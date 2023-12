Samsung Galaxy S24 : 5 des plus grandes fonctionnalités attendues

Le Samsung Galaxy S24 est attendu pour le 17 janvier, ce qui signifie que ce téléphone portable de haut niveau est probablement presque arrivé. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre cette date pour en savoir plus.

Officiellement, c'est le cas, mais des fuites et des rumeurs ont révélé de nombreuses spécifications et caractéristiques probables du téléphone, dont nous avons souligné les plus intéressantes ci-dessous.

Aucun de ces détails n'est encore confirmé, mais ils semblent tous très probables et, dans la plupart des cas, ils ont été divulgués par plusieurs sources fiables. Notez toutefois que nous ne nous intéressons ici qu'au Samsung Galaxy S24 lui-même, pas le Samsung Galaxy S24 Ultra.

1. Capacités en matière d'IA

Le Galaxy S24 pourrait avoir des fonctionnalités d'IA similaires à celles du Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Philip Berne)

Alors que diverses améliorations matérielles sont attendues pour le Samsung Galaxy S24 (plus d'informations à ce sujet ci-dessous), les fonctionnalités les plus intéressantes pourraient être logicielles, car Samsung semble prêt à en faire son premier "téléphone à intelligence artificielle".

De nombreuses fuites vont dans ce sens, et nous avons également une idée de ce que cela signifie, une fuite suggérant que le Samsung Galaxy S24 disposera d'outils de retouche photo alimentés par l'IA, tels que la possibilité de déplacer des personnes, des objets et des animaux dans les photos, ou de les supprimer complètement, et la possibilité d'étendre l'arrière-plan des images à l'aide de l'IA.

Des outils d'IA similaires pourraient être disponibles pour les vidéos sur le Galaxy S24, vous permettant d'effacer les personnes et les objets indésirables, ou de réduire le grain. Tout cela ressemble largement à ce que Google fait sur la gamme Pixel 8.

Et au-delà des capacités de l'appareil photo, l'IA pourrait être utilisée pour traduire en direct les appels, générer des fonds d'écran, et plus encore.

2. Un nouveau processeur puissant

(Image credit: Future / Philip Berne)

À chaque génération, Samsung équipe ses téléphones Galaxy S de puces supérieures à celles de l'année précédente. Cette année ne devrait pas faire exception, puisque le Galaxy S24 serait équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3.

Il s'agit de la puce la plus puissante actuellement disponible pour les téléphones Android, ce qui devrait permettre d'améliorer considérablement les performances par rapport à son prédécesseur.

Cela dit, certains rapports suggèrent que dans certaines régions, le Galaxy S24 pourrait être équipé d'un Exynos 2400 à la place. Cette puce fabriquée par Samsung ne sera probablement pas aussi performante si l'on se réfère à son passé, mais cela reste à voir. Quoi qu'il en soit, il s'agira d'une amélioration par rapport au processeur du Samsung Galaxy S23.

3. Un écran très lumineux

Le S24 pourrait avoir un écran beaucoup plus lumineux que le Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'écran du Samsung Galaxy S23 peut atteindre une luminosité de 1750 nits, mais certaines fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S24 pourrait atteindre 2600 nits.

Même si cela n'en fait pas le téléphone le plus lumineux du marché (le OnePlus 12 peut atteindre 4 500 nits), il serait l'un des plus lumineux, et cette augmentation de la luminosité devrait aider à rendre l'écran bien plus visible à la lumière directe du soleil.

4. Un design raffiné

Une image divulguée du Samsung Galaxy S24 (Image credit: Android Headlines)

Nous ne nous attendons pas à des changements radicaux dans le design du Samsung Galaxy S24. En fait, d'après les fuites, il sera probablement presque identique au Samsung Galaxy S23, mais si l'on y regarde de plus près, on constate quelques améliorations et raffinements.

Plus particulièrement, les bords du Galaxy S24 semblent plus petits dans les fuites que nous avons vues, et les bords du Galaxy S24 semblent plus plats. Si l'on ajoute à cela les sept couleurs annoncées pour le Samsung Galaxy S24 - dont la plupart sont différentes de celles du Galaxy S23 - Samsung devrait avoir fait ce qu'il faut pour rafraîchir ce qui reste fondamentalement un smartphone attrayant.

5. Une batterie plus grande

Le Samsung Galaxy S23 dispose d'une batterie de 3 900 mAh (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alors que le Samsung Galaxy S24 n'aura probablement pas une augmentation massive de la capacité de la batterie, plusieurs rumeurs parlent d'une batterie de 4000mAh, soit 100mAh de plus que celle du Galaxy S23.

Nous avons également entendu dire que l'écran du Galaxy S24 pourrait être plus économe en énergie que celui du S23, et il y a de fortes chances que la nouvelle puce le soit également. Tout cela pourrait donc se combiner pour améliorer de manière significative l'autonomie du téléphone.

Au minimum, nous pensons qu'il tiendra aussi longtemps que le Galaxy S23 entre deux charges, et probablement au moins un peu plus longtemps.