Galaxy tri-fold : les rumeurs vont bon train, voici donc 3 choses que nous attendons de voir

Un article de presse coréen suggère que Samsung travaille sur un téléphone à trois volets

Cette rumeur fait suite à d'autres qui font état de nouveaux modèles de téléphones pliables de la part du géant de la technologie

Aucun téléphone pliable de Samsung n'a encore été confirmé

Samsung semble toujours dans la course pour devenir le premier fabricant de smartphones à proposer un téléphone à triple pli sur le marché mondial, à en croire une nouvelle rumeur.

Selon une capture d’écran d’un article du média coréen Etnews, partagée par le leaker bien connu Jukanlosreve sur X (anciennement Twitter), Samsung continue d’explorer de nouveaux formats. Avec les modèles phares Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 occupant respectivement les segments « livre » et « clapet », le catégorie émergente du triple pli semble être le prochain candidat logique.

Comme le souligne l’extrait, un téléphone à triple pli signifie ici un « téléphone pliable à double charnière », similaire au Huawei Mate XT, qui se divise en trois segments grâce à deux charnières. Le Huawei Mate XT, réservé au marché chinois et dépourvu d’accès aux applications et services Google, a peu de chances de faire plus qu’une simple apparition conceptuelle dans le reste du monde. Cela laisse à Samsung l’opportunité de s’imposer et potentiellement de dominer le marché des appareils à triple pli ailleurs.

La partie de l’article partagée par Jukanlosreve suggère que Samsung pourrait choisir de se concentrer sur la qualité du produit, l’entreprise ne pouvant plus être la première à sortir un appareil de ce type. Cette stratégie semble plausible, car les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 comptent parmi les meilleurs smartphones pliables du marché, et l’attention que Samsung porte à la qualité se distingue face à certains concurrents.

Voici donc trois attentes concernant un modèle tri-fold de Samsung :

Des plis moins visibles

L'excellente qualité de fabrication de Samsung est réputée, en particulier sur le marché des téléphones pliables, mais les plis de ses écrans sont plus visibles que ceux de concurrents comme le OnePlus Open .

C'est loin d'être rédhibitoire, surtout lorsque l'écran est divisé pour le multitâche. Toutefois, deux plis visibles sur un grand écran de 10 ou 11 pouces diminueraient probablement la sensation de grandeur et donneraient l'impression que l'écran est plus segmenté que continu.

Caméras de qualité supérieure

La série Z Fold de Samsung n'est pas encore dotée d'un système d'appareil photo qui égale - ou même s'approche vraiment - de celui du téléphone Samsung Galaxy S24 Ultra.

Nous nous attendons à ce que tout appareil Samsung à trois volets soit ridiculement cher au lancement, et nous espérons qu'un prix élevé permettra à Samsung d'équiper le téléphone avec les meilleures spécifications - y compris un système d'appareil photo qui se rapproche de la qualité d'un produit phare.

Certaines contraintes d'espace physique empêchent les appareils pliables d'avoir la même puissance d'appareil photo que les téléphones à écran plat, mais l'appareil photo de 200 Mpx apposé sur le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, une exclusivité asiatique, montre que Samsung trouve des solutions de contournement.

Logiciel flexible

Samsung a toujours fait preuve de plus de flexibilité qu'Apple avec ses appareils - ses téléphones Galaxy peuvent être utilisés comme des appareils de bureau grâce au système DeX, et sa gamme de tablettes S Tab est généralement commercialisée comme des ordinateurs portables plutôt que comme des appareils mobiles.

La perspective d'un appareil de la taille d'une tablette dans votre poche devient encore plus excitante dans les mains de Samsung en raison de cette flexibilité.

Nous espérons que le Galaxy tri-fold potentiel sera livré avec un clavier et une souris complets, le S Pen et le support DeX au lancement, ce qui ferait passer le concept d'un tri-fold de « très grand téléphone » à « station de travail hyper-portable ».

Précédentes rumeurs sur le Galaxy triple

Ces dernières rumeurs s'inscrivent dans la lignée des rapports récents selon lesquels Samsung explore de nouvelles options pour sa gamme d'appareils pliables, y compris des modèles à trois plis.

Nous avons précédemment fait état d'une fuite sur un appel d'entreprise suggérant que Samsung explore de nouveaux facteurs de forme, ainsi que des versions moins chères du Z Flip et du Z Fold,

Et avant cela, nous avons couvert des rumeurs suggérant que les noms de code des Z Fold 7 et Z Flip 7 avaient fuité, ainsi qu'un troisième nom de code qui, selon nous, est soit le triple pli suggéré, soit une variante du Z Fold similaire au Z Fold Special Edition.

Nous serions ravis d'accueillir de nouveaux téléphones pliables dans notre liste des meilleurs téléphones Samsung, mais pour l'instant, ce qui précède est presque entièrement basé sur des rumeurs et des fuites.

Pour obtenir les dernières mises à jour officielles au fur et à mesure que nous les recevons, n'oubliez pas de consulter notre couverture des téléphones Samsung .