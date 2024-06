La batterie du Samsung Galaxy S25 pourrait ne pas impressionner - ou trop décevoir

Samsung semble réticent à augmenter la capacité de la batterie de ses modèles phares au-delà de 4 000 mAh. Elle a atteint cette capacité avec le Samsung Galaxy S20 avant de la réduire pour les Galaxy S22 et S23, puis de revenir à 4 000 mAh avec le Samsung Galaxy S24 - et nous pourrions également obtenir cette même capacité de 4 000 mAh avec le Samsung Galaxy S25.

C'est ce qu'affirme GalaxyClub (via GSMArena), qui prétend avoir obtenu des informations montrant que la capacité nominale de la batterie du Galaxy S25 sera de 3 881 mAh, ce qui devrait se traduire par une capacité typique (cette dernière étant ce que les entreprises ont tendance à commercialiser comme ayant leurs appareils) de 4 000 mAh.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S24 a une capacité nominale de 3 880 mAh, ce qui signifie que cette valeur est presque identique.

Comme toujours avec les fuites, nous prenons cette information avec des pincettes, en particulier parce que le Samsung Galaxy S25 n'arrivera probablement pas avant au moins janvier 2025, il est donc un peu tôt pour entendre parler des capacités de la batterie.

Samsung Galaxy S24 (Image credit: Philip Berne / Future)

Une batterie du Samsung Galaxy S25 plus grande ou pas ?

Il s'agit néanmoins d'une affirmation crédible étant donné que, comme nous l'avons indiqué, Samsung semble réticent à dépasser les 4 000 mAh. En fait, comme Samsung a réduit la capacité de certaines générations précédentes, il y a un risque que le Galaxy S25 ait moins de 4 000 mAh.

En ce sens, une batterie de 4 000 mAh serait une bonne nouvelle, d'autant plus que nous avons été très satisfaits de la batterie dans notre test du Samsung Galaxy S24, notant qu'avec une utilisation normale, elle durait une journée entière sans problème.

Mais il serait tout de même décevant de ne pas voir d'améliorations ici, et une plus grande batterie donnerait aux fans de Samsung une raison de plus de mettre à jour leur appareil.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Il est à espérer qu'un nouveau chipset et des optimisations logicielles permettront d'améliorer l'autonomie du Samsung Galaxy S25, mais les premières fuites suggèrent que le Snapdragon 8 Gen 4 (qui devrait équiper le téléphone dans certaines régions) pourrait être plus gourmand en énergie que son prédécesseur, ce qui n'est pas sans nous inquiéter.

Il nous reste probablement de nombreux mois avant d'en avoir le cœur net, mais entre-temps, Samsung a de nombreux autres appareils en préparation, notamment le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6, qui pourraient tous deux débarquer dès le 10 juillet.

Vous pourriez aussi aimer