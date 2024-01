Samsung Galaxy Unpacked 2024 : La gamme Galaxy S24, l'IA à l'honneur, et bien d'autres choses encore

La première grande présentation de Samsung en 2024 aura lieu demain, le 17 janvier étant le jour du nouveau Galaxy Unpacked de cette année. C'est à cette occasion que seront dévoilés les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra. Les fuites de dernière minute arrivent déjà, comme les bonus de précommande du Galaxy S24 qui devraient rendre les téléphones plus avantageux.

La Galaxy Ring, la bague intelligente de Samsung dont on parle, pourrait également faire ses débuts, ainsi que des mises à jour pour des appareils tels que les Galaxy Buds 2.

Mais Unpacked est aussi une sorte de girouette pour la direction que prend Samsung dans le domaine des technologies grand public, et comme Samsung a récemment déposé une marque déposée pour le terme "AI Phone", nous pouvons nous attendre à une bonne dose de fonctions et de services alimentés par l'IA que l'entreprise présentera le 17 janvier.

Lisez donc la suite pour tout savoir sur le Samsung Galaxy Unpacked 2024.

Quand aura lieu le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked ?

Le premier Galaxy Unpacked de 2024 aura lieu le 17 janvier à 19h (heure française).

La présentation sera diffusée en direct, le meilleur endroit pour la regarder étant la chaîne YouTube de Samsung, mais vous pouvez également suivre les réseaux sociaux de Samsung, tels que Samsung Mobile sur X, pour obtenir les dernières mises à jour avant et pendant l'événement.

Pour suivre en direct la présentation du Galaxy Unpacked, nous vous suggérons de vous rendre sur la chaîne YouTube de Samsung, où le streaming en direct sera hébergé et facilement accessible. Il y a actuellement une vidéo teaser pour cela, que nous avons intégrée ci-dessous.

Qu'est-ce qui pourrait être révélé lors du Samsung Galaxy Unpacked 2024 ?

Nous n'avons pas eu de confirmation officielle de ce qui sera lancé lors de ce Galaxy Unpacked le 17 janvier, mais d'après les rumeurs et les teasers jusqu'à présent, nous verrons presque certainement la nouvelle gamme Galaxy S24, comprenant les modèles standard, Plus et Ultra.

Mais comme Samsung se targue d'une forte poussée de l'IA, il faut s'attendre à ce que la présentation comporte un élément IA important, Samsung défendant la façon dont l'IA générative - par laquelle les algorithmes IA sont utilisés pour créer du contenu plutôt que de simplement le diffuser - peut être utilisée avec les dernières fonctionnalités et mises à jour des téléphones Galaxy.

Lisez la suite pour plus de détails sur ce que nous pensons être annoncé à Galaxy Unpacked 2024.

Gamme de smartphones Samsung Galaxy S24

(Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Aussi sûr que possible, nous pouvons nous attendre à ce que les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra soient dévoilés le 17 janvier. Le matériel promotionnel de Samsung et les discussions autour de sa dernière puce Exynos 2400 indiquent tous que de nouveaux téléphones de la série Galaxy S seront présentés lors de l'Unpacked 2024.

Les côtés en titane de type iPhone 15 Pro sont prévus pour le Galaxy S24 Ultra, tandis que des cadres d'écran plus fins sont attendus pour les modèles Galaxy S24 standard et plus.

En ce qui concerne les spécifications, nous nous attendons à ce que les téléphones soient équipés de puces Exynos 2400 ou Snapdragon 8 Gen 3, en fonction du modèle et de la région ; voir notre résumé des rumeurs de spécifications du Galaxy S24 et du Galaxy S24 Ultra.

Les appareils photo du Samsung Galaxy S24 devraient s'inscrire dans la lignée des modèles précédents, mais peut-être avec quelques mises à jour logicielles pour améliorer les résultats photographiques. Mais ce sont les appareils photo du Galaxy S24 Ultra qui devraient connaître les changements les plus importants, avec l'abandon du téléobjectif de 10 mégapixels à zoom optique 10x au profit d'un appareil photo de 50MP avec un zoom optique 5x et un recadrage numérique 10x - ce qui pourrait se traduire par des photos avec zoom de meilleure qualité même si la portée optique est réduite de moitié.

C'est dans le domaine de l'intelligence artificielle que Samsung devrait faire de grands progrès avec la série Galaxy S24. Alors que de nombreux smartphones ont exploité l'apprentissage automatique et la technologie alimentée par l'IA depuis quelques années, notamment le Google Pixel 6 avec son Magic Eraser, ces outils intelligents ont davantage servi à soutenir et à optimiser les actions, par exemple en fournissant des traductions à la volée. Mais la prochaine étape consiste à s'appuyer sur l'IA générative, grâce à laquelle les algorithmes peuvent mieux apprendre ce que vous voulez et le générer pour vous, de l'art à partir de mots aux plans de vacances et à la réponse aux appels pour vous.

Avec l'appellation AI Phone, nous nous attendons à ce que Samsung fasse de l'IA une nouvelle fonctionnalité des téléphones Galaxy S24, avec probablement une exécution intégrée des actions de l'IA.

Samsung Galaxy AI

(Image credit: Samsung)

En s'appuyant sur la technologie des téléphones IA mentionnée ci-dessus, Samsung devrait continuer à défendre ses ambitions de fournir une "IA sur l'appareil", dans laquelle les algorithmes intelligents d'apprentissage automatique peuvent être alimentés par les puces de l'appareil plutôt que d'avoir besoin d'une connexion à un serveur basé dans le cloud.

Nous pouvons donc nous attendre à de grandes présentations sur la manière dont Samsung peut utiliser l'IA dans les téléphones Galaxy S24, qu'il s'agisse d'améliorer la photographie sur téléphone ou de générer des images entièrement nouvelles à la volée. Mais nous ne serions pas surpris de voir Samsung dévoiler toute une série d'outils centrés sur l'IA pour ses appareils Galaxy, sous la forme d'une série d'outils de productivité, d'organisation et de divertissement.

Nous voyons très bien Samsung demander à des développeurs de monter sur scène pour expliquer comment ils ont intégré ces outils d'IA dans leurs applications. Ou comment ces outils peuvent être utilisés non seulement pour stimuler la productivité, mais aussi pour faciliter la planification des vacances, par exemple.

L'IA a suscité beaucoup d'attention en 2023, et nous ne nous attendons donc pas à ce qu'elle disparaisse en 2024. Un nombre croissant de marques technologiques sont susceptibles de se pencher sur l'IA, Samsung aidant à mener la danse cette année.

Gaming avec le Samsung Galaxy

(Image credit: Samsung)

Si certains modèles du Galaxy S24 Plus et du Galaxy S24 Ultra sont susceptibles d'utiliser la puce Snapdragon 8 Gen 3, d'autres devraient utiliser la puce Exynos 2400. Cela contraste avec la série Galaxy S23, qui utilisait du silicium Snapdragon.

Bien que les puces Exynos soient considérées comme plus faibles que les Snapdragon, l'Exynos 2400 semble avoir obtenu de bons résultats lors des premiers tests de référence. Toutefois, son atout potentiel pourrait être le GPU Xclipse 940, qui utilise l'architecture RDNA 3 d'AMD et qui a été présenté comme offrant un "ray tracing considérablement amélioré" et donc de meilleurs graphismes et un plus grand réalisme dans les jeux.

Samsung s'est déjà associé à Microsoft pour apporter le Xbox Cloud Gaming à ses modèles phares Galaxy, et n'est donc pas novice en matière de jeux sur smartphone. Avec le potentiel des jeux à effet de rayon (ray tracing) et des graphismes haut de gamme, nous pourrions voir les téléphones Galaxy S24 dotés d'impressionnantes capacités de gaming, talonnant peut-être l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max avec leur puce A17 Pro, qui prend également en charge le ray tracing accéléré au niveau matériel et peut faire fonctionner des jeux de qualité console tels que Resident Evil 4 Remake.

Lors du salon Unpacked 2024, Samsung pourrait donc utiliser une partie de sa présentation pour vanter la puissance des téléphones Galaxy S24 en tant qu'appareils de jeu capables d'offrir des expériences similaires à celles des dernières consoles. C'est la promesse de nombreux smartphones et jeux mobiles depuis des années, mais elle ne s'est pas encore concrétisée, alors peut-être que Samsung peut enfin changer cela pour les téléphones Android.

Samsung Galaxy Ring

(Image credit: Oura)

La Samsung Ring fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps et serait la première bague intelligente de l'entreprise. Comme les autres, elle devrait être axée sur le suivi de la condition physique et du bien-être, permettant de garder un œil sur le nombre de pas et la distance parcourue, de mesurer la fréquence cardiaque et de surveiller la tension artérielle.

Étant donné que le mois de janvier est l'occasion pour de nombreuses personnes de commencer un nouveau programme de remise en forme, il serait logique que Samsung présente un dispositif portable axé sur la santé. Mais en l'absence de rumeurs récentes, nous ne savons pas si l'anneau fera effectivement son apparition.

Cependant, Samsung pourrait faire du bon travail en gardant le Galaxy Ring sous le coude pour une révélation de type "une dernière chose" à la fin de l'Unpacked 2024.

Mises à jour des Galaxy Buds et de la Galaxy Watch de Samsung

(Image credit: TechRadar )

Parmi les nouveautés attendues, il se murmure que Samsung pourrait dévoiler des Galaxy Buds sans fil revisités lors de l'événement Unpacked 2024. Plutôt que de révolutionner le design ou la qualité audio, ces écouteurs pourraient bénéficier d'un étui avec une autonomie améliorée et de nouvelles options de couleurs, en harmonie avec les couleurs du Samsung Galaxy S24.

Quant à la Samsung Galaxy Watch 6, bien qu'il ne soit pas prévu de dévoiler une nouvelle montre le 17 janvier, le modèle actuel pourrait recevoir une mise à jour logicielle offrant davantage de fonctionnalités et intégrant peut-être des caractéristiques d'IA en se connectant aux téléphones Galaxy S24. L'ajout de nouvelles options de bracelets est également envisageable et s'inscrirait dans la continuité de l'innovation de Samsung.

Qu'est-ce que le Samsung Galaxy Unpacked ?

Galaxy Unpacked est le nom donné à la grande présentation des produits Samsung. Normalement, ces événements tournent autour des nouveaux téléphones de la série Galaxy S et des téléphones pliables des séries Galaxy Fold et Flip.

Mais les événements Galaxy Unpacked sont également utilisés pour présenter les nouvelles montres connectées Galaxy et les écouteurs sans fil, ainsi que les ordinateurs portables et les tablettes. Des clins d'œil sont également faits à la plateforme SmartThings de Samsung pour la domotique et à son interopérabilité avec les nouveaux appareils Galaxy.

En général, vous pouvez vous attendre à deux événements Galaxy Unpacked par an : l'un au début, entre janvier et mars, et l'autre aux alentours de juillet ou août.