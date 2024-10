Le Galaxy S25 et les futurs Androids promettent des prix en hausse

Depuis un certain temps, nous entendons dire que la puce qui équipera la plupart des meilleurs téléphones Android de 2025 pourrait être très chère, et il y a maintenant une nouvelle preuve de cela - suggérant que les téléphones de la gamme Samsung Galaxy S25 pourraient coûter plus cher que leurs prédécesseurs.

Selon l'informateur Digital Chat Station sur Weibo (via Android Authority), le Snapdragon 8 Gen 4 coûtera environ 20 % de plus que son prédécesseur.

Nous prenons cette information avec des pincettes, mais il s'agit d'un leaker qui a de bons antécédents, et nous avons déjà entendu une affirmation similaire sur le prix du Snapdragon 8 Gen 4 dans d'autres publications. De plus, Qualcomm a déjà déclaré que le Snapdragon 8 Gen 4 coûterait probablement plus cher que le 8 Gen 3.

Il est toutefois difficile de savoir à combien s'élèverait cette augmentation de 20 %. La fuite d'aujourd'hui suggère que le Snapdragon 8 Gen 4 coûtera environ 170 €, mais une fuite précédente - qui indiquait également une augmentation de 20 % par rapport à l'année dernière - indiquait que le prix serait d'environ 215 €.

(Image credit: Qualcomm)

Les meilleurs téléphones Android verront leur prix augmenter

Néanmoins, une augmentation d'un certain montant semble probable, et il y a toutes les chances que cette hausse de prix soit répercutée sur les consommateurs, ce qui signifie que la série Samsung Galaxy S25, le OnePlus 13, le Sony Xperia 1 VII et d'autres fleurons d'Android pourraient tous coûter plus cher que leurs prédécesseurs.

Il est intéressant de noter que la fuite d'aujourd'hui mentionne que le Dimensity 9400 de MediaTek coûtera également environ 20 % de plus que le chipset phare précédent de MediaTek. Cela signifie que le prix total est inférieur à celui du Snapdragon 8 Gen 4, mais aussi que même si les entreprises envisagent de passer à MediaTek pour réduire les coûts, elles pourraient ne pas être en mesure de réduire les coûts autant qu'un chipset MediaTek le ferait habituellement.

La bonne nouvelle concernant le Snapdragon 8 Gen 4 est qu'il pourrait être un chipset extrêmement puissant. Un premier benchmark du Samsung Galaxy S25 Ultra suggère qu'il pourrait même battre l'A18 Pro de l'iPhone 16 Pro.

