Où acheter la carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti aujourd’hui ?

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est assurément l'une des meilleures cartes graphiques « next-gen », grâce à son prix modique et à ses excellentes performances gaming en 1080p et 1440p. Cependant, comme ses aînées, les RTX 3070, 3080 et 3090, les stocks de la RTX 3060 Ti se sont épuisés juste quelques minutes après son lancement. La malédiction de la gamme Ampère se poursuit ici.

Heureusement, nous sommes des experts du shopping en ligne et nous pouvons donc vous aider à trouver un exemplaire de RTX 3060 Ti Founders Edition ou Custom, si possible avant Noël. Si vous ajoutez ce guide dans vos favoris, vous passerez ainsi moins de temps à rafraîchir frénétiquement les pages dédiées des boutiques en ligne. Et un peu plus à lancer vos meilleurs jeux AAA sur PC.

Nous réactualiserons cet article si nécessaire, de manière à ne jamais passer à côté des meilleures offres en cours. Nous comptons sur le réapprovisionnement fréquent des enseignes majeures, particulièrement pendant le Black Friday et avant les fêtes de fin d’année.

Si toutefois vous ne voulez pas faire la course contre les robots et revendeurs eBay, il est toujours possible d’acheter un PC avec le nouveau GPU préinstallé. Des constructeurs comme Alienware ou NZXT devraient en proposer prochainement.

Nous vous présentons ci-dessous la liste des magasins en ligne disposant potentiellement de stocks ou qui les réactualisent régulièrement pour faire face à la demande croissante des semaines à venir.

Où trouver la Nvidia RTX 3060 Ti ?

Nvidia

La boutique officielle a été prise d’assaut dès les premières heures. La Founders Edition est évidemment en rupture de stock, mais la marque vérifie assidument la disponibilité des modèles Custom. Avec un peu de chance, vous tomberez sur une carte graphique MSI, Zotac ou Palit, entre 419 et 589 €. Vérifier la disponibilité des RTX 3060 Ti

Top Achat

Malgré quelques modèles en rupture de stock, Top Achat propose un volume intéressant de GPU RTX 3060 Ti – dont des Gigabyte, des Aorus et des Gainward. Comptez entre 480 et 590 €, avec une livraison garantie sous 15 jours. Acheter une carte graphique custom RTX 3060 Ti

Cdiscount

Peu de stocks ici, vous trouverez éventuellement une Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8 Go… à 908,46 € tout de même. Ce qui grille complètement l’excellent rapport qualité-prix du GPU Ampère. Il est possible de retourner ce modèle sous 30 jours.



Acheter une Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8 Go

Materiel.net

Materiel.net n’a pas plus de chance, mais il est motivant de surveiller les pages dédiées aux modèles personnalisés, car la boutique offre un an d’abonnement gratuit à GeForce Now jusqu’au 31 décembre 2020. Acheter une Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge

LDLC

Cette enseigne privilégie plutôt les cartes graphiques MSI à l’heure actuelle, ce qui ne l’empêche pas de subir la pénurie au même titre que la concurrence. Les prix restent raisonnables et l’abonnement annuel GeForce Now est également proposé aux acheteurs. Acheter une MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OC

