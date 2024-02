Samsung Galaxy Ring : la bague intelligente est désormais officielle, voici tout ce que nous savons

La Samsung Galaxy Ring est désormais officielle, après sa brève et surprenante apparition en teaser à la fin de l'Unpacked 2024.

Le rival tant attendu de la Oura Ring a fait son apparition lors du lancement du Samsung Galaxy S24, où on a eu un premier aperçu de la bague intelligente et... c'est à peu près tout. L'annonce a effectivement confirmé l'existence de la Galaxy Ring, sans donner de détails sur le prix, la date de sortie ou les spécifications.

Cela dit, on peut faire quelques suppositions éclairées sur les talents potentiels de la Samsung Galaxy Ring en matière de suivi de la santé et du sommeil, basées sur les annonces du géant technologique concernant une importante mise à jour de Samsung Health prévue "plus tard dans l'année".

Image 1 of 4 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Étant donné le nombre croissant de concurrents pour le titre de meilleure bague intelligente – et certaines rumeurs de l'année dernière de The Elec selon lesquelles Samsung avait "commencé à développer" des prototypes de la Galaxy Ring – on s'attendait à ce que l'accessoire soit lancé quelque part en 2024.

Mais maintenant que c'est officiel, que sait-on de son design et quelles fonctionnalités peut-on en attendre ? On a rassemblé ici tous les derniers détails sur la Samsung Galaxy Ring pour que vous puissiez décider si ce sera votre prochain accessoire portable ou tracker de fitness.

Samsung Galaxy Ring : L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La première bague intelligente de Samsung

La première bague intelligente de Samsung Quand sortira-t-elle ? Inconnue, mais probablement en 2024.

Inconnue, mais probablement en 2024. Combien coûtera-t-elle ? Pas encore de détails, mais probablement plus cher que la Galaxy Watch

Samsung Galaxy Ring : Prix

La Samsung Galaxy Ring a peut-être été officiellement teasée lors de l'Unpacked 2024, mais on n'a pas entendu un mot sur les prix. Cela signifie que nous ne pouvons que spéculer sur la base de ses rivaux existants.

Notre point de référence est la bague Oura. Dans notre avis sur l'Oura Ring (Génération 3) [en anglais], nous avons noté que l'appareil était impressionnant mais relativement cher par rapport à une montre intelligente traditionnelle, avec un prix de 299€.

De plus, il faut payer 5,99€ par mois pour un abonnement Oura afin de conserver l'accès aux fonctionnalités premium (vous obtenez toutefois six mois gratuits avec l'achat de votre bague intelligente).

Un anneau Oura (troisième génération) à l'index d'une personne (Image credit: Future)

Sur la base de ces gadgets, nous ne serions pas surpris si la Galaxy Ring était proposée aux alentours de 300€. Sera-t-elle à la hauteur de ce prix ?

D'un côté, la Galaxy Ring devrait offrir une pléthore de fonctionnalités de fitness grâce à une mise à jour majeure de l'application Samsung Health prévue "plus tard dans l'année". La bague pourrait également offrir des lectures plus précises qu'une montre intelligente dans certains domaines.

Mais d'un autre côté, la bague ne proposera probablement pas beaucoup de support pour les applications non liées au fitness que l'on trouve sur une Galaxy Watch. Néanmoins, si vous vous souciez de la santé et préférez les accessoires minimalistes, alors la bague est une perspective excitante, même si ceux qui cherchent plus un compagnon de smartphone seront plus heureux avec une montre intelligente.

Bien que la Samsung Galaxy Ring soit désormais officielle, nous n'avons encore aucun détail sur la date de sortie. Cela dit, Samsung a annoncé qu'une mise à jour majeure de son application Health est prévue "plus tard dans l'année", il est donc probable que la bague soit lancée en lien avec cela.

Les rumeurs antérieures avaient correctement prédit que la Galaxy Ring serait annoncée en janvier 2024, après avoir noté l'arrivée d'icônes de bague dans l'application Galaxy Wearable. Mais cela ne s'est pas traduit par un lancement complet et nous devrons attendre pour savoir quand l'accessoire pourrait arriver dans les magasins.

Samsung Galaxy Ring : Actualités et fonctionnalités

Pour le moment, tout ce que nous savons avec certitude, c'est que la Samsung Galaxy Ring existe et arrivera, présumément, plus tard dans l'année pour concurrencer la Oura Ring et d'autres.

Néanmoins, nous pouvons spéculer sur certaines des fonctionnalités potentielles de la Galaxy Ring sur la base des rumeurs précédentes ainsi que des fonctionnalités que Samsung a annoncées pour son application Health "plus tard dans l'année".

(Image credit: Samsung)

Avant son dévoilement officiel, nous avions vu des rapports sur un dépôt de marque et certains brevets de Samsung, qui montraient une bague intelligente avec des capteurs incluant l'électrocardiogramme (ECG), pour mesurer la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque.

Il semble donc probable que la Galaxy Ring soit équipée de capteurs ECG et PPG (Photopléthysmographie), afin de détecter si votre rythme cardiaque présente des irrégularités. Elle pourrait également suivre vos pas et intégrer un capteur de surveillance de SpO2 pour détecter votre saturation en oxygène dans le sang, bien que cela ne reste que spéculation jusqu'à ce que nous obtenions des spécifications officielles.

Cela la verrait bien s'intégrer avec une mise à jour entrante de l'application Samsung Health que le géant technologique a annoncée lors de l'Unpacked 2024. Samsung a dit que "plus tard dans l'année", Health recevrait plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris "une nouvelle analyse intelligente du sommeil". Cela aidera à reconnaître si vous avez une apnée du sommeil en surveillant les niveaux d'oxygène dans le sang pendant que vous dormez, tout en repérant également toute perturbation de votre respiration. Si cela viendra à la Galaxy Ring n'est pas clair, mais c'est certainement possible.

Image 1 of 3 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Une autre fonctionnalité que Samsung a révélée venir à son application Health plus tard dans l'année est 'Mon Score de Vitalité' (ci-dessous).

Cela ressemble beaucoup au 'Score de Préparation Quotidien' de Fitbit et à des fonctionnalités similaires comme 'Préparation à l'Entraînement' sur les montres Garmin, car cela regroupe les données de votre sommeil, activité, fréquence cardiaque au repos et variabilité de la fréquence cardiaque pour vous donner un score de santé global accompagné de conseils et astuces.

Image 1 of 3 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Encore une fois, il n'est pas encore clair quelles nouvelles fonctionnalités de Samsung Health la Samsung Galaxy Ring sera compatible. Mais étant donné que l'accessoire a été annoncé juste après que Samsung a vanté les mises à jour de son application Health lors de l'Unpacked 2024, nous prévoyons (comme celle ci-dessus) donner une bonne idée du type de fonctionnalités que vous pouvez attendre de la Galaxy Ring lorsqu'elle arrivera finalement pour le devoir de suivi de la santé.

Samsung Galaxy Ring : premières impressions

Les bagues intelligentes sont généralement des versions plus discrètes des montres intelligentes – comme la Samsung Galaxy Watch 6 classic – avec un accent plus marqué sur le fait d'être un tracker de fitness plutôt qu'un deuxième écran pour votre smartphone.

Les bagues intelligentes sont typiquement moins visibles, plus légères et – parce qu'elles s'ajustent plus étroitement qu'une montre – parfois plus précises dans la mesure des données. Si vous vous trouvez distrait par votre montre intelligente en nageant, en courant, ou en dormant, une bague intelligente pourrait être la solution.

La Galaxy Ring devra rivaliser avec les Galaxy Watch de Samsung (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nous ne savons encore rien officiellement sur les spécifications et les fonctionnalités de la Galaxy Ring, mais basé sur les brevets de Samsung et le design de l'accessoire, elle pourrait offrir bon nombre des mêmes fonctionnalités de santé trouvées dans la dernière Galaxy Watch. Par exemple, un compteur de pas, un moniteur de fréquence cardiaque, et même des capacités ECG pour aider à détecter si votre rythme cardiaque présente des irrégularités.

Si tout cela s'avère être le cas, et que la Galaxy Ring s'intègre bien avec la grande mise à jour de Samsung Health prévue "plus tard dans l'année", alors elle pourrait être l'un des meilleurs trackers de sommeil et meilleurs trackers de fitness disponibles. Nous mettrons à jour cette page avec plus d'infos officielles dès que nous les recevrons.