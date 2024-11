Un benchmark du Samsung Galaxy S25 Ultra suggère qu'il pourrait s'agir du téléphone le plus puissant de la planète

On sait déjà que le Samsung Galaxy S25 Ultra sera puissant – cela va presque de soi – mais la question est de savoir exactement à quel point. Grâce à un benchmark préliminaire, on commence à se faire une idée un peu plus précise.

Une capture d’écran des résultats de Geekbench pour ce qui semble être un modèle américain du Samsung Galaxy S25 Ultra a été partagée par le leaker @Jukanlosreve. On y découvre une capacité de 12 Go de RAM, ainsi que des scores impressionnants : un résultat de 3 148 en mono-cœur et un score de 10 236 en multi-cœur.

Pour mieux comprendre, le Samsung Galaxy S24 Ultra atteint en moyenne un score de 2 137 en mono-cœur et de 6 680 en multi-cœur. Les résultats de ce benchmark pour le Galaxy S25 Ultra sont donc bien supérieurs.

Le score multi-cœur, en particulier, dépasse également celui de l’iPhone 16 Pro Max, qui atteint en moyenne un score de 3 392 en mono-cœur et de 8 352 en multi-cœur.

(Image credit: Geekbench / @Jukanlosreve)

Ne vous fiez pas à un seul point de repère

En d’autres termes, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être incroyablement puissant – mais le mot-clé ici reste « pourrait », car il ne s’agit que d’un benchmark. Ce résultat pourrait donc être une exception. En fait, il s’agit uniquement d’une capture d’écran d’un listing supposé de benchmark, ce qui signifie qu’il pourrait même être faux.

De plus, un benchmark antérieur du Galaxy S25 Ultra montrait des scores légèrement inférieurs, mais toujours très élevés, de 3 011 en mono-cœur et de 9 706 en multi-cœur.

Il est donc préférable de ne pas tirer de conclusions trop hâtives sur ces derniers résultats, même s’il est probable que le Galaxy S25 Ultra dépasse l’iPhone 16 Pro Max. Dans tous les cas, ce smartphone promet d’être très performant – les rumeurs suggèrent qu’il utilisera le chipset Snapdragon 8 Elite, qui, sur le papier, affiche des caractéristiques impressionnantes.

Il sera possible de découvrir les performances réelles de ce processeur et du Galaxy S25 Ultra dès le début de l’année prochaine, avec un lancement probable de la gamme Galaxy S25 en janvier ou février.