Test de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Après des mois et des mois de rumeurs, la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti est enfin parmi nous. Cette mise à niveau de la RTX 3080 - lancée en septembre 2020 - doit maintenant séduire les joueurs PC dans un contexte particulier pour toute l’industrie high-tech.

En raison d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs, tous ceux qui ont essayé de mettre la main sur l'une des meilleures cartes graphiques ont dû se battre jusqu’ici avec des ruptures de stocks beaucoup trop fréquentes, des revendeurs terriblement gourmands et des mineurs de cryptomonnaies s’emparant des quelques unités disponibles. Cette situation dramatique perdurant, il est difficile de penser que le prix de lancement de la RTX 3080 Ti restera fixé à 1 199 € dans les jours qui suivront sa sortie.

Très attractive, la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti l’est d’abord parce qu’elle récupère une version allégée de la configuration de la RTX 3090, avec moitié moins de VRAM que la carte graphique ultra-premium de la Team Green. Il s'agit d'une carte graphique incroyablement puissante, qui devrait aider à exécuter n’importe quel jeu AAA récent en mode 4K/60fps. Toutefois, sa proximité avec la RTX 3080 en termes de performances pourrait la rendre difficilement rentable, une fois que le marché aura retrouvé ses esprits. Notons qu’hors inflation, la Founders Edition de la RTX 3080 coûte 480 € de moins.

Prix et disponibilité de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti sort le 3 juin, au prix de départ de 1 199 €. Celui-ci devrait grimper rapidement, à l’instar des cartes graphiques Nvidia Ampere précédentes. Avec des revendeurs peu scrupuleux se jetant sur les stocks dès les premières secondes de son lancement, mais aussi des modèles custom qui apparaîtront logiquement plus chers.

Étant donné que la RTX 3080 a été commercialisée en septembre 2020 pour seulement 719 €, vous payez un peu plus d’une fois et demie plus cher la RTX 3080 Ti. Moyennant 2 Go de VRAM et 17% de CUDA Cores supplémentaires, cette augmentation considérable peut être difficile à avaler.

Cependant, cette carte graphique offre à peu près le même niveau de performances que la Nvidia GeForce RTX 3090 pour 350 € de moins. Elle peut donc valoir le coup si vous la considérez comme une alternative “économique” au GPU Nvidia le plus puissant du moment.

Caractéristiques principales de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Tout comme le reste de la série Nvidia GeForce RTX 3000, la RTX 3080 Ti est basée sur l'architecture Ampere de la société, et apporte avec elle un lot considérable d’améliorations générationnelles. Avec la RTX 3080 Ti, il y a une touche inédite ajoutée à l’ensemble.

Comme pour la Nvidia GeForce RTX 3060 mise en vente en mars 2021, la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti dispose d'un limiteur de taux de hachage qui devrait limiter l'attrait des mineurs de cryptomonnaies pour ces nouveaux modèles. Au-delà de cette solution de secours contre les problèmes de réapprovisionnement de Nvidia, la RTX 3080 Ti s’avère un peu plus musclée que la RTX 3080 originale, ce qui est dû en grande partie au nombre de cœurs et à la bande passante mémoire additionnels.

La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti embarque plus de VRAM, avec 12 Go de GDDR6X contre 10 Go sur la carte initiale, et elle est également dotée d'un bus mémoire plus rapide de 384 bits. Cela signifie que vous obtenez 912 Go/s de bande passante mémoire sur la RTX 3080 Ti, contre 760 Go/s sur la RTX 3080. Avec une VRAM plus rapide, sans parler de la quantité de mémoire employée, la RTX 3080 Ti devrait supporter plus efficacement les jeux 4K présents et à venir.

La RTX 3080 Ti brille par sa puissance. Le GPU possède 10 240 CUDA Cores répartis sur 80 unités de calcul, contre 8 704 CUDA Cores pour la RTX 3080. Cela représente une augmentation de 17% du nombre de cœurs.

Vous allez également avoir accès à toute la suite de fonctionnalités logicielles de Nvidia, et cela ne se limite pas aux jeux. Celle dont nous sommes toujours amoureux est Nvidia Broadcast, ostensiblement conçue pour les streamers et les créateurs de contenu. Nous la trouvons incroyablement utile dans la vie de tous les jours. Nous l'utilisons beaucoup lorsque nous participons à des visioconférences, ou même simplement lorsque nous discutons avec des amis sous Discord. Son point fort ? Filtrer la majeure partie des bruits environnants.

Bien entendu, vous avez également accès au DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette technologie utilise les Tensor Cores (la RTX 3080 Ti en enregistre 320) pour convertir une résolution inférieure en résolution native. L'idée est que la fonction DLSS vous permettra d'activer davantage d'options graphiques brillantes, afin que vous n'ayez plus à sacrifier la qualité de l'image pour obtenir un framerate décent - en particulier à des résolutions élevées comme la 4K.

Design de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti que nous avons évaluée est la Founders Edition. Elle ressemble au reste des cartes graphiques Founders Edition de la série RTX 3000. Ce modèle affiche une couleur attrayante noire et gris métallisé. Vous observerez aussi le logo Nvidia et l’inscription RTX 3080 Ti gravés sur le métal. Ce n'est pas un élément qui vous importera une fois que votre carte graphique sera intégrée dans le boîtier PC, mais c'est un bonus élégant.

La RTX 3080 Ti présente exactement la même taille et le même poids que la RTX 3080 originale, ce qui signifie qu'elle fait 40 mm d'épaisseur et 112 mm de long - elle devrait donc se glisser aisément dans tout bon boîtier gaming.

La RTX 3080 Ti est équipée de deux ventilateurs, comme les RTX 3080 et RTX 3090. Un à l'avant et un à l'arrière. Cette configuration distribue l’air de l’avant à l’arrière du GPU, en envoyant l’air chaud vers le haut du boîtier. C'est une méthode extrêmement efficace pour refroidir la RTX 3080 Ti, et même avec une consommation maximale de 350W, la RTX 3080 Ti atteint une température de pointe de 78,9° C. C'est beaucoup plus que la température de pointe de 72° C de la RTX 3090, qui supporte pourtant un niveau de consommation d'énergie élevé.

Il reste néanmoins impressionnant, de la part de Nvidia, d’avoir obtenu des températures aussi proches entre les deux cartes, alors que la RTX 3080 Ti compose avec un système de refroidissement à deux emplacements. Contre trois pour la Founders Edition de la RTX 3090.

Dernier point mais pas des moindres : la société a inclus un connecteur d'alimentation à 12 broches. Cela signifie que vous devez utiliser un adaptateur, heureusement ajouté dans la boîte de la RTX 3080 Ti.

Performances de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Test system specs Voici la configuration PC employée pour évaluer la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition : Processeur : Intel Core i9-11900K (8 cœurs, jusqu'à 5,3 GHz)

Refroidisseur processeur : Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM : 64 Go Corsair Dominator Platinum @ 3,200 MHz

Carte mère : MSI MEG Z590 ACE

SSD : ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 To

Alimentation : Phanteks RevoltX 1200

Boîtier : Praxis Wetbench

La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti se montre fondamentalement aussi rapide que la RTX 3090 sur n’importe quel jeu PC. Et ce, même si elle fonctionne avec moitié moins de VRAM que le GPU le plus haut de gamme de la marque.

Et quand nous écrivons que les performances sont exactement les mêmes, nous n'exagérons pas vraiment. Sur l'ensemble de nos benchmarks, la RTX 3080 Ti est généralement à 1-2 fps près de la RTX 3090. La plus grande différence entre les deux apparaît sur Dirt 5 exécuté en 1440p. Ici, la RTX 3080 Ti inscrit 139 images par seconde contre 146 pour la RTX 3090. Cependant, vous ne remarquerez probablement pas cette différence de performances d’à peine 5%.

La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti bat en revanche l'AMD Radeon RX 6900 XT dans tous les tests sauf deux : Fire Strike Ultra et Assassins Creed Valhalla. Mais même dans ce cas, en résolution 4K, la RTX 3080 Ti délivre les mêmes performances que la RTX 3090.

Dans l’ensemble, l'AMD Radeon RX 6900 XT se révèle entre 7 et 26% plus lente que la RTX 3080 Ti. Cela suffirait normalement à nous faire recommander la RTX 3080 Ti plutôt que la Radeon RX 6900 XT. Mais si nous nous basons uniquement sur le rapport qualité-prix, il faut souligner que la carte graphique de Nvidia coûte 200 € de plus. Le GPU AMD gagnera donc les faveurs des gamers les plus à cheval sur leur budget.

Pour pratiquement tous les jeux auxquels vous souhaitez jouer, la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti sera capable d'atteindre la résolution maximale 4K, et cela inclut tous les effets de ray tracing. Qui changent clairement la donne.

Achetez-la si…

Vous ne supportez aucun compromis sur les performances gaming

Parce que la RTX 3080 Ti offre le même niveau de performance que la RTX 3090 pour un prix un peu moins élevé, c'est la carte graphique qu'il vous faut si vous voulez simplement vivre des expériences vidéoludiques de premier ordre.

Vous avez prévu de dépenser un peu plus de 1000 € dans une carte graphique

Même sans tenir compte des augmentations de prix supportées actuellement par le marché, la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti est l’une des cartes graphiques les plus chères du moment. Ceci dit, c'est la meilleure des meilleures, et nous pensons qu'elle vaut chaque centime dépensé.

Pour vous, activer DLSS et ray tracing sur tous les jeux va de soi

Après la Nvidia GeForce RTX 3090, la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti est la meilleure carte graphique prenant en charge le ray tracing et le DLSS. Elle vous aidera à rendre vos jeux AAA récents encore plus photoréalistes.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez une carte graphique abordable

Toute carte graphique de 2021 est onéreuse, mais la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti reste l'une des plus chères du marché.