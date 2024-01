Samsung Galaxy S25 : les principales caractéristiques techniques pourraient déjà être divulguées

Nous sommes encore en train de digérer tout ce que les téléphones Samsung Galaxy S24 ont à offrir – consultez notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra pour certains détails – mais nous voyons déjà des fuites pour la série Samsung Galaxy S25 de l'année prochaine également.

Selon l'informateur expérimenté Digital Chat Station (via Wccftech), le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, qui devrait équiper le Galaxy S25 – ainsi que plusieurs autres flagships Android de 2025 – est en bonne voie pour atteindre 4GHz en termes de vitesse d'horloge.

Le Snapdragon 8 Gen 3 qui se trouve dans les appareils Samsung Galaxy S24 dans certaines régions plafonne à 3.30GHz, donc vous pouvez voir le type d'augmentation de performance dont on parle : ces téléphones vont être plus rapides que jamais.

Une partie de l'amélioration de performance est supposée être due à un passage à un processus de 3 nanomètres, ce qui signifie essentiellement emballer plus de puissance de traitement dans un espace plus petit, résultant en des vitesses améliorées et une opération plus efficace (ce qui en théorie devrait également avoir un effet positif sur la durée de vie de la batterie).

Samsung Galaxy S25 : Performances et prix

La gamme de Samsung Galaxy S24 (Image credit: Samsung)

L'informateur utilise le surnom "Tongzi" pour se référer au Snapdragon 8 Gen 4, et bien que nous ne comprenions pas entièrement la référence, il est clair à partir des commentaires et des reportages autour de cela qu'il s'agit du prochain chipset de Qualcomm qui est mentionné (et c'est un surnom que Digital Chat Station a déjà utilisé auparavant).

Les premiers rapports sur les niveaux de performance offerts par le Snapdragon 8 Gen 4, encore non annoncé, sont prometteurs, bien qu'un dirigeant de Qualcomm ait prédit une hausse de prix pour les processeurs, que Samsung devra probablement répercuter sur les consommateurs.

En ce qui concerne spécifiquement le Galaxy S25, la seule autre rumeur que nous avons entendue sur cette série de téléphones est que des caméras améliorées, alimentées par des capteurs Sony, sont en chemin. Des vitesses plus rapides, de meilleures photos et vidéos – que demande le peuple ?

Il convient également de garder à l'esprit que Samsung a équipé ses propres processeurs Exynos 2400 dans le Galaxy S24 et le Galaxy S24 dans certaines régions, y compris le Royaume-Uni et l'Europe, plutôt que le Snapdragon 8 Gen 3. Pour l'instant, il n'est pas certain que cela se produira l'année prochaine aussi.