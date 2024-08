En quête d’un MacBook Pro M4 ? Bonne nouvelle : une nouvelle rumeur confirme un lancement en 2024

Le MacBook Pro d'Apple équipé du processeur M4 est en bonne voie pour un lancement au dernier trimestre de 2024, si l'on en croit les dernières rumeurs concernant cet ordinateur portable de nouvelle génération.

Ces informations proviennent d'une source habituelle en matière de fuites Apple, Ross Young, qui dirige Display Supply Chain Consultants. Il avait déjà évoqué l'arrivée d'un MacBook Pro M4 pour la fin de l'année 2024.

Cette spéculation se basait sur le calendrier des livraisons des panneaux d'affichage pour le MacBook Pro M4, prévues pour le troisième trimestre. Comme le rapporte Apple Insider, Young vient de confirmer que les écrans des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec le processeur M4 ont commencé à être expédiés en juillet et août, comme prévu.

Cela correspond bien sûr à un lancement théorique au quatrième trimestre – les écrans pour l'ordinateur portable doivent être expédiés bien à l'avance afin que les appareils puissent être assemblés, testés et ensuite expédiés – comme l'a noté Young dans un post sur X, qui, curieusement, a maintenant été supprimé.

En résumé, il est probable que le MacBook Pro M4 soit révélé à l'automne (septembre ou octobre), suivi d'une mise en vente peu de temps après.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Analyse : Macs M4 en abondance

Les rumeurs autour du MacBook Pro M4 sont assez cohérentes et reviennent régulièrement maintenant. Bien que l'on ne puisse jamais être sûr à 100% de ce qui provient de ces fuites, une sortie vers la fin de 2024 semble être une possibilité assez solide lorsque l'on additionne tous les éléments de spéculation.

Il y a ici une bizarrerie, comme mentionné précédemment, à savoir la suppression par Young de son post sur X. C'est un peu inhabituel, sachant que Young, comme d'autres informateurs bien connus, divulgue souvent des détails qu'il ne devrait pas. Peut-être que cette information en particulier a contrarié quelqu'un (probablement une source) de manière inattendue ? On ne peut que spéculer (ironiquement) à ce sujet.

Ces MacBook Pro ne seront probablement pas les seuls appareils Apple à arriver cette année avec le processeur M4, qui, jusqu'à présent, n'a équipé que l'iPad Pro. L'informateur Mark Gurman prévoit également que des modèles de Mac mini et d'iMac avec le SoC M4 seront lancés plus tard en 2024. (L'iMac pourrait d'ailleurs voir son écran s'agrandir, tandis que le Mac mini M4 pourrait devenir plus compact).

D'autres machines équipées du M4 devraient sans aucun doute arriver l'année prochaine. Selon Gurman, il s'agirait du MacBook Air (ce qui est presque certain), du Mac Pro et du Mac Studio.

