Watch 7 Classic et la Watch Ultra (mais sans le '7'). Il semble que la variante Pro soit passée à la trappe - ou qu'il s'agisse en fait de l'édition Ultra depuis le début.

À ce stade, il semble probable que nous aurons un modèle Ultra, peut-être avec une batterie plus grande pour le distinguer. Samsung utilise déjà le label Ultra pour ses téléphones et ses tablettes, et Apple a bien sûr son propre modèle de smartwatch Ultra.

Les fuites indiquent que le 10 juillet est la date à laquelle Samsung organisera son prochain lancement de matériel Unpacked. Outre les trois nouveaux modèles de Galaxy Watch, nous nous attendons également à voir le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Ring, et bien plus encore.