Samsung Galaxy S25 : prédictions des caractéristiques pour chaque modèle

Le Samsung Galaxy S25 et ses dérivés, qui font toujours l'objet de rumeurs, pourraient se classer parmi les meilleurs téléphones de 2025, et il n'y a probablement pas longtemps à attendre, avec un lancement prévu en janvier.

Bien que rien ne soit certain à propos de ces téléphones d'ici là, nous avons une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre, car il y a eu un afflux de fuites et de rumeurs.

Nous avons donc pu dresser une liste partielle des spécifications probables de ces téléphones, que nous détaillons ci-dessous.

Samsung Galaxy 25 : Caractéristiques techniques supposées

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Affichage AMOLED de 6,2 pouces Résolution 1080 x 2340 pixels Taux de rafraîchissement 120Hz Chipset Snapdragon 8 Elite Caméras arrière 50MP large, 12MP ultra-large, 10MP téléobjectif (zoom 3x) Caméra avant 12MP RAM 12Go Stockage 128Go, 256Go, 512Go Batterie 4,000mAh

Le Samsung Galaxy S25 de base n’aura pas autant de technologies haut de gamme que le Samsung Galaxy S25 Ultra, mais ce modèle pourrait tout de même impressionner.

Les rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S25 disposera d’un écran d’environ 6,2 pouces. Bien que la résolution n’ait pas encore fuité, on peut prévoir qu’elle sera de 1080 x 2340, tout comme celle du Galaxy S24, puisque la taille d’écran serait identique.

Cela se traduirait par une densité d’environ 416 pixels par pouce. Le Samsung Galaxy S25 devrait également proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme son prédécesseur, ce qui est désormais la norme, sauf pour les téléphones spécialement conçus pour le gaming.

Des divergences ont émergé quant au chipset qui sera utilisé, mais il semble désormais acquis que le Samsung Galaxy S25 sera équipé d’un Snapdragon 8 Elite, le processeur haut de gamme de Qualcomm.

Plusieurs fuites mentionnent aussi 12 Go de RAM pour le Galaxy S25, une amélioration par rapport aux 8 Go du Galaxy S24. Cependant, il reste possible que des modèles de 8 Go soient également proposés. En ce qui concerne le stockage, aucune information n’est disponible pour le moment, mais il est probable que Samsung continue d’offrir des options à 128 Go, 256 Go et 512 Go. Toutefois, il n’est pas exclu que le modèle 128 Go soit abandonné ou qu’une version 1 To soit ajoutée.

Pour les appareils photo, TechManiacs rapporte qu’ils seraient identiques à ceux du Galaxy S24, soit un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, et une caméra frontale de 12 MP.

Ces informations sont à prendre avec précaution, car elles proviennent d’une seule source, mais l’absence d’autres fuites sur les appareils photo laisse penser que peu de choses changeront. Enfin, des rumeurs évoquent une batterie de même capacité que celle du Galaxy S24, soit 4 000 mAh.

Samsung Galaxy 25 Plus : Caractéristiques techniques supposées

Le Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Affichage AMOLED de 6,7 pouces Résolution 1440 x 3120 pixels Taux de rafraîchissement 120Hz Chipset Snapdragon 8 Elite Caméras arrière 50MP large, 12MP ultra-large, 10MP téléobjectif (zoom 3x) Caméra avant 12MP RAM 12Go Stockage 256Go, 512Go Batterie 4,900mAh

Des informations laissent entendre que le Samsung Galaxy S25 Plus sera doté d’un écran de 6,66 pouces, qui sera probablement présenté comme un écran de 6,7 pouces, à l’instar du Galaxy S24 Plus.

On peut donc supposer que ses autres caractéristiques d’écran correspondront largement à celles du S24 Plus, avec une résolution de 1440 x 3120 pour une densité d’environ 513 pixels par pouce. Comme pour le Galaxy S25, le Galaxy S25 Plus devrait également offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une norme pour les smartphones haut de gamme.

Côté processeur, il est attendu que la gamme complète des Galaxy S25 soit équipée du Snapdragon 8 Elite. Certains benchmarks indiquent même que ce processeur pourrait surpasser celui de l’iPhone 16 Pro Max, ce qui constituerait un atout majeur pour Samsung.

Le Galaxy S25 Plus devrait être accompagné de 12 Go de RAM, tout comme le S24 Plus. Aucune information n’a encore filtré sur le stockage, mais il est probable que Samsung conserve les mêmes capacités que le modèle actuel, soit 256 Go et 512 Go.

Les seules informations disponibles sur l’appareil photo proviennent du rapport de TechManiacs mentionné dans la section sur le Galaxy S25, indiquant des capteurs similaires à ceux du Galaxy S24 Plus : un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, et une caméra frontale de 12 MP.

Selon cette même source, le Galaxy S25 Plus serait équipé d’une batterie de 4 900 mAh, tout comme son prédécesseur.

Samsung Galaxy 25 Ultra : Caractéristiques techniques supposées

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Ultra Affichage AMOLED de 6,9 pouces Résolution 1440 x 3120+ pixels Taux de rafraîchissement 120Hz Chipset Snapdragon 8 Elite Caméras arrière 200MP large, 50MP ultra-large, 50MP téléobjectif (5x zoom), 10MP téléobjectif (3x zoom) Caméra avant 12MP RAM: 16Go Stockage 256Go, 512Go, 1To Batterie 5,000mAh

Les meilleures caractéristiques seront probablement réservées au Samsung Galaxy S25 Ultra, dont les rumeurs évoquent un écran de 6,86 pouces, présenté comme un écran de 6,9 pouces, légèrement plus grand que celui du Galaxy S24 Ultra (6,8 pouces).

Aucune information sur la résolution de l’écran du Galaxy S25 Ultra n’a encore été divulguée, mais compte tenu de l’augmentation de la taille, il est possible que la résolution dépasse les 1440 x 3120 du Galaxy S24 Ultra. Le taux de rafraîchissement, en revanche, devrait rester à 120 Hz, la norme pour les téléphones haut de gamme.

Comme le reste de la série Galaxy S25, le Galaxy S25 Ultra devrait être équipé du Snapdragon 8 Elite. Cette configuration semble encore plus probable pour ce modèle, certaines fuites antérieures évoquant d’autres processeurs pour les autres appareils de la gamme, mais pas pour celui-ci.

Des rumeurs indiquent également que le Galaxy S25 Ultra pourrait intégrer 16 Go de RAM. Reste à savoir s’il s’agira de la configuration de base ou de celle d’un modèle haut de gamme. Dans tous les cas, ce serait une amélioration par rapport aux 12 Go proposés sur toutes les configurations du Galaxy S24 Ultra. Cette augmentation devrait également améliorer les performances des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Aucune information sur le stockage n’a été révélée, mais le Galaxy S24 Ultra propose des options de 256 Go, 512 Go et 1 To, qui pourraient être reconduites.

Les appareils photo pourraient bénéficier d’une mise à niveau, certaines sources suggérant que le Galaxy S25 Ultra serait équipé d’un nouveau capteur ultra-grand-angle de 50 MP, contre 12 MP sur le modèle actuel. Les autres capteurs ne changeraient pas, avec un capteur principal de 200 MP, un téléobjectif 5x de 50 MP, un téléobjectif 3x de 10 MP, et probablement une caméra frontale de 12 MP.

La batterie du Galaxy S25 Ultra, en revanche, ne devrait pas dépasser les 5 000 mAh du modèle précédent, avec une recharge de 45 W identique.

Samsung Galaxy 25 Slim : Caractéristiques techniques supposées

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Des fuites ont également suggéré l’arrivée d’un Samsung Galaxy S25 Slim, qui pourrait être lancé en même temps que les autres modèles.

Les détails à son sujet sont encore rares. Les premières informations indiquent que ce modèle pourrait offrir un meilleur appareil photo que le Galaxy S25 de base. Une source mentionne même que le Galaxy S25 Slim pourrait bénéficier d’un appareil photo de niveau « Ultra ».

Ce modèle pourrait séduire les amateurs de photographie, tout en se démarquant par une finesse supérieure aux autres modèles de la série S25, bien que Samsung n’aurait pas réussi à atteindre l’épaisseur souhaitée.

Aucune autre information n’est disponible pour le moment, mais il est probable que ce modèle soit équipé d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un Snapdragon 8 Elite, comme les autres appareils de la gamme.

