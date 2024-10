Fuite du Galaxy S25 : dimensions des trois modèles dévoilées

Les fuites concernant le Samsung Galaxy S25 continuent de se multiplier, et il semble que nous disposions désormais des dimensions complètes des trois modèles de la gamme : le Galaxy S25 standard, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra.

Ces informations proviennent de la source généralement fiable Yeux1122 (via @Jukanlosreve), qui affirme que le Galaxy S25 standard aurait des dimensions de 146,94 mm x 70,46 mm x 7,25 mm. En comparaison, le Galaxy S24 mesure 147 mm x 70,6 mm x 7,6 mm.

Ensuite, on trouve le Galaxy S25 Plus, plus grand, qui afficherait des dimensions de 158,44 mm x 75,79 mm x 7,35 mm. À titre de comparaison, le Galaxy S24 Plus mesure 158,5 mm x 75,9 mm x 7,7 mm.

Enfin, le plus grand des trois, le Galaxy S25 Ultra, aurait des dimensions de 162,82 mm x 77,65 mm x 8,25 mm, par rapport aux 162,3 mm x 79 mm x 8,6 mm du Galaxy S24 Ultra actuel.

Correspondance avec les fuites précédentes

Final detailed dimensions of the Galaxy S25 seriesS25 146.94 x 70.46 x 7.25 mm​(* S24 147.0 x 70.6 x 7.6mm)​S25 + ​158.44 x 75.79 x 7.35 mm​(* S24 + 158.5 x 75.9 x 7.7mm)​​S25 U ​162.82 x 77.65 x 8.25 mm​(*S24 U 162.3 x 79.0 x 8.6mm)​Source: yeux1122October 19, 2024

Comme on peut le voir à travers ces comparaisons, il n'y aura pas de grandes différences en termes de taille pour les modèles de l'année prochaine. Cependant, chacun d'entre eux sera légèrement plus fin que le modèle Galaxy S24 qu'il remplacera.

Ces mesures sont par ailleurs assez proches de celles mentionnées dans les précédentes rumeurs, renforçant ainsi la probabilité que ces chiffres soient corrects. Les téléphones devraient être dévoilés en janvier, un an après la sortie de la gamme Galaxy S24.

Il y a seulement quelques jours, une image fuite a montré des maquettes des trois modèles du Galaxy S25, un autre signe que les formes et les tailles devraient correspondre aux modèles actuels (mais avec peut-être des bordures d’écran plus fines).

Cependant, il subsiste quelques débats concernant les composants internes du Galaxy S25, du Galaxy S25 Plus et du Galaxy S25 Ultra. La plupart des rumeurs suggèrent maintenant qu’ils seront tous équipés du Snapdragon 8 Gen 4.