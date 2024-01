Samsung Galaxy S24 Plus : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons à ce jour

Le premier événement Galaxy Unpacked de Samsung de l'année débutera le 17 janvier, avec le Samsung Galaxy S24 Plus attendu aux côtés du Samsung Galaxy S24 de taille standard et du Samsung Galaxy S24 Ultra, le téléphone phare de la marque.

Les derniers téléphones haut de gamme de Samsung figurent toujours parmi les meilleurs téléphones que l'on puisse acheter en 2024 (lisez notre avis sur le Samsung Galaxy S23 pour savoir pourquoi), nous sommes donc impatients de voir ce que le S24 Plus (et ses semblables) peut apporter à la table des téléphones portables cette année.

La date du 17 janvier approchant à grands pas, nous avons une idée assez précise de ce que nous pouvons attendre du prochain smartphone de grande taille de Samsung. Pour plus d'informations sur le Galaxy, nous avons également une liste de 5 choses que nous attendons du Samsung Galaxy S24, et 6 choses que nous attendons du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Latest news Les précommandes du Samsung Galaxy S24 devraient débuter le 17 janvier, après l'annonce officielle des téléphones, mais vous pouvez dès à présent vous inscrire sur Samsung avec votre adresse e-mail en réservant votre place dans la file d’attente afin d’obtenir quelques avantages exclusifs.

(Image credit: Samsung)

Galaxy Unpacked confirmé pour le 17 janvier

Les bonus de précommande pourraient avoir fuité

Samsung a présenté le Galaxy S23 Plus lors du Galaxy Unpacked en février 2023, le téléphone étant commercialisé à partir du 17 février. La gamme Samsung Galaxy S22 a été dévoilée à la même période l'année précédente. On peut donc s'attendre à ce que le premier événement Galaxy Unpacked de cette année soit l'occasion du lancement du Galaxy S24 Plus.

Samsung a confirmé que le Galaxy Unpacked aura lieu le 17 janvier à 19h00 en France, et c'est donc à ce moment-là que nous devrions avoir un premier aperçu officiel du Galaxy S24 Plus. Samsung retransmettra l'événement en direct sur son site officiel, mais nous mettrons à jour cette page avec notre propre lien de retransmission en direct à l'approche de l'événement.

Samsung Galaxy S24 Plus : prix

Probablement au moins 1 149 €

Les dernières prévisions de prix du Samsung Galaxy S24 indiquent que Samsung maintiendra des prix largement comparables à ceux de la gamme Galaxy de l'année dernière. Ainsi, nous nous attendons à ce que le Galaxy S24 Plus commence à 1 149 € pour la configuration de base (8 Go de RAM / 256 Go de stockage), et passe à 1 269 € pour le modèle avec 8 Go de RAM / 512 Go de stockage.

Nous avons entendu dire que Samsung pourrait ajouter une variante avec 12 Go de RAM cette année, auquel cas le prix du haut de gamme susmentionné pourrait encore augmenter.

Pour en savoir plus sur les offres de précommandes gratuites de cette année, il va falloir attendre encore un peu. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous nous attendons à ce que Samsung propose un double espace de stockage sans frais supplémentaires, ainsi que des réductions sur la Samsung Galaxy Watch et les Samsung Galaxy Buds FE récemment lancés sur le marché.

Samsung Galaxy S24 Plus : couleurs

(Image credit: Samsung)

Noir, gris, violet et jaune attendus

D'autres options de couleurs pourraient être disponibles sur Samsung.com

Le Samsung Galaxy S23 Plus a été livré en quatre couleurs - Noir fantôme, Vert, Lavande et Crème - et les dernières rumeurs concernant les couleurs du Samsung Galaxy S24 suggèrent que Samsung proposera à nouveau le S24 Plus en quatre teintes.

D'après Ross Young, informateur sérieux de Samsung, ces couleurs seront le Noir, le Gris, le Violet et le Jaune. Comme pour le Samsung Galaxy S23 Plus, il est probable que Samsung proposera des options de couleurs supplémentaires exclusivement sur Samsung.com ; Young affirme que ces options seront l'orange, le bleu clair et le vert clair.

Nous avons également entendu la même sélection mentionnée par un autre informateur, @UniverseIce, nous sommes donc confiants quant à l'exactitude de cette rumeur.

Image 1 of 4 Une fuite du Samsung Galaxy S24 en violet cobalt (Image credit: Android Headlines)

Une fuite du Samsung Galaxy S24 en jaune ambre (Image credit: Android Headlines)

Une fuite du Samsung Galaxy S24 en gris marbre (Image credit: Android Headlines) Une fuite du Samsung Galaxy S24 en noir onyx (Image credit: Android Headlines)

Enfin, les rendus divulgués par Android Headlines (ci-dessus) montrent le Galaxy S24 standard dans quatre des nuances susmentionnées, ce qui permet de s'attendre à une gamme de couleurs identique pour le plus grand S24 Plus.

Si ces couleurs s'avèrent effectivement authentiques, les Galaxy S24 (et Plus) marqueront les premiers téléphones jaunes de Samsung depuis le Galaxy S10e, qui a été lancé en jaune canari en 2019. Ironiquement, cependant, ces téléphones pourraient également être les premiers téléphones Samsung depuis le Galaxy S9 à ne pas être disponibles en blanc.

Samsung Galaxy S24 Plus : design et affichage

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23 Plus Gorilla Glass Victus 2 back (Image credit: Future / Lance Ulanoff) écran du Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff) côté du Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Les tailles d'écran devraient être à peu près les mêmes que l'année dernière

Le S24 et le S24 Plus seraient dotés d'un design similaire à celui de l'iPhone 15 Pro

Nous avons entendu plusieurs rumeurs concernant les changements de design potentiels du Samsung Galaxy S24 Plus, mais la dernière conversation (à l'approche du 17 janvier) semble concerner trois caractéristiques : des bordures plus petites, des bords légèrement plus plats et un panneau d'affichage OLED M13 plus lumineux.

En supposant qu'il y ait trois modèles dans la gamme S24, vous devrez probablement choisir entre l'écran de 6,1 pouces du Galaxy S24, celui de 6,6 pouces du Galaxy S24 Plus et celui de 6,8 pouces du Galaxy S24 Ultra - mais une fuite concernant l'écran du Galaxy S24 Plus suggère que le modèle du milieu (le Plus donc) pourrait être légèrement plus grand, avec 6,65 pouces.

A moins que Samsung ne change de cap, nous nous attendons à ce que le Galaxy S24 Plus conserve la magnifique surface AMOLED dynamique 2X (1440 x 3088 pixels) de son prédécesseur, ainsi que son taux de rafraîchissement dynamique qui peut varier entre 48Hz et 120Hz. Cette fois-ci, le taux de rafraîchissement pourrait atteindre 144 Hz et descendre jusqu'à 1 Hz, si l'on en croit les fuites. Il s'agirait d'une mise à niveau importante, qui pourrait contribuer à améliorer l'autonomie de la batterie.

Comme indiqué plus haut, il est également question d'un nouveau panneau OLED M13, plus économe en énergie, qui serait utilisé au moins sur le S24 Ultra. L’échelle de production déterminant si ce panneau sera également utilisé sur le S24 Plus.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Toujours en ce qui concerne l'écran, nous avons entendu dire que les trois modèles Galaxy S24 pourraient avoir une luminosité maximale de 2 500 nits, et une autre source a depuis fait écho à la même affirmation, ajoutant que les trois modèles Galaxy S24 auront également un écran M13.

Ces informations ont été confirmées par une récente fuite des spécifications du Samsung Galaxy S24, qui suggère que le Galaxy S24 Plus dispose d'un écran QHD+ de 6,7 pouces, et que les trois appareils sont capables d'atteindre une luminosité de 2 500 nits.

This information is obtained from Samsung Display.The base model of the S24 shares the same display features as the Plus/Ultra, except for the resolution. All models feature LTPO, M13, and a brightness of 2500 nits. pic.twitter.com/Zl6pjAN00pOctober 17, 2023 See more

En ce qui concerne l'apparence physique du téléphone, plusieurs fuites indiquent de subtils changements de design pour les Galaxy S24 et S24 Plus, les deux téléphones étant apparemment en ligne avec des bordures plus petites. Selon les rumeurs, les bords de ces téléphones seraient également légèrement plus plats, à l'instar du Galaxy Z Fold 5 et de l'iPhone 15 Pro.

Les récentes fuites de rendus du Galaxy S24 (ci-dessous) semblent corroborer ces prédictions, avec des rendus supplémentaires du Galaxy S24 Plus, en particulier, offrant un aperçu plus détaillé du plus grand modèle de la fratrie du S24. Des fuites d'unités factices du Galaxy S24 et du Galaxy S24 Plus ont également jeté de l'huile sur le feu des rumeurs concernant le design.

Image 1 of 3 Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: @OnLeaks / @GizNext) Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: @OnLeaks / @GizNext) Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Samsung Galaxy S24 Plus : appareil photo et batterie

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il semblerait que le S23 Plus soit doté d'un appareil photo similaire à celui du S23 Plus.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est susceptible d'accueillir certaines des plus importantes mises à jour d'appareils photo mobiles de cette année. Cela dit, les caméras du Galaxy S24 Plus ne seront pas en reste, loin s'en faut.

En fait, nous nous attendons à ce que le Galaxy S24 Plus dispose exactement des mêmes caméras arrière que son prédécesseur, à savoir une caméra principale de 50MP, une ultra-large de 12MP et un téléobjectif de 10MP, offrant probablement un zoom optique 3x. Il semble que la caméra selfie ne changera pas non plus : nous aurons probablement à nouveau une caméra de 12MP, et pas de technologie sous l'écran.

Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque nous avons été impressionnés par les capacités photographiques du Galaxy S23 Plus. Mais au-delà du matériel, les appareils photo des trois nouveaux téléphones Galaxy pourraient bénéficier d'une mise à niveau de l'IA, Samsung ayant déposé des marques pour Magic Pixel, Flex Magic et Flex Magic Pixel, qui semblent être des fonctions d'édition de photos.

Nous avons déjà entendu dire que le Galaxy S24 pourrait permettre de déplacer ou de supprimer des personnes et des objets sur les photos, et d'agrandir l'arrière-plan des images, le tout grâce à l'IA, et nous nous attendons donc à ce que ces fonctions soient également disponibles sur le S24 Plus. Le Galaxy S24 Plus pourrait également vous permettre d'effacer les personnes et les objets des vidéos, ainsi que d'utiliser l'IA pour réduire le grain et améliorer la stabilisation.

Des améliorations pourraient également être apportées à la batterie du Galaxy S24 Plus, un rapport affirmant que Samsung travaille sur une batterie de type véhicule électrique pour ses smartphones. Cette batterie serait empilée plutôt qu'enroulée, ce qui permettrait d'augmenter la capacité de 10 % dans le même espace. Il est toutefois difficile de savoir si cette batterie sera prête à temps pour la gamme Galaxy S24.

Nous avons également vu une certification indiquant une batterie de 4 900 mAh dans le Samsung Galaxy S24 Plus, ce qui constituerait une amélioration mineure par rapport à la batterie de 4 700 mAh de son prédécesseur. En ce qui concerne la charge, nous nous attendons à ce que les capacités de charge de 45 W de ce dernier fassent leur retour dans le Galaxy S24 Plus.

Samsung Galaxy S24 Plus : spécifications et caractéristiques

Le Samsung Galaxy S23 standard est un excellent téléphone de jeu (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 extrêmement puissante est attendue

Samsung pourrait proposer une version exclusive "pour Galaxy"

Le Plus pourrait utiliser un Exynos 2400 dans certaines régions

Sous le capot, les trois téléphones seront probablement équipés du dernier processeur Snapdragon de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, bien que certaines versions du Galaxy S24 Plus pourraient être équipées d'un Exynos 2400 légèrement moins puissant, en fonction de la région dans laquelle elles sont vendues.

Certains rapports affirment que Samsung équipera le Galaxy S24 standard d'un Exynos 2400, tandis que les modèles Plus et Ultra recevront un Snapdragon 8 Gen 3, mais nous n'en sommes pas tout à fait sûrs à ce stade. Un autre informateur a affirmé que seul le S24 Ultra sera équipé du 8 Gen 3 dans toutes les régions, nous devrons donc attendre le 17 janvier pour avoir une confirmation sur le plan du processeur.

Quoi qu'il en soit, chaque modèle de la gamme Galaxy S23 fonctionne avec une version spéciale de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, déjà impressionnante, si bien que les versions Snapdragon 8 Gen 3 des Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra seront certainement des appareils encore plus puissants que leurs prédécesseurs. En effet, une fuite suggère que la puce Snapdragon 8 Gen 3 sera significativement plus rapide que la 8 Gen 2, et de nouveaux scores de référence pour le Galaxy S24 et le Galaxy S24 Ultra semblent le confirmer.

Les modèles Exynos du Galaxy S24 Plus (s'ils voient le jour) seront certainement plus puissants que leurs prédécesseurs, mais peut-être pas dans la même mesure.

En ce qui concerne les configurations de mémoire vive et de stockage, une source affirme que les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus commenceront à 128 Go/8 Go, plutôt qu'à 256 Go/8 Go, et qu'ils seront dotés de 12 Go de mémoire vive. En effet, un benchmark récent indique que le Samsung Galaxy S24 Plus dispose de 12 Go de RAM et de la puce Exynos 2400, ce qui constituerait une mise à niveau bienvenue de la RAM mais une puce indésirable.

Nous savons également avec certitude que la série Samsung Galaxy S24 sera fortement marquée par l'IA. Samsung est en train de déposer une demande de marque déposée pour les termes "AI Phone" et "AI Smartphone". Parallèlement à la confirmation de la date de lancement du Galaxy Unpacked, la société a publié une bande-annonce pour le Galaxy AI, qui devrait constituer une part importante du Galaxy Unpacked 2024. "Êtes-vous prêt pour une nouvelle ère de la téléphonie mobile ? Galaxy AI arrive".

Des fuites ont montré que certaines de ces fonctionnalités Galaxy AI pourraient inclure des fonds d'écran AI, la possibilité de déplacer des personnes et des objets sur les photos, des traductions en direct des appels vocaux, et bien plus encore. Plus d'une source a depuis confirmé ces affirmations.

Samsung a également annoncé récemment son premier modèle de langage étendu (LLM) sur l'appareil, Samsung Gauss, et il serait logique que le Galaxy S24 Plus soit l'un des premiers téléphones Samsung à proposer ces nouvelles fonctionnalités d'IA. En fait, un récent rapport du Korea Times suggère que Samsung Gauss fera effectivement ses débuts sur la gamme Samsung Galaxy S24, et nous sommes donc impatients de voir ce que ce LLM apporte à la scène mobile.