Le Mac M4 d’Apple : une annonce en octobre, pour une commercialisation en novembre

Les nouveaux Macs d'Apple équipés de processeurs M4 devraient être commercialisés en novembre, selon les rumeurs.

MacRumors, pour être précis, a appris d'une source supposée fiable que tous les Macs d'Apple équipés de processeurs M4, apparemment prévus, seront commercialisés en novembre.

Comme le souligne le site technologique, cela n'empêche pas Apple d'annoncer les Mac M4 avant le mois de novembre. Comme toujours, la méthode habituelle consiste à dévoiler d'abord le matériel, qui ne sera mis en vente qu'un peu plus tard.

Selon les rumeurs, nous verrons de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés du SoC M4, et nous nous attendons également à un rafraîchissement des Mac mini et iMac M4.

Si tout se passe comme prévu, ces Macs pourraient être mis en vente de manière échelonnée tout au long du mois de novembre, bien que MacRumors ne donne pas plus de détails que la simple mention de ce mois en tant que date d'arrivée.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alors, quand ces Mac M4 seront-ils dévoilés pour la première fois ? En effet, une annonce pourrait-elle être faite lors de l'événement Apple imminent du 9 septembre, la semaine prochaine ? Non, en un mot, car si cet événement verra (très probablement) le lancement de macOS 15 Sequioa, il n'y aura pas de Mac sur le front du matériel (ce que nous verrons, c'est le grand lancement de l'iPhone 16, ainsi que des Apple Watches et des AirPods).

Comme le souligne MacRumors, l'annonce de ces nouveaux MacBooks M4 et d'autres ordinateurs Mac aura probablement lieu en octobre, ce qui est logique pour permettre à Apple de souffler après l'événement de septembre et, bien sûr, parce qu'octobre est le mois qui précède novembre. Si novembre est la date de mise en vente, la révélation du Mac M4 doit vraiment avoir lieu en octobre.

Cela suivrait également le modèle d'Apple en termes de calendrier de lancement l'année dernière, où nous avons eu la révélation de 'Scary Fast' à la fin du mois d'octobre, suivie des lancements de Mac au début du mois de novembre.

L'excitation est à son comble, non seulement en ce qui concerne l'apport de la puce M4 à la gamme Mac - elle n'est apparue que dans l'iPad Pro jusqu'à présent - mais aussi en ce qui concerne la perspective qu'Apple puisse fonctionner avec une spécification minimale de 16 Go de mémoire vive (enfin) sur tous ses Mac d'entrée de gamme. Il était temps, en effet, surtout en ce qui concerne le MacBook Pro 14 pouces, qui commence toujours à 8 Go avec le modèle de la génération actuelle, ce qui est mystifiant.