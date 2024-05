L'iPad Pro 2024 pourrait avoir « de loin » le meilleur écran OLED pour tablette et une puce M4

Bien que Apple ait grandement mis en avant l'écran mini-LED de l'iPad Pro 12.9 (2022), en réalité, il ne surpasse pas les écrans OLED déjà présents sur de nombreux tablettes concurrentes. Cependant, il semble qu'Apple ne se contentera pas de rattraper ses concurrents, mais plutôt de les devancer.

Selon Ross Young, un spécialiste des fuites et de la chaîne d'approvisionnement des écrans (via 9to5Mac), l'iPad Pro 2024 sera équipé des meilleurs panneaux OLED pour tablettes du marché, intégrant la technologie LTPO, un rafraîchissement de 120 Hz, une structure en tandem et un amincissement du verre, résultant en des écrans ultra-fins, légers, très lumineux, avec une autonomie prolongée et une longue durée de vie.

La présence d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie LTPO (qui permettrait de descendre jusqu'à 1 Hz lorsque le taux de rafraîchissement élevé n'est pas nécessaire) n'est pas surprenante, puisque les modèles actuels de l'iPad Pro disposent déjà de taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz.

Il est également depuis longtemps évoqué que Apple pourrait passer la gamme iPad Pro aux écrans OLED. Mais c'est la mention de la "structure en tandem" qui suscite l'enthousiasme ici, car cela signifie qu'il y a deux couches d'émission, doublant ainsi la luminosité par rapport aux écrans OLED standards. Cette fonctionnalité prolonge également la durée de vie de l'écran.

Associés à une "autonomie prolongée" et à une conception plus fine et plus légère (ce qui pourrait rendre la tablette elle-même plus fine et plus légère), tout cela semble constituer une amélioration considérable par rapport aux panneaux LCD et mini-LED actuellement utilisés par Apple, ainsi qu'une probable amélioration par rapport aux panneaux OLED utilisés par des concurrents comme la Samsung Galaxy Tab S9.

Pour ce qui est de la technologie OLED, elle utilise des pixels éclairés individuellement, contrairement aux écrans LCD et mini-LED qui dépendent d'un rétroéclairage. L'absence de rétroéclairage avec l'OLED permet un meilleur contraste et des noirs plus profonds, mais les écrans OLED ne peuvent pas atteindre la luminosité des écrans LCD. Toutefois, la luminosité apparemment doublée ici devrait largement atténuer ce problème.

L'iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

L'iPad Pro 2024 : De l'écran au silicium

Et ce n'est pas seulement l'écran qui pourrait surpasser la concurrence. Il semble de plus en plus probable que l'iPad Pro 2024 sera équipé d'une puce M4 encore non annoncée, ce qui en ferait vraisemblablement la tablette la plus puissante au monde également.

Récemment, Mark Gurman a affirmé dans sa newsletter pour Bloomberg que l'iPad Pro 2024 pourrait intégrer cette puce. Désormais, 9to5Mac apporte davantage de preuves en ce sens, le site ayant noté que dans certains identifiants de l'iPad Pro 2024 trouvés dans une récente bêta d'iPadOS 17.5, les versions de la tablette sont désignées comme 'iPad16,3', 'iPad16,4', 'iPad16,5' et 'iPad16,6'.

Le '16' est l'élément crucial ici, car les tablettes équipées de la puce M1 ont des identifiants 'iPad13,x', et celles avec M2 utilisent '14'. Logiquement, M3 utiliserait '15', et M4 utiliserait '16', comme on le voit ici.

De plus, le site ajoute qu'un compte privé X a affirmé que l'iPad Pro utiliserait une puce 'T8132'. Cet identifiant est inconnu, mais le M3 est le T8122, et le M2 est le T8112. Ainsi, le passage à '32' à la fin signifierait logiquement le M4. Dans ce cas, l'iPad Pro 2024 pourrait être encore plus puissant que de nombreux Macs d'Apple, qui utilisent des chipsets M3 et inférieurs.

La qualité réelle de l'écran et de la puce de l'iPad Pro 2024 reste à voir, car il s'agit pour l'instant uniquement de rumeurs. Mais les sources principales sont crédibles, et nous devrions bientôt en savoir plus, car Apple devrait annoncer cette tablette en même temps que l'iPad Air 6, lors du prochain événement Apple le 7 mai.