Test Corsair One i300

Le Corsair One i300 en résumé

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Corsair One i300 évaluée par notre rédaction :

CPU : Intel Core i9-12900K (16 cœurs, 24 Threads, jusqu'à 5,2 GHz)

GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

RAM : 64 Go DDR5

Alimentation : 750W 80 Plus Platinum

Stockage: SSD M.2 Gen4 2 To

Ports avant : 2 x USB-A 3.0, 1 x prise jack, 1 x USB-C

Ports arrière : 4 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 3.2, 1 x USB-C 3.2, 3 x prise jack analogue, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, Ethernet

Connectivité : 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.0

OS : Windows 11 Pro

Poids : 14 kg

Dimensions : 200 x 176 x 380 mm

Le PC gamer Corsair One i300 représente l'un des lancements les plus accrocheurs du CES 2022. Nous avons toujours adoré la série Corsair One dans le passé, l'équipementier ayant intégré certaines des technologies informatiques les plus avancées dans ses boîtiers très élégants (et petits). Le Corsair One i300 promet d'être le meilleur à ce jour, avec des composants haut de gamme souvent en rupture de stock.

Nous parlons d’éléments comme le processeur Intel Core i9-12900K et la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, plus 64 Go de RAM DDR5 (c’est énorme). Forcément, vous investissez ici dans le Corsair One le plus cher lancé à ce jour, avec un prix de départ d’environ 3 980 €.

Cela le mettra d’emblée hors de portée pour beaucoup d’utilisateurs. En temps normal, il existe un grand nombre d’alternatives premium à coût beaucoup plus raisonnable. Cependant, nous ne sommes pas en temps normal, et il est encore très difficile de trouver une RTX 3080 Ti en rayon, ou tout du moins à son prix de détail initial. Si vous mourez d'envie de mettre la main sur une telle carte graphique, vos options sont donc limitées. Ce qui explique la fourchette tarifaire osée affichée par le Corsair One i300.

Une autre justification à celle-ci est la compacité impressionnante de ce PC - il dépasse à peine la hauteur de la Xbox Series X. Offrir ce genre de puissance dans un si petit châssis est extrêmement impressionnant, avec en prime la possibilité de le connecter au téléviseur 4K du salon. Le Corsair One i300 est également très élégant sur un bureau, car il prend beaucoup moins de place qu'un PC standard.

Il n'est pas seulement compact, il apparaît aussi solidement construit, hélas sa petite taille réduit sa capacité d’évolution, si vous êtes un pro du montage.

En termes de performances, c’est un véritable monstre qui peut gérer n'importe quel jeu AAA récent en 4K avec une relative facilité. Le RTX 3080 Ti est l'un des meilleurs GPU au monde et, associé au nouveau processeur Alder Lake de 12e génération à 16 cœurs d'Intel, des titres tels que Cyberpunk 2077 et Metro Exodus fonctionnent brillamment, même avec les paramètres et les résolutions les plus élevés.

Vous bénéficiez qui plus est de 64 Go de RAM DDR5, ce qui garantit une rapidité impressionnante dans l’exécution de n’importe quel jeu ou application lourde. Mais pour être honnête, c'est une proposition quelque peu exagérée pour la plupart des joueurs. Les créateurs de contenus, eux, s’émerveilleront à l’usage de cette station de travail surpuissante.

Si vous recherchez un PC à petit facteur de forme incroyablement performant et bien construit, vous ne trouverez pas mieux que celui-ci. Cependant, vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il reste extrêmement cher, et que vous payez une prime pour le design - ainsi que certaines spécifications élevées dont vous n'avez sans doute pas besoin. Pour les joueurs plus soucieux de leur budget, il existe des options beaucoup plus économiques et évolutives.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Le Corsair One i300 est livré avec des spécifications très impressionnantes, dans un châssis fin unique et élégant. Comme les précédents PC Corsair One nous l'ont montré, vous ne devez pas vous attendre à ce que le i300 soit bon marché - mais à 3 979,90 € minimum, c'est un PC incroyablement cher.

Pour ce prix, vous bénéficiez de certaines des meilleures technologies disponibles, comme un GPU Nvidia RTX 3080 et un processeur Intel Core i7-11700K. Il y a également 32 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 1 To.

Si vous êtes plus gourmand, vous opterez pour la configuration incluant un processeur Intel Core i9-12900K à 16 cœurs, 64 Go de RAM DDR5 et un SSD M.2 de 2 To pour 5 099,99 €. A noter que cette version n’est disponible en France qu’avec la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080. La RTX 3080 Ti est couplée uniquement à 32 Go de RAM DDR5 au prix de 4 799,99 €. Une configuration qui conviendra amplement aux gamers les plus intransigeants.

(Image credit: Future)

Design

Le plus gros argument de vente du Corsair One i300 est son design. Ce PC gamer affiche des dimensions compactes de 200 x 176 x 380 mm, ce qui n'est pas beaucoup plus grand que la console Xbox Series X (comptez 151 x 151 x 301 mm pour cette dernière). C'est certainement un PC que vous pourriez facilement poser dans votre salon, à côté de votre téléviseur 4K. Son corps gris métallique, avec l'éclairage RVB géré par le logiciel iCUE de Corsair, s’avère superbe.

Même si vous souhaitez l'utiliser dans un bureau ou dans un studio, le facteur de forme compact offre de nombreux avantages. Tout d'abord, en prenant moins de place, il vous offre plus d'espace pour travailler confortablement. Ensuite, il se révèle facile à déplacer si nécessaire. Bien sûr, il n'est pas aussi mobile qu'un ordinateur portable, mais il se veut beaucoup plus ambulant qu'un PC de bureau standard.

Le châssis est petit, mais solide. L'éclairage RVB apparaît plus subtil que celui de nombreux PC gaming, et le design en métal brossé du Corsair One i300 signifie que les non-joueurs devraient être parfaitement heureux d'en poser un sur leur bureau ou dans un studio.

Comme nous l'avons mentionné, l'éclairage RVB peut être configuré à l'aide du logiciel Corsair iCUE. Si vous possédez d'autres périphériques Corsair, vous pouvez alors synchroniser les effets d'éclairage, ce qui concède une touche agréable.

La position des boutons et des ports se montre tout aussi minimaliste. Il y a un seul bouton d'alimentation en haut et à l'avant du châssis. En bas, on trouve une prise audio, deux ports USB de type A (USB 3.1) et un port USB-C (USB 3.2).

(Image credit: Future)

À l'arrière, vous disposez de deux ports Thunderbolt 4, de six ports USB de type A, d'un son 7.1, d'un port Ethernet 2.5G, de trois entrées DisplayPort et d'une HDMI - ce qui constitue une sélection décente.

Vous pouvez également fixer deux antennes sans fil incluses, pour accéder au Wi-Fi 6E. Vous aurez besoin d'un routeur compatible Wi-Fi 6E, qui sont encore relativement rares (et très chers). Si vous en avez un sous la main, vous obtiendrez des débits sans fil qui pourraient rivaliser avec une connexion Ethernet dans certaines circonstances. Les joueurs auront toujours intérêt à utiliser une connexion filaire, mais cela ajoute à la polyvalence du Corsair One i300, et il est bon de voir les dernières technologies Wi-Fi incluses ici.

(Image credit: Future)

Comme on peut s'y attendre sur un PC de bureau, même compact comme celui-ci, vous pouvez ouvrir le Corsair One i300 pour accéder aux composants. A l’instar des précédents modèles Corsair One, cela s’effectue en appuyant sur des boutons pour retirer le haut du boîtier… où se trouve un seul grand ventilateur. Ce n'est pas le processus le plus simple, nous vous l’accordons.

Une fois ouvert, vous devez déconnecter le ventilateur avec précaution. Cela vous permet d'obtenir une vue d'ensemble de l'ingénierie qui a permis de placer des composants aussi puissants dans un boîtier compact. Cependant, un tel accès restreint limite les mises à niveau que vous souhaiterez entreprendre à l'avenir.

Si vous êtes un adepte du montage PC et que vous recherchez un boîtier évolutif, cet ordinateur n'est pas fait pour vous. La bonne nouvelle, c'est que grâce aux puissants composants de ce PC, il est peu probable que vous désiriez - ou ayez besoin - de l’enrichir de sitôt.

(Image credit: Future)

Performances

Le Corsair One i300 est clairement équipé d'un matériel de pointe. Vous obtenez le nouveau processeur Intel Core i9-12900K de 12e génération, qui est un monstre à 16 cœurs et 24 threads avec une fréquence turbo maximale de 5,2 GHz. C'est une puce puissante, et elle se veut également débloquée, ce qui signifie qu'il est possible de l'overclocker.

Vous profitez en outre de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, l'une des cartes graphiques les plus puissantes de cette ère, qui plus est incroyablement difficile à acquérir en raison d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs et d’une forte demande. Bien qu'elle ne soit pas aussi performante que la RTX 3090, il n'y avait aucun moyen pour Corsair de faire rentrer ce modèle encombrant dans le châssis du Corsair One i300. La RTX 3080 Ti prend toutefois en charge les jeux AAA modernes en résolution 4K. Donc même si elle n'a pas les capacités 8K de la RTX 3090 (qui est livré avec 24 Go de mémoire GDDR6X, contre 12 Go pour la 3080 Ti), c'est toujours un GPU indispensable pour jouer avec des technologies aussi avancées que le DLSS et le ray tracing.

Ces spécifications à elles seules font du Corsair One i300 un PC gamer très impressionnant, nos différents benchmarks le confirment. Des jeux graphiquement intensifs comme Metro Exodus et Cyberpunk 2077 ont fonctionné superbement en 4K avec la plupart des paramètres au maximum. Et bien qu’il ne soit pas évolutif, le Corsair One i300 vous promet de supporter nombre de jeux triple A pendant plusieurs années.

(Image credit: Future)

Nous avons de même suggéré que les non-joueurs pourraient être intéressés par le Corsair One i300. En effet, les spécifications proposées ici en font une excellente station de travail pour les créateurs de contenus. Non seulement le CPU et le GPU haut de gamme garantissent que ce PC peut gérer des tâches exigeantes comme le montage vidéo et la modélisation 3D, mais ce sont les 64 Go de RAM DDR5 qui vont intéresser les créatifs.

Pour les personnes qui diffusent leur jeu en streaming, c'est un extra utile, mais en réalité, à moins que vous ne fassiez du multitâche, les 64 Go de mémoire DDR5 ne seront pas nécessaires. Bien que cela ne soit pas vraiment un surplus - après tout, nous préférons avoir un PC avec trop de puissance, plutôt que pas assez, la DDR5 est actuellement très chère, donc charger ce PC avec autant de DDR5 aura un impact sur le prix global de cette machine.

Pour canaliser ces performances impressionnantes, le refroidissement est assuré par un grand ventilateur situé en haut du châssis. Ce système demeure raisonnablement silencieux quelles que soient vos tâches en cours. Cependant, à plein régime, les composants à l'intérieur du châssis fin commencent inévitablement à devenir très chauds, et c'est à ce moment-là que le système de ventilation entre en action. Il n'est pas trop gênant, et nous n'avons pas remarqué de ralentissement dû à la chaleur, mais ce n'est pas le PC gamer le plus silencieux ou le plus tempéré du marché.

Achetez-le si…

Vous voulez un PC de la taille d'une console

Le Corsair One i300 est incroyablement compact pour un PC, et cela signifie qu'il peut facilement être connecté à l’un des meilleurs téléviseurs gaming - tout en offrant beaucoup plus de puissance.

Vous recherchez un PC gamer exceptionnellement puissant

Avec un processeur Intel Core i9 à 16 cœurs et une carte RTX 3080 Ti, il s'agit de l'un des PC gamer les plus puissants du marché, capable de gérer n'importe quel jeu en 4K.

Il vous faut une station de travail aussi indispensable qu’un Mac Pro

La forme et la taille du Corsair One i300, ainsi que sa puissance, en font une excellente alternative au Mac Pro avec Windows 11 intégré. En fait, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il offre beaucoup plus de puissance que la station de travail d'Apple.

Ne l'achetez pas si...

Jouer en résolution 1080p vous suffit

Le niveau de performances offert ici signifie que vous devrez vraiment jouer en 4K pour tirer le meilleur parti de ce PC.

Vous aimez monter vos PC

La petite taille du Corsair One i300 signifie qu'il n'est pas facile de l'ouvrir pour remplacer ou mettre à niveau ses divers composants.

L'argent est un problème

Le Corsair One i300 est cher. Très, très cher. Pour beaucoup de gens, cela rendra son achat impossible à justifier.