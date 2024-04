Snapdragon 8 Gen 4 : ce que l'on peut attendre de la prochaine puce phare de Qualcomm

Si l'on achète l'un des meilleurs téléphones Android de l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'il soit équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 4.

Cette puce n'a pas encore été dévoilée, mais les chipsets Snapdragon de Qualcomm alimentent la plupart des principaux appareils Android et, en 2024, on a vu le Snapdragon 8 Gen 3 dans des appareils tels que le Samsung Galaxy S24 Ultra (ainsi que les autres modèles de la gamme Samsung Galaxy S24 dans certaines régions), le OnePlus 12, le Xiaomi 14 Ultra, et plus encore, avec de nombreux autres téléphones prévus pour l'utiliser également.

Ainsi, la prochaine génération de cette puce est un grand événement, et elle promet d'être extrêmement puissante. Si l'on souhaite avoir une idée de sa puissance, de ce que cela pourrait signifier pour les téléphones de 2025, et quels appareils sont susceptibles de l'utiliser, poursuivez la lecture.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine puce mobile phare de Qualcomm

La prochaine puce mobile phare de Qualcomm Quand sortira-t-il ? Dans le courant du mois d'octobre

Dans le courant du mois d'octobre Quel sera son prix ? Elle sera présente dans les téléphones phares

Le Snapdragon 8 Gen 4 sera annoncé lors du Snapdragon Summit en octobre, comme confirmé par l'entreprise elle-même dans une publication sur X (anciennement Twitter).

On ne connaît pas encore la date exacte du Snapdragon Summit, mais à titre de référence, celui de l'année dernière s'est tenu du 24 au 26 octobre.

Bien sûr, il faudra probablement attendre un moment après cela avant que des téléphones ne soient livrés avec le Snapdragon 8 Gen 4. Mais il y a de bonnes chances que au moins quelques téléphones soient lancés avec avant la fin de l'année – bien que possiblement initialement seulement en Chine, à l'instar du Xiaomi 14 et du OnePlus 12 qui sont arrivés en Chine l'année dernière avec le Snapdragon 8 Gen 3, avant de devenir globaux en début d'année.

Snapdragon 8 Gen 4 : actualités et fuites

Qualcomm a lui-même révélé dans une vidéo sur X que le Snapdragon 8 Gen 4 disposerait d'un CPU Oryon « suralimenté », et qu'il aurait une unité de traitement neuronal (NPU) améliorée, ce qui devrait booster ses capacités en IA.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Le CPU Oryon n'est pas une nouveauté, ayant déjà été présent dans le chipset Snapdragon X Elite. Mais ce chipset était conçu pour les ordinateurs portables, donc apporter ce type de puissance sur mobile semble impressionnant.

Qualcomm a également précédemment indiqué que l'entreprise visait à fournir des niveaux de performance « stupéfiants » avec le Snapdragon 8 Gen 4, et que, par conséquent, il est probable qu'il coûte plus cher que le Snapdragon 8 Gen 3 – ce qui signifie que les téléphones équipés pourraient également coûter plus cher.

Les fuites suggèrent certainement que la performance pourrait impressionner, avec une source affirmant que le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait être cadencé jusqu'à 4.0GHz. Pour référence, le cœur le plus rapide du Snapdragon 8 Gen 3 est cadencé à 3,30GHz (ou 3,39GHz dans la variante Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy), ce qui représenterait donc une énorme augmentation.

En fait, l'augmentation pourrait être encore plus grande, car un autre informateur prétend que le Snapdragon 8 Gen 4 sera cadencé jusqu'à 4.3GHz, et qu'il peut atteindre un score d'environ 3 500 en single-core sur Geekbench. La même source affirme que c'est un score plus élevé que celui que l'A18 Pro, prévu pour alimenter l'iPhone 16 Pro Max, peut atteindre.

(Image credit: Qualcomm)

Cependant, il faudrait prendre cette vitesse d'horloge, et les scores qui en résultent, avec prudence, car la consommation d'énergie pour une vitesse d'horloge de 4,3GHz serait probablement trop élevée pour être viable pour un smartphone.

En effet, une autre fuite de benchmark propose des résultats plus conservateurs, avec une publication sur un forum vietnamien (repérée par 91Mobiles) pointant vers un score en single-core de 2 845 et un résultat en multi-core de 10 628.

Pour comparaison, le Samsung Galaxy S24 Ultra alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3 tend à marquer dans la région de 2 200-2 300 pour le single-core et 6 500-7 000 pour le multi-core. Ainsi, même si la fuite plus conservatrice ci-dessus est exacte, cela devrait rendre le Snapdragon 8 Gen 4 significativement plus puissant que le Gen 3.

Mais ce n'est pas juste la vitesse d'horloge qui pourrait être élevée ici, nous avons également entendu dire qu'il y a une chance que le Snapdragon 8 Gen 4 supporte la RAM LPDDR6 (Low-Power Double Data Rate 6), qui devrait être lancée plus tard cette année, et est plus rapide que la RAM actuellement utilisée dans les téléphones. Si c'est le cas, cela devrait particulièrement aider les capacités en IA sur l'appareil.

Enfin, le Snapdragon 8 Gen 4 sera probablement couplé à un modem 5G Snapdragon X80. Celui-ci a déjà été annoncé et c'est le successeur du X75 utilisé par le Snapdragon 8 Gen 3.

Le X80 dispose d'un processeur IA 5G dédié, ce qui le rend essentiellement plus intelligent – lui permettant de déterminer les meilleurs mâts et bandes 5G à se connecter à tout moment, par exemple. Il devrait également être capable de vitesses de données plus élevées que le X75, tout en étant plus économe en énergie.

Snapdragon 8 Gen 4 : téléphones pris en charge

Le successeur du Samsung Galaxy S24 pourrait être équipé d'une puce Gen 4 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

On ne sait pas avec certitude quels téléphones utiliseront le Snapdragon 8 Gen 4, mais sur la base de formes passées, on peut faire de bonnes suppositions. Les appareils suivants sont tous des successeurs attendus de téléphones qui utilisent, ou sont susceptibles d'utiliser, le Snapdragon 8 Gen 3, il y a donc de bonnes chances que les smartphones suivant utilisent le Gen 4 :

La série Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7, OnePlus 13, la ligne Xiaomi 15, Sony Xperia 1 VII, et Sony Xperia 5 VII. Ce n'est pas une liste complète, mais elle inclut les appareils les plus en vue que l'on s'attend à utiliser le Snapdragon 8 Gen 4. Mais en réalité, la majorité des téléphones Android haut de gamme sortis en 2025 le feront probablement.

Il y a cependant quelques exceptions. Bien que nous ayons mentionné la ligne Galaxy S25 ici, le Samsung Galaxy S24 standard et le Samsung Galaxy S24 Plus utilisent un chipset Snapdragon dans certaines parties du monde (principalement les États-Unis), avec d'autres régions obtenant un chipset Exynos, donc la même chose pourrait se produire avec le S25.

Ou peut-être qu'aucune région n'obtiendra un S25 équipé d'un Snapdragon 8 Gen 4, comme le suggère une fuite, Samsung pariant entièrement sur Exynos pour la ligne Galaxy S25.

On ne s'attend également pas à ce que des téléphones Google Pixel utilisent le Snapdragon 8 Gen 4, puisque Google équipe ces téléphones avec des chipsets Tensor. Et bien sûr, on ne trouvera pas d'iPhone l'utilisant non plus, puisque Apple développe ses propres chipsets de la série A.