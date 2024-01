Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus - La version Plus a enfin une raison d'être

Samsung a doté son dernier modèle de la série Galaxy S Plus des habituelles améliorations itératives en matière de design, d'affichage et de matériel, mais ce sont les impressionnantes capacités d'intelligence artificielle du téléphone qui réduisent enfin l'écart avec le Galaxy S24 Ultra, plus onéreux. À moins que vous ne teniez absolument à posséder le châssis en titane et l'appareil photo supérieur du Galaxy S24 Ultra, le Galaxy S24 Plus pourrait être une excellente alternative économique avec peu de compromis.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Samsung Galaxy S24 Plus: Revue en 2 minutes

On entendait dire que le Samsung Galaxy S23 Plus serait la dernière version "Plus" dans la série emblématique Galaxy S de Samsung. Si le Samsung Galaxy S24 Plus n'avait pas été dévoilé lors du Galaxy Unpacked 2024, on aurait facilement pardonné à la société d'avoir mis fin à ses appareils intermédiaires un peu mal placés.

Bien qu'offrant une taille comparable au Galaxy Ultra pour un prix plus abordable, les téléphones Galaxy Plus de Samsung ont rarement, voire jamais, offert un meilleur rapport qualité-prix que ses appareils Ultra tout équipés. Cette année, cependant, le Galaxy S24 Plus est beaucoup plus séduisant : son écran est objectivement meilleur que celui du Samsung Galaxy S24 de taille standard, et il ne perd pas sur les impressionnantes fonctionnalités d'IA que Samsung présente comme le principal argument de vente du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Plus précisément, le Galaxy S24 Plus bénéficie de la technologie d'affichage QHD+, une fonctionnalité auparavant réservée au Galaxy S23 Ultra, et d'un chipset Snapdragon 8 Gen 3 sur mesure (ou du propre Exynos 2400 de Samsung, selon la région) qui place l'IA au premier plan de l'expérience mobile. La première amélioration n'est pas révolutionnaire – cela signifie essentiellement que l'écran de 6,7 pouces du Plus est plus net et plus détaillé que l'équivalent FHD+ du S24 – mais c'est suffisant pour mieux différencier le Plus de son frère moins cher. Le second, en revanche, apporte une parité à la gamme Galaxy S24 que nous n'avions jamais vue auparavant.

Galaxy AI est le terme général pour la suite de fonctionnalités alimentées par l'IA de Samsung, qui vont de la traduction de texte et d'appels en temps réel à l'édition de photos générative. On a essayé plusieurs de ces fonctionnalités lors d'une brève prise en main du Galaxy S24 Plus, et bien que leur utilité dans le monde réel reste à voir, leur intégration sans faille dans l'interface utilisateur de Samsung est sérieusement impressionnante.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Sur le plan des améliorations physiques, le Galaxy S24 Plus se distingue par des bordures légèrement plus étroites et un design un peu plus plat que son prédécesseur, bien que son cadre en Aluminium renforcé (supposément plus solide) soit le changement le plus remarquable. La batterie du téléphone, de 4 900mAh, est un peu plus grande, mais cela ne se traduit probablement pas par une amélioration significative de l'autonomie dans la pratique.

Si on cherche le meilleur téléphone pour la photographie, le Galaxy S24 Ultra est le choix à privilégier, mais le nouveau modèle Plus offre tout de même un matériel de photographie décent. Le téléphone conserve l'objectif principal de 50MP (f/1.8), l'objectif ultra grand-angle de 12MP (f/2.2), le téléobjectif de 10MP (f/2.4, zoom optique 3x) et la caméra selfie de 12MP (f/2.2) de son prédécesseur, bien que l'ajout récent de l'IA Galaxy ait introduit de nouvelles capacités de retouche d'images assistées par intelligence artificielle.

Nous n'avons pas passé suffisamment de temps avec le Galaxy S24 Plus pour émettre un jugement complet sur son rapport qualité-prix, mais après un bref essai de l'appareil lors du Galaxy Unpacked 2024, nous pouvons affirmer en toute sécurité que le dernier flagship de milieu de gamme de Samsung est objectivement meilleur que le S23 Plus de l'année dernière – et pourrait enfin faire réfléchir les acheteurs à deux fois.

Si l'avis sur les autres nouveaux téléphones Galaxy vous intéresse, jetez un œil à notre test du Samsung Galaxy S24 et à notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus : prix et disponibilité

À partir de 1 169 €

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant

Expédition à partir du 31 janvier

Le Samsung Galaxy S24 Plus a été annoncé lors du dernier événement Galaxy Unpacked de Samsung le 17 janvier 2024. Les précommandes du Samsung Galaxy S24 sont en cours, et les trois nouveaux appareils seront expédiés à partir du 31 janvier.

Le prix du Galaxy S24 Plus commence à 1 169 € pour la configuration de base (8 Go de RAM / 256 Go de stockage), et passe à 1 289 € pour le modèle avec 8 Go de RAM / 512 Go de stockage.

À titre de comparaison, le Galaxy S23 Plus était proposé à partir de 1 219 € pour le modèle avec 8 Go de RAM / 256 Go de stockage.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus : caractéristiques

Voici un aperçu des caractéristiques du Samsung Galaxy S24 Plus et de la façon dont il se compare à ses compagnons d'écurie.

Swipe to scroll horizontally Comparaison des caractéristiques du Samsung Galaxy S24 Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Dimensions 147 x 70.6 x 7.6mm 158.5 x 75.9 x 7.7mm 162.3 x 79.0 x 8.6mm Poids 167g 196g 232g Cadre Renforcée en aluminium Renforcée en aluminium Titane Affichage AMOLED 6,2 pouces 1Hz à 120Hz AMOLED 6,7 pouces 1Hz à 120Hz AMOLED 6,8 pouces 1Hz à 120Hz Resolution 2,340 x 1,080 3,088 × 1,440 3,088 × 1,440 Puce (Chipset) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy / Samsung Exynos 2400 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy / Samsung Exynos 2400 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy RAM (Mémoire vive) 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) Stockage 128GB / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Appareil photo principal 50MP 50MP 200MP Caméra ultra-large 12MP 12MP 12MP Téléobjectif 10MP, zoom optique 3X 10MP, zoom optique 3X 10MP, zoom optique 3X et 10X Caméra selfie 12MP 12MP 12MP Taille de la batterie 4,000mAh 4,900mAh 5,000mAh Chargement 25W avec fil, 15W sans fil 45W avec fil, 15W sans fil 45W avec fil, 15W sans fil Couleurs Noir Onyx, Gris Marbre, Violet Cobalt, Jaune Ambre Noir Onyx, Gris Marbre, Violet Cobalt, Jaune Ambre Noir Titane, Gris Titane, Violet Titane, Jaune Titane Couleurs exclusives sur Samsung.com Orange Grès, Bleu Saphir, Vert Jade Orange Grès, Bleu Saphir, Vert Jade Orange Grès, Bleu Saphir, Vert Jade

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus : design

Des bords légèrement plus plats et des bords plus étroits

Nouveau cadre en aluminium armé

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pour la deuxième année consécutive, le nouveau modèle Galaxy Plus de Samsung met l'accent sur des améliorations internes significatives plutôt que sur une refonte esthétique spectaculaire. Mais cela ne veut pas dire que le Galaxy S24 Plus est identique à son prédécesseur.

Mesurant 158,5 x 75,9 x 7,7 mm et pesant 196 g, le téléphone Plus de cette année présente des bords légèrement plus étroits et plus plats (pensez à l'iPhone 15 Pro et au Galaxy Z Fold 5), ainsi qu'un châssis en aluminium armé plus résistant que celui du Galaxy S23 Plus.

Le cadre en miroir du S23 Plus était un véritable aimant à traces de doigts, mais il est difficile de distinguer le Galaxy S24 Plus de son prédécesseur lorsque l'on regarde les deux téléphones d'un coup d'œil.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus : affichage

Écran QHD+ pour la première fois sur un modèle Plus

Visibilité extérieure améliorée

Nouvelle luminosité maximale de 2 600 nits

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pour la première fois, l'écran du dernier modèle Galaxy Plus de Samsung est objectivement supérieur à celui de son frère standard. Plus précisément, le Galaxy S24 Plus utilise un écran AMOLED 2X dynamique de 6,65 pouces, doté de la technologie QHD+ qui offre une netteté et des détails améliorés par rapport à l'écran du Galaxy S24, plus petit. Auparavant, les écrans QHD+ étaient réservés aux téléphones Ultra de Samsung, et bien que les différences ici ne soient pas très perceptibles, il est bon de voir que Samsung donne au Galaxy S24 Plus le meilleur écran possible.

Les autres améliorations de l'écran sont partagées entre le Galaxy S24 et le S24 Plus. Les deux téléphones bénéficient d'une nouvelle luminosité maximale de 2 600 nits, ainsi que d'une meilleure visibilité en extérieur grâce à la fonction Vision Booster de Samsung. Leurs taux de rafraîchissement ont également été améliorés - vous obtiendrez désormais 1-120Hz au lieu de 48-120Hz.

Toutes ces caractéristiques se combinent pour offrir l'écran le plus grand, le plus audacieux et le plus lumineux du Galaxy S Plus à ce jour. Bien que nous devions effectuer d'autres tests, nous avons pu utiliser le téléphone sous les lumières vives de l'espace de test pratique de Samsung sans aucun problème.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus : appareils photo

Même configuration à trois lentilles que le Galaxy S23 Plus

Vidéo jusqu'à 8K à 30 images par seconde

Les fonctions d'IA sont impressionnantes mais potentiellement problématiques

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

S'il y a une grande déception concernant le Galaxy S24 Plus, c'est le manque de changements dans le département matériel de l'appareil photo. Le téléphone conserve l'objectif grand angle de 50MP (f/1.8), l'ultra-grand angle de 12MP (f/2.2), le téléobjectif de 10MP (f/2.4, zoom optique 3x) et la caméra selfie de 12MP (f/2.2) de son prédécesseur. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose – nous avons été impressionnés par les capacités de photographie polyvalentes du Galaxy S23 Plus – mais un capteur principal de 200MP à la manière du S23 Ultra n'aurait pas été de trop.

Samsung a plutôt opté pour l'IA pour les améliorations liées à l'appareil photo du Galaxy de cette année, avec une suite de nouveaux outils d'édition à disposition pour vous aider à recomposer et remasteriser les photos. Par exemple, la fonction "Suggestion d'Édition" utilise l'IA Galaxy pour suggérer des ajustements de photo appropriés, tandis que l'Édition Générative peut remplir des parties du fond d'une image avec de l'IA générative. Le Ralenti Instantané peut générer des images supplémentaires pour ajouter plus de détails (ou l'illusion de plus de détails) aux vidéos, tandis que le Super HDR révèle des aperçus réalistes avant même que le déclencheur ne soit pressé.

Nous devrons tester davantage ces fonctionnalités avant de porter un jugement sur leur utilité, mais les démonstrations données par le personnel de Samsung pour chacune étaient extrêmement impressionnantes. L'IA générative semble particulièrement époustouflante, bien qu'elle soulève quelques questions délicates sur l'authenticité, les normes de beauté et la valeur de la photographie en 2024.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus : performance

Puce Snapdragon 8 Gen 3 aux États-Unis, Exynos 2400 ailleurs

Chambre à vapeur plus grande et prise en charge du ray tracing

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Au grand dam des fans de Samsung à travers le monde, la marque a de nouveau divisé son offre de processeurs pour ses derniers téléphones Galaxy - bien que les rumeurs suggèrent que la situation n'est pas aussi grave qu'avec la ligne Galaxy S22, où le Snapdragon 8 Gen 1 surpassait nettement l'Exynos 2200.

Plus précisément, le processeur qui équipe votre Galaxy S24 Plus dépend de la région où vous achetez le téléphone. Aux États-Unis, on trouve une version sur mesure du tout nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, tandis qu'en Europe et dans d'autres régions, c'est le nouveau chipset Exynos 2400 de Samsung qui est proposé. Heureusement, cependant, les premiers résultats des benchmarks laissent entrevoir des performances similaires dans le monde réel pour les deux processeurs, donc on ne s'attend pas à ce que les différences soient significatives cette année, bien que le Snapdragon puisse s'avérer légèrement plus efficace que l'Exynos sur le long terme.

Lors de notre bref essai d'un Galaxy S24 Plus équipé du Snapdragon 8 Gen 3, le téléphone a pu jongler avec aisance entre jeux, enregistrement vidéo lourd et multiples applications. En parlant de jeux, le Galaxy S24 Plus bénéficie d'une chambre à vapeur 1,9 fois plus grande que celle de son prédécesseur, ce que Samsung affirme améliorer la dissipation de la chaleur. Les trois téléphones Galaxy S24 offrent également un support pour le ray tracing, ce qui pourrait faire du Galaxy S24 Plus l'un des meilleurs téléphones de jeu de 2024.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus : logiciel

Galaxy AI permet d'améliorer l'expérience des utilisateurs

Sept ans de mises à jour du système d'exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'atout majeur du Galaxy S24 Plus réside dans ses nouvelles capacités d'intelligence artificielle, qui, selon Samsung, "visent à améliorer tous les aspects de la vie". Voici comment l'entreprise décrit les principales caractéristiques de Galaxy AI :

Lorsqu'on a besoin de communiquer en brisant les barrières linguistiques, le Galaxy S24 rend cela plus facile que jamais. Discutez avec un étudiant ou un collègue étranger. Réservez une table pendant vos vacances dans un autre pays. Tout cela est possible avec Live Translate , une traduction en temps réel, bidirectionnelle, de la voix et du texte des appels téléphoniques directement dans l'application native. Aucune application tierce n'est nécessaire, et l'IA intégrée à l'appareil assure une confidentialité totale des conversations.

, une traduction en temps réel, bidirectionnelle, de la voix et du texte des appels téléphoniques directement dans l'application native. Aucune application tierce n'est nécessaire, et l'IA intégrée à l'appareil assure une confidentialité totale des conversations. Avec l'option Interprète , les conversations en direct peuvent être traduites instantanément sur un écran partagé, permettant aux personnes se faisant face de lire une transcription textuelle de ce que l'autre personne a dit. Cela fonctionne même sans données cellulaires ou Wi-Fi.

, les conversations en direct peuvent être traduites instantanément sur un écran partagé, permettant aux personnes se faisant face de lire une transcription textuelle de ce que l'autre personne a dit. Cela fonctionne même sans données cellulaires ou Wi-Fi. Pour les messages et autres applications, l' Assistance Chat peut aider à perfectionner les tons conversationnels pour garantir que la communication sonne comme prévu : comme un message poli à un collègue ou une phrase courte et accrocheuse pour une légende sur les réseaux sociaux.

peut aider à perfectionner les tons conversationnels pour garantir que la communication sonne comme prévu : comme un message poli à un collègue ou une phrase courte et accrocheuse pour une légende sur les réseaux sociaux. Dans la voiture, Android Auto résumera automatiquement les messages entrants et suggérera des réponses et des actions pertinentes, comme envoyer votre heure d'arrivée prévue, afin que vous puissiez rester connecté tout en restant concentré sur la route.

résumera automatiquement les messages entrants et suggérera des réponses et des actions pertinentes, comme envoyer votre heure d'arrivée prévue, afin que vous puissiez rester connecté tout en restant concentré sur la route. L'organisation bénéficie également d'une grande amélioration avec l' Assistance Notes dans Samsung Notes, qui propose des résumés générés par IA, la création de modèles qui rationalisent les notes avec des formats préétablis, et la création de couvertures pour rendre les notes facilement repérables avec un bref aperçu.

dans Samsung Notes, qui propose des résumés générés par IA, la création de modèles qui rationalisent les notes avec des formats préétablis, et la création de couvertures pour rendre les notes facilement repérables avec un bref aperçu. Pour les enregistrements vocaux, même en présence de plusieurs interlocuteurs, l' Assistance Transcription utilise l'IA et la technologie de reconnaissance vocale pour transcrire, résumer et même traduire les enregistrements.

utilise l'IA et la technologie de reconnaissance vocale pour transcrire, résumer et même traduire les enregistrements. La communication n'est pas la seule façon dont le Galaxy S24 propulse les avantages fondamentaux du téléphone dans le futur. La recherche en ligne a transformé presque tous les aspects de la vie. Le Galaxy S24 marque une étape importante dans l'histoire de la recherche en étant le premier téléphone à dévoiler la recherche intuitive et gestuelle Circle to Search avec Google. En maintenant une pression longue sur le bouton d'accueil, vous pouvez encercler, surligner, griffonner ou taper sur n'importe quoi sur l'écran du Galaxy S24 pour voir des résultats de recherche utiles et de haute qualité.

Naturellement, nous testerons ces fonctions d'intelligence artificielle lors de notre essai complet du Galaxy S24 Plus, mais les premiers signes sont prometteurs. Circle to Search avec Google a parfaitement fonctionné lorsque nous avons essayé d'identifier une plante, deux montres différentes et même notre sac à dos endommagé lors de notre session de prise en main, tandis que Live Translate a également bien fonctionné (bien qu'il reste à voir quelle sera l'efficacité de cette fonctionnalité lorsqu'il s'agit d'interpréter des expressions familières et des phrases étouffées).

Toujours sur le plan logiciel, Samsung s'engage sur sept ans de mises à jour du système d'exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité pour le Galaxy S24 Plus et ses frères et sœurs, ce qui est une amélioration bienvenue par rapport aux cinq ans auxquels nous nous attendions de la part de l'entreprise (et met la gamme S24 en ligne avec le Google Pixel 8 et les derniers iPhones d'Apple). En d'autres termes, vous pourrez utiliser le Galaxy S24 Plus sans craindre d'être laissé pour compte jusqu'en 2031 au moins. A suivre...

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus : batterie

La batterie de 4 900 mAh est une légère amélioration

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le Galaxy S24 Plus dispose d'une batterie de 4 900 mAh, ce qui représente une augmentation de 200 mAh par rapport aux 4 700 mAh du S23 Plus. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à ce que le nouveau téléphone offre une autonomie nettement supérieure à celle de son prédécesseur. Nous avons constaté que le Galaxy S23 Plus pouvait durer confortablement près de deux jours lorsque nous l'avons testé, et nous nous attendons donc à ce qu'il en soit de même pour le Galaxy S24 Plus. Cela sera confirmé dans un prochain test de l'appareil.