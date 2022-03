Test Apple Mac Studio

Souris et clavier non inclus

Le Mac Studio en résumé

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Mac Studio évaluée par notre rédaction : CPU : Apple M1 Ultra (20 cœurs)

GPU : puce graphique intégrée 64 cœurs

RAM : 128 Go SDRAM unifiée

Stockage : SSD PCIe 2 To

Ports : 6x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, HDMI, Ethernet 10 Gb, prise jack 3,5 mm, lecteur carte SDXC

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Poids : 3,6 kg

Dimensions : 9,5 x 19,7 x 19,7 cm

Quand Apple a révélé le Mac Studio lors de sa keynote du 8 mars, la plupart des analystes ont été pris par surprise. Des rumeurs avaient fait état d'un nouveau MacBook Air et peut-être d'une nouvelle puce M2, mais personne ne s'attendait à voir débarquer un Mac à la configuration intégralement inédite.

C'est exactement ce que nous avons eu. Après plusieurs années donnant l'impression qu'Apple se désintéressait de la lignée Mac, préférant accorder toute son attention aux iPhones et iPads, la société semble être retombée amoureuse des ordinateurs. Les Macs et MacBooks font désormais partie des appareils high-tech les plus passionnants de la décennie - et le nouvel Apple Studio Display est un autre élément bienvenu de la famille.

La puce M1 y est pour beaucoup. En 2020, Apple a laissé tomber Intel et a sorti un MacBook Air, un MacBook Pro et un Mac mini, tous alimentés par son propre matériel. Ce fut un énorme succès, offrant d'excellentes performances et une efficacité énergétique incroyable. Fin 2021, Apple a étendu son savoir-faire avec les puces M1 Pro et M1 Max, à la puissance nettement supérieure, admirable au sein des MacBook Pro 14 pouces (2021) et MacBook Pro 16 pouces (2021).

Le Mac Studio, qui est un ordinateur de bureau destiné aux créatifs professionnels, est proposé avec l’option M1 Max plus l’inédite M1 Ultra - celle-ci se veut essentiellement constituée de deux puces M1 Max connectées via une interface à faible latence. Ce qui double la quantité de mémoire unifiée, ainsi que le nombre de cœurs CPU et GPU. Dans certains cas, elle offre presque deux fois les performances du modèle M1 Max.

Le Mac Studio équipé de M1 Ultra est donc destiné aux clients Apple qui ont besoin d'une station de travail haut de gamme pour exécuter des charges de travail lourdes, comme la modélisation 3D ou du codage sur de nombreux périphériques virtualisés (pour vérifier comment un jeu fonctionne sur différentes générations de smartphones, par exemple). Bien qu'il ne soit pas tout à fait le Mac le plus puissant jamais conçu par Apple, il empiète certainement sur l'espace du Mac Pro.

(Image credit: Future)

Toute cette puissance a un prix, et la version M1 Max commence à 2 299 €. Ce tarif ne semble pas exorbitant, mais si vous voulez un ordinateur équipé d'une puce M1 Ultra - et nous pensons que la plupart des professionnels qui envisagent d'acheter un Mac Studio recherchent cette version - il vous faudra débourser au moins 4 599 €.

Le Mac Studio n'est pas destiné aux utilisateurs grand public, mais si vous êtes un créatif à la recherche d'un PC puissant, il a certainement ses atouts.

Son design en est le principal. Le Mac Studio est une machine d'une compacité impressionnante, de la taille d'un Mac mini et demi. Il est donc facile à placer sur un bureau ou derrière un écran, ce qui lui confère une belle apparence dans les bureaux et les studios, y compris si vous êtes en télétravail. Il est également facilement transportable si vous souhaitez l'emmener chez un client ou dans un espace de co-working. L'association d'un design compact et de performances haut de gamme justifie largement son prix élevé.

Comme nous l’apprécions au sein de n’importe quel ordinateur destiné aux professionnels de la création, Apple a inclus une bonne sélection de ports, y compris un lecteur de carte SD bien placé en façade.

Lors de nos tests, le Mac Studio s'est montré très performant, gérant amplement le montage vidéo 8K et utilisant des outils de retouche photo avancés alimentés par l'IA sur Adobe Photoshop. Ce qui se révèle encore plus impressionnant, c'est qu'il fait tout cela sans bruit, ce qui témoigne de l'efficacité énergétique des puces M1 d'Apple, ainsi que de la conception thermique du Mac Studio.

Si vous êtes un photographe ou un vidéaste à la recherche d'un PC puissant et compact pour travailler, le Mac Studio constitue un investissement très tentant. Apple doit être félicitée pour ce qu'elle a réalisé avec ce produit. Mais si vous êtes un particulier, vous feriez probablement mieux de regarder ailleurs.

Prix et disponibilité

Le Mac Studio est proposé à partir de 2 299 € pour le modèle équipé de la puce M1 Max, ce qui en fait un produit très onéreux.

Parallèlement, le Mac Studio équipé de la nouvelle puce M1 Ultra, de 64 Go de mémoire unifiée et d'un disque SSD de 1 To coûtera la somme énorme de 4 599 €. Cela pourrait en rebuter plus d'un.

Si vous voulez aller jusqu'au bout, la spécification maximale incluant la puce M1 Ultra (avec CPU 20 cœurs + GPU 64 cœurs), 128 Go de mémoire unifiée et 8 To de stockage, pour la bagatelle de 9 199 €. Cela reste toutefois moins cher que le Mac Pro le plus cher.

En comparaison, la station de travail vieillissante Mac Pro commence à 6 499 €, avec des options de configuration qui peuvent ajouter des dizaines de milliers d’euros à la facture totale. Dès lors, le Mac Studio semble bien plus intéressant pour les utilisateurs à la recherche d'une station de travail créative de qualité professionnelle, surtout si l'on considère les avantages en termes de performances qu'apporte la mise à niveau M1 Ultra.

Le prix du Mac Studio montre également qu'il ne s'agit pas d'un appareil destiné aux particuliers. Au contraire, il est strictement destiné à un public de graphistes, créateurs de contenus ou développeurs freelances comme salariés. Pour les autres, le dernier Mac mini (M1, 2020) est une bien meilleure proposition, et son coût de départ (799 €) apparaît bien plus intéressant.

Le Mac Studio est disponible à la vente depuis le 18 mars 2022. Cependant, nous constatons déjà une forte demande pour cet appareil, ce qui entraîne des délais de livraison plus longs.

(Image credit: Future)

Design

Si vous êtes un fan du Mac mini, alors vous aimerez le design du Mac Studio ; il ressemble à une version améliorée de son petit frère. Construit à partir d'une seule extrusion d'aluminium, il présente une empreinte carrée de 19,7 cm et une hauteur de 9,5 cm - ce qui en fait un ordinateur remarquablement compact compte tenu de la puissance offerte.

Comparé à d'autres stations de travail PC, la taille du Mac Studio s’avère exceptionnelle. Il réussit à paraître plus petit que le Corsair One i300, l'un de nos PC compacts préférés. Cela est dû aux puces M1 Max ou M1 Ultra qui équipent le Mac Studio. Le SoC M1 (système sur puce) d'Apple comprend le processeur (CPU), le processeur graphique (GPU) et la mémoire unifiée, entre autres, dans un seul boîtier qui prend moins de place que les composants séparés qui équipent un PC traditionnel.

Nous verrons plus loin ce que la puce M1 Ultra apporte en termes de performances, mais l'essentiel est que vous ne trouverez pas d'autre PC de ce niveau dans un châssis aussi compact. Pour les personnes qui composent avec peu d'espace pour travailler, ou qui apprécient les configurations minimalistes, le Mac Studio va vraiment plaire.

(Image credit: Future)

Alors que les Mac Studios M1 Max et M1 Ultra affichent les mêmes dimensions, le modèle M1 Ultra est sensiblement plus lourd, avec un poids de 3,6 kg (contre 2,7 kg pour l’édition M1 Max). Cela s'explique par le fait que la puce M1 Ultra nécessite un gros module thermique en cuivre, tandis que la M1 Max, qui fonctionne plus froidement, utilise un dissipateur thermique en aluminium plus léger. Mais même le Mac Studio, plus lourd, est parfaitement facile à transporter et à installer où vous voulez - surtout par rapport aux ordinateurs de bureau classiques.

Toute cette puissance dans un si petit espace a des conséquences sur la chaleur, et pour garder les composants au frais, des ventilateurs double face canalisent le flux d'air à travers le Mac Studio. Combinez cela avec la conception économe en énergie des puces M1 Max et M1 Ultra et vous obtenez une petite station capable de gérer des tâches intensives sans surchauffer. Un véritable exploit.

Le Mac Studio est en outre livré avec une bonne gamme d'options de connectivité. Il est doté de quatre ports Thunderbolt 4, d'un port Ethernet 10 Gb, de deux ports USB-A, d'un port HDMI et d'une prise audio à l'arrière. Ainsi que des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.

(Image credit: Future)

Un emplacement pour carte SD en façade, plus deux ports USB-C, complètent l'offre et devraient permettre à la plupart des clients Apple de connecter leurs périphériques et appareils ; il est bon de voir que la firme de Cupertino persiste à offrir une connectivité abondante avec son matériel de qualité professionnelle. Si vous disposez du modèle M1 Ultra, vous pouvez brancher quatre écrans Pro Display XDR et un téléviseur 4K.

Les ports en façade permettent de brancher facilement des appareils si le Mac Studio est rangé en surface, mais le bouton d'alimentation se trouve à l'arrière, ce qui peut compliquer légèrement la fluidité de votre installation.

L'alimentation est également intégrée au Mac Studio, ce qui évite l'utilisation d'un affreux bloc externe, que certains PC compacts utilisent pour essayer de réduire au maximum la taille globale.

Si vous avez suivi la keynote de mars d'Apple, au cours de laquelle la société a annoncé le Mac Studio et le moniteur Studio Display, vous avez probablement entendu le terme "modulaire" prononcé plusieurs fois. Avant de vous emballer - le Mac Studio est-il évolutif ? Peut-on relier plusieurs Mac Studio en série, comme on le fait avec les Mac mini, pour constituer un super ordinateur ultra-puissant ? Nous avons de mauvaises nouvelles. Par "modulaire", Apple entend simplement que le Mac Studio n'est pas livré avec un écran, un clavier ou une souris. Tout simplement.

Alors qu'il est courant d'acheter un ordinateur sans écran, certaines personnes se montreront contrariées par le fait que le Mac Studio n'est pas livré avec un clavier et une souris. Apple affirme que cela vous permet d'utiliser le Mac Studio avec le clavier et la souris que vous possédez déjà et sur lesquels vous vous reposez au quotidien. Mais si vous ne disposez pas de ces périphériques, vous devrez prendre en compte le prix additionnel. Il n'y a pas non plus de câble HDMI, pour ajouter une ligne dans votre carnet de commandes.

(Image credit: Future)

Performances

Benchmarks Voici comment l'Apple Mac Studio a réagi au cours de notre série de benchmarks : Cinebench : 1519 points (monocoeur) ; 30054 points (multicoeur)

Geekbench 5 : 1776 points (monocoeur) ; 32637 points (multicoeur)

Handbreak (1080p) : 54,53 fps

Blender monster : 5697

Blender junkshop : 270

Blender classroom : 265

Apple a annoncé le Mac Studio en grandes pompes, avec des chiffres faramineux. L’entreprise a notamment avancé qu'il serait 50% plus rapide que le MacBook Pro 13 pouces avec puce M1 et qu'il offrirait des graphismes 3,4 fois plus rapides que le plus puissant des iMacs.

Il est aussi apparemment 80% plus rapide qu'un Mac Pro équipé d'un processeur Intel Xeon à 28 cœurs, et peut prendre en charge jusqu'à 18 flux de vidéo ProRes 8K.

Des louanges faites au modèle M1 Ultra, qui est celui que nous avons testé, et qui reste le plus attrayant pour les créatifs professionnels.

Avant d'entrer dans les détails et de voir si le Mac Studio est à la hauteur des prétentions d'Apple, il convient d'attirer l'attention sur la puce M1 Ultra. Cette dernière se veut essentiellement constituée de deux puces M1 Max reliées entre elles par une connexion ultra-rapide et à faible latence appelée UltraFusion.

Lorsque la M1 Max a été lancée au sein des MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces à la fin de l'année dernière, en tant que puce la plus puissante jamais conçue par Apple, elle comportait en fait la fameuse connexion UltraFusion - ce que personne n'a remarqué.

Cette astuce a permis à Apple de produire la M1 Ultra sans modifier la M1 Max. Cela signifie des rendements plus élevés, car Apple n'a pas à fabriquer de nouvelles puces à partir de zéro, évitant des ruptures de stock néfastes… que nous avons subies récemment avec d'autres puces.

Les puces M1 Max ont déjà montré leur efficacité pour les charges de travail créatives, il n'est donc pas surprenant d'apprendre que le Mac Studio s’impose comme une machine formidable pour le montage vidéo, le codage et la modélisation 3D.

En matière d’édition vidéo, le Mac Studio affiche des performances qui rivalisent facilement, et parfois même dépassent, celles des PC de bureau équipés de cartes graphiques professionnelles discrètes. C'est déjà impressionnant avant même de prendre en compte la taille compacte du Mac Studio. Il possède la puissance graphique nécessaire pour gérer 18 flux de séquences 8K à la volée (ce que nous avons testé nous-mêmes sur Premiere Pro, en visualisant, montant et ajoutant des effets sans avoir à attendre le rendu). La fluidité des séquences, même avec de nombreux éléments 8K à l'écran en même temps, est incroyablement captivante. À un moment donné, le Mac Studio affichait 8 milliards de pixels par seconde, et il s'en sortait admirablement.

(Image credit: Future)

Bien que le montage vidéo 8K, en particulier l'utilisation de plusieurs sources 8K, soit probablement plus intensif que ce dont beaucoup de vidéastes auront besoin, il est bon de voir jusqu'où nous pouvons pousser le Mac Studio. Cette marge de performance signifie également que le Mac Studio devrait demeurer durablement puissant dans les années à venir. Ce qui justifie en partie son prix et minimise le problème de la non-mise à niveau de l’ordinateur Apple.

Le fait de pouvoir monter instantanément des séquences en si haute résolution, plutôt que d'avoir à attendre que les effets se chargent, ou d’éditer les scènes avant de les prévisualiser, puis de les modifier à nouveau, fait aussi une grande différence dans votre flux de travail. Vous oeuvrerez probablement beaucoup plus vite et si vous pouvez terminer vos projets plus tôt et abattre plus de contenus. Le Mac Studio devient alors un investissement beaucoup plus intéressant.

La possibilité d'éditer des scènes et des modèles 3D complexes change également la donne, et le Mac Studio M1 Ultra gère ces tâches avec aplomb. Notre modèle de référence étant équipé de 128 Go de RAM unifiée, cela signifie que le GPU M1 Ultra peut tirer parti de cette grande quantité de mémoire ultra-rapide. Nous avons ainsi pu voir le Mac Studio charger une scène 3D incroyablement détaillée qui prenait plus de mémoire que la plupart des GPU professionnels discrets. Pour les animateurs et les concepteurs 3D qui veulent vraiment laisser libre cours à leur imagination sans se heurter aux limites du matériel, les possibilités du Mac Studio - et certainement de la puce M1 Ultra - vont au-delà de la raison.

Encore une fois, la possibilité de modifier vos scènes, de déplacer des sources de lumière ou d'ajuster des caméras et des textures et de voir vos changements instantanément apparaît comme un coup de pouce tellement bienvenu à votre productivité, que vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer jusqu’ici.

La puissance de traitement de la puce M1 Ultra mérite toutes les éloges. Qu'il s'agisse de compiler et de tester rapidement du code, tout en exécutant plusieurs instances émulées pour évaluer vos applications sur une variété d'appareils, ou d'utiliser l'IA avancée et l'apprentissage automatique dans Photoshop, le Mac Studio effectue toujours un travail parfait. Dans ce dernier cas, c'est grâce au Neural Engine, qui, dans M1 Ultra, comporte 32 cœurs. Apple affirme que cela lui permet d'exécuter 22 trillions d'opérations par seconde pour aider à accélérer les tâches d'apprentissage automatique. C'est par ailleurs deux fois plus de cœurs que sur le modèle M1 Max.

Encore une fois, il est préférable de le voir en action. Nous avons utilisé une variété d'outils Photoshop qui reposent sur l'apprentissage automatique, et les résultats ont été très impressionnants. Il ne faut que quelques secondes pour remplacer rapidement le ciel par une image plus détaillée, remplie de nuages. Faire cela manuellement prendrait beaucoup plus de temps, et c'est là que la puissance supplémentaire du CPU M1 Ultra s’avère un réel avantage.

Cela ne signifie pas pour autant que le Mac Studio avec M1 Max ne vaut pas la peine d'être considéré. Bien que nous n'ayons pas évalué l'une de ces configurations Mac Studio, nous avons vu ce que le M1 Max peut réaliser sur le dernier MacBook Pro, et c'est toujours une puce fantastique, surdimensionnée pour beaucoup d’usages. Si vous n'avez pas besoin de ce type de puissance pour des tâches professionnelles plus modérées, un produit plus abordable, comme le Mac mini, reste un meilleur choix. Autrement, vous pourrez compter sur la surpuissance du Mac Studio. Et son silence absolu achèvera de vous convaincre, si vous en avez assez du vacarme incessant accompagnant tous vos montage vidéo, depuis bien trop longtemps.

(Image credit: Future)

Achetez-le si…

Vous êtes un créatif en ligue pro

Le Mac Studio est idéal pour les charges de travail intensives dans des applications créatives comme Premiere Pro et DaVinci Resolve.

Il vous faut un ordinateur compact

Bien que le Mac Studio soit plus grand que le Mac mini, il reste discret sur un bureau - y compris à domicile. Vous pourrez le transporter où bon vous semble sans appesantir votre sac à dos.

Vous ne comptez pas mettre à niveau votre configuration

Grâce aux performances du Mac Studio, il est peu probable que vous ayez besoin d'une mise à jour matérielle avant longtemps. Très longtemps.

Ne l'achetez pas si…

Vous n'avez pas besoin d’autant de puissance

Cela peut sembler logique, mais le Mac Studio n'est pas vraiment un appareil grand public. À moins que vous ne soyez un professionnel de la création, vous n'aurez pas besoin de ce Mac pour quelques tâches bureautiques quotidiennes.

Vous aimez monter vos ordinateurs

Comme les autres appareils Apple, le Mac Studio ne peut pas être ouvert et modifié. Optez plutôt pour une tour PC, ou même un nouveau Mac Pro, lorsqu'il sera annoncé.

Vous avez un budget limité

Le Mac Studio est un investissement coûteux - et il n'est même pas livré avec une souris ou un clavier.