Couleurs du Samsung Galaxy S24 : toutes les nuances annoncées, y compris celles du S24 Plus et Ultra

La gamme Samsung Galaxy S24 approche à grands pas, les trois modèles - le Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra - devant être lancés, selon les rumeurs, le 17 janvier.

C'est pourquoi nous avons déjà beaucoup entendu parler d'eux. Rien d'officiel, mais le trio a fait l'objet de nombreuses fuites, comme c'est souvent le cas à l'approche du lancement.

Parmi les nombreux détails que nous avons entendus, il y a les couleurs possibles dans lesquelles ces trois téléphones seront disponibles, et vous trouverez des détails à ce sujet ci-dessous.

Encore une fois, les couleurs n'ont pas encore été confirmées, il est donc possible que certaines d'entre elles soient erronées ou que la liste soit incomplète, mais elle est basée sur ce que nous avons entendu jusqu'à présent - et nous mettrons à jour cet article si nous entendons d'autres fuites de couleurs.

Couleurs du Samsung Galaxy S24 et du Samsung Galaxy S24 Plus

Nous regroupons ici les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus, car si l'on se réfère au passé et à ce que nous avons entendu jusqu'à présent, ces deux appareils seront probablement disponibles dans la même sélection de couleurs.

Notez également que toutes nos informations sur les couleurs proviennent actuellement de Ross Young et @UniverseIce (deux spécialistes des fuites ayant de bons antécédents), qui ont tous deux mentionné exactement la même sélection de teintes l'un comme l'autre. Ces teintes sont les suivantes :

Noir

Un Samsung Galaxy S23 et S23 Plus en noir (Image credit: Samsung)

Il n'est pas surprenant que le noir ait été mentionné comme couleur possible, car c'est l'une des teintes les plus populaires pour les smartphones, et c'est une couleur que l'on peut également trouver sur le Samsung Galaxy S23 et le Samsung Galaxy S23 Plus, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Avec eux, le nom officiel est Phantom Black, et il se pourrait bien qu'il soit à nouveau appelé ainsi avec le Galaxy S24. Reste à savoir s'il s'agira exactement de la nuance de noir ci-dessus.

Gris

Un Samsung Galaxy S23 et S23 Plus en gris graphite (Image credit: Samsung)

Le gris est une autre couleur populaire, que Samsung a déjà proposée avec la gamme Samsung Galaxy S23, sous le nom de Graphite.

Comme le noir, il s'agit d'une teinte élégante et discrète qui devrait s'avérer populaire, car elle s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement.

Violet

Un Samsung Galaxy S22 en violet, sous différents angles (Image credit: Samsung)

La prochaine nuance évoquée par la rumeur est le violet, qui devrait être un peu plus coloré. Samsung n'a pas proposé le Galaxy S23 dans cette teinte, mais l'entreprise est une adepte du violet, ce téléphone étant disponible en lavande, ce qui laisse présager quelque chose de ce genre.

Si le Samsung Galaxy S23 n'est pas disponible en violet, le Samsung Galaxy S22 l'est, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, et le violet du Galaxy S24 pourrait donc être d'une teinte similaire.

Jaune

Un Samsung Galaxy S10e en jaune (Image credit: TechRadar)

Le jaune a également fait l'objet de rumeurs et pourrait être l'une des teintes les plus vives disponibles sur les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus.

Cela dit, nous sommes moins sûrs qu'il sera proposé comme les couleurs ci-dessus, car ce n'est pas une teinte que Samsung utilise fréquemment. En effet, aucun modèle récent de Galaxy S n'a été proposé en jaune. Mais la gamme Samsung Galaxy S10 est proposée dans un jaune assez vif, nous pourrions donc voir quelque chose de ce genre, bien que ne soyez pas surpris si c'est plus pâle.

Orange

Un Samsung Galaxy S20 FE en orange (Image credit: Samsung)

Les teintes ci-dessus seront apparemment disponibles à grande échelle, mais Samsung propose généralement certaines couleurs en exclusivité dans sa boutique en ligne, et l'orange serait l'une d'entre elles.

Il pourrait s'agir d'une autre teinte assez vive, mais nous pensons qu'il s'agira d'un orange assez pâle, comme le Samsung Galaxy S20 FE orange, illustré ci-dessus. Il s'agit également d'une autre teinte que Samsung n'utilise pas souvent, nous sommes donc moins confiants que pour le noir et le gris.

Bleu clair

Un Samsung Galaxy S22 en bleu ciel, sous différents angles (Image credit: Samsung)

Autre rumeur d'exclusivité dans les magasins Samsung, cette teinte bleu clair ressemblera probablement à la couleur bleu ciel dans laquelle Samsung a proposé le Galaxy S22 (photo ci-dessus).

Il s'agissait également d'une exclusivité Samsung. Il pourrait s'agir d'une option intéressante pour ceux qui ne veulent pas d'une couleur trop vive, mais qui souhaitent quelque chose d'un peu différent de la norme.

Vert clair

Un Samsung Galaxy S23 et S23 Plus en vert citron (Image credit: Samsung)

Enfin, nous avons le vert clair, qui, selon les rumeurs, serait une exclusivité des magasins Samsung. Samsung aime le vert et propose des options claires et foncées pour la gamme Galaxy S23, mais c'est le Galaxy S23 vert clair - officiellement appelé Lime - qui est illustré ci-dessus.

Le Samsung Galaxy S22 était également proposé dans une teinte verte, ce qui semble donc être une autre option probable.

Couleurs du Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible dans la même sélection de couleurs que les Samsung Galaxy S23 et Samsung Galaxy S23 Plus, mais avec deux options supplémentaires. Il y a donc de fortes chances pour que le Samsung Galaxy S24 Ultra fasse de même. Cela dit, jusqu'à présent, nous n'avons entendu parler que des mêmes couleurs que le reste de la gamme, qui sont les suivantes :

Noir

Un Samsung Galaxy S23 Ultra en noir (Image credit: Samsung)

Tout comme le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible en Phantom Black (ci-dessus), il est question d'une teinte noire pour le Samsung Galaxy S24 Ultra, qui pourrait donc ressembler à celle-ci si elle voit le jour.

Gris

Un Samsung Galaxy S23 Ultra en couleur gris graphite (Image credit: Samsung)

Le Samsung Galaxy S24 Ultra gris, selon les rumeurs, ressemblera probablement au Samsung Galaxy S23 Ultra graphite ci-dessus, bien que les teintes puissent être légèrement différentes.

Violet

Un Samsung Galaxy S23 Ultra en couleur Lavande (Image credit: Samsung)

Le Samsung Galaxy S24 Ultra serait également disponible dans une teinte violette. Il pourrait ressembler au Samsung Galaxy S22 violet, illustré plus haut. Le Galaxy S22 Ultra n'était pas disponible en violet, mais vous pouvez obtenir le Galaxy S23 Ultra en lavande (photo ci-dessus), qui est une nuance plus pâle de violet.

Jaune

Un Samsung Galaxy Z Flip 5 en jaune (Image credit: Samsung)

Le jaune est une teinte dont nous ne sommes pas sûrs, tout simplement parce que ce n'est pas une couleur que Samsung utilise souvent. Mais si le Samsung Galaxy S24 Ultra est jaune, il sera probablement assez pâle, comme le jaune du Samsung Galaxy Z Flip 5 ci-dessus, car à quelques exceptions près, Samsung n'a pas tendance à utiliser des couleurs très vives pour ses téléphones haut de gamme.

Orange

Le Samsung Galaxy S20 FE en orange (Image credit: Samsung)

L'une des autres fuites de couleur les moins probables est celle de l'orange, car il ne s'agit pas d'une teinte courante chez Samsung. Si elle est proposée, elle sera exclusive à la boutique en ligne de Samsung, et sa couleur pourrait être similaire à celle du Samsung Galaxy S20 FE "Cloud Orange".

Bleu clair

Un Samsung Galaxy S23 Ultra en bleu ciel (Image credit: Samsung)

Le bleu clair est une autre nuance qui pourrait être une exclusivité des magasins Samsung, et comme Samsung propose le Galaxy S23 Ultra dans une nuance bleu ciel (qui est également claire), c'est une couleur crédible, qui pourrait bien ressembler au téléphone ci-dessus.

Vert clair

Un Samsung Galaxy S23 Ultra en couleur vert citron (Image credit: Samsung)

La dernière option pour le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait être un vert clair, qui serait encore une fois une exclusivité des magasins Samsung. Il pourrait ressembler au Samsung Galaxy S23 Ultra de couleur citron vert que vous pouvez voir ci-dessus.