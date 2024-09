Le Galaxy S25 Ultra prêt à surpasser l’iPhone 16 Pro Max

Le Galaxy S25 Ultra devrait être capable de jouer à des jeux mobiles exigeants tels que Call of Duty.

Les processeurs des iPhone sont presque toujours les plus puissants sur le marché des smartphones, surpassant largement les concurrents Android dans les benchmarks. Cependant, cela pourrait changer cette année, ou plutôt au début de l’année prochaine, avec le lancement attendu du Samsung Galaxy S25 Ultra. Un nouveau benchmark laisse entendre que le modèle haut de gamme de Samsung pourrait bien dépasser Apple.

Un résultat Geekbench du Galaxy S25 a été partagé par l'informateur @UniverseIce sur X, avec un score en mono-cœur de 3 011 et un résultat en multi-cœur de 9 706. À titre de comparaison, le Galaxy S24 Ultra affiche en moyenne 2 142 en mono-cœur et 6 693 en multi-cœur. Ce serait donc une amélioration considérable par rapport au modèle actuel.

De plus, cela pourrait même surpasser le chipset A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max, du moins en termes de performance multi-cœur.

Galaxy S25 UltraSnapdragon 8Gen4 for GalaxyCPU:2 x 4.47GHz+6 x 3.53GHzGPU:1250MHz pic.twitter.com/eJguFf53FvSeptember 25, 2024

Il n’y a pas encore assez de tests sur le A18 Pro pour obtenir des moyennes sur Geekbench, mais lors de tests récents, l’iPhone 16 Pro Max a obtenu 3 386 en mono-cœur et 8 306 en multi-cœur. C’est donc toujours mieux que Samsung en mono-cœur, mais bien derrière le Galaxy S25 Ultra pour le multi-cœur.

Il convient toutefois de rappeler que ce n’est qu’un benchmark, et qui plus est, un test précoce. Il est donc possible que ces résultats ne reflètent pas la performance finale du Galaxy S25 Ultra.

La puissance du Snapdragon

De plus, ce modèle est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 4, mais dans certaines régions, le S25 Ultra pourrait être équipé d’un processeur Exynos. C’est une pratique courante chez Samsung, selon les marchés.

Par ailleurs, d’autres smartphones Android pourraient également utiliser le Snapdragon 8 Gen 4. Il est donc probable que plusieurs modèles Android à venir rivalisent ou surpassent les performances de l’iPhone 16 Pro Max.

Nous aurons bientôt plus de clarté, car des modèles comme le OnePlus 13 et le Xiaomi 15, équipés de ce chipset, devraient arriver avant la fin de l’année.

