Samsung Galaxy S24 : Les caractéristiques complètes et la date de lancement de la gamme ont été divulguées

Nous sommes en pleine saison des fuites sur le Samsung Galaxy S24, puisque deux fuites viennent de révéler à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ces téléphones.

Tout d'abord, Evan Blass - un informateur ayant d'excellents antécédents - a partagé un GIF de ce qui semble être un compte à rebours officiel pour le lancement de la gamme Galaxy S24, révélant que ces téléphones seront apparemment annoncés le 18 janvier à 3 heures du matin KST.

Cela peut sembler être une heure inhabituelle, mais il s'agit de l'heure de Corée du Sud, qui correspond à 19h en France, le 17 janvier.

La rumeur avait déjà annoncé que la gamme Samsung Galaxy S24 arriverait le 17 janvier. Cela, ajouté à l'authenticité du GIF et à la réputation de Blass, nous amène à penser que ces détails sont probablement exacts.

Le GIF mentionne également que "Galaxy AI est à venir", ce qui est également en accord avec les fuites précédentes, qui suggéraient que Samsung se concentrerait fortement sur l'IA pour la ligne Galaxy S24.

Toutes les caractéristiques de la gamme Galaxy S24 exposées

Nous avons également une autre fuite de Blass, cette fois-ci concernant la liste complète des caractéristiques du Galaxy S24, du Galaxy S24 Plus et du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Les spécifications présentées sont en grande partie celles que nous avons déjà entendues, mais en bref, elles incluent un écran AMOLED FHD+ de 6,2 pouces pour le Galaxy S24 standard, ainsi que 128 ou 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, une batterie de 4 000 mAh, un appareil photo principal de 50 Mpx, et des téléobjectifs 2x et 3x - bien que nous imaginions qu'un seul d'entre eux serait un véritable zoom optique. Il mentionne également un zoom spatial 50x, qui sera un zoom numérique.

Pour le Galaxy S24 Plus, la liste mentionne un écran QHD+ de 6,7 pouces, 256 ou 512 Go de stockage, 12 Go de RAM, une batterie de 4 900 mAh et les mêmes caractéristiques d'appareil photo.

Pour ce qui est du Samsung Galaxy S24 Ultra, il propose un écran QHD+ de 6,8 pouces, 256 ou 512 Go de stockage, 12 Go de RAM, une batterie de 5 000 mAh, un châssis en titane (alors que les deux autres sont listés comme ayant un "revêtement en aluminium armé 2.0"), un appareil photo principal de 200 Mpx, un zoom spatial de 100x et quatre distances de téléobjectif, couvrant 2x, 3x, 5x et 10x.

D'après les rumeurs précédentes, il est probable que le Galaxy S24 Ultra n'aura que des téléobjectifs 3x et 5x, et que le reste sera probablement pour la "qualité optique".

Les trois téléphones sont également dotés d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3, d'un indice de protection IP68 pour la résistance à l'eau, d'un écran pouvant atteindre une luminosité de 2 600 nits et de la capacité d'enregistrer des vidéos en qualité 8K.

Bien que la puissance de charge ne soit pas mentionnée, le site indique que les modèles Plus et Ultra peuvent atteindre 65 % en 30 minutes, alors que le Samsung Galaxy S24 standard ne peut atteindre que 50 % dans ce laps de temps, et se charge donc vraisemblablement plus lentement. D'après les fuites précédentes, il est probable que le modèle standard se charge à 25W, tandis que les autres peuvent atteindre 45W.

Nous prenons ces affirmations avec des pincettes, mais si le lancement est si proche, il y a de fortes chances que ces détails soient exacts, et que la date de lancement indiquée ci-dessus soit également exacte, nous en serons bientôt sûrs.