Où acheter la carte graphique Nvidia RTX 3090 : ces magasins réapprovisionnent leurs stocks

La Nvidia Geforce RTX 3090 est maintenant disponible à l’achat. C'est sans doute la carte graphique la plus puissante à destination du grand public. Bien entendu, à 1 549 € l’unité, tout le monde ne pourra pas se l’offrir. Et pourtant, elle est déjà prise d’assaut depuis la boutique officielle de Nvidia comme chez les principaux détaillants généralistes et high tech. Non par les gamers qui souhaiteraient bénéficier de ses performances avancées au service des jeux 8K, mais par les revendeurs de tout poil qui font grimper son prix. Le plus souvent sur eBay.

La sortie de la RTX 3080 s’est accompagnée des mêmes mésaventures et elle reste difficilement accessible une semaine après. La RTX 3090, qui n’est pas véritablement dédiée à un public de joueurs mais plutôt aux créatifs et aux développeurs, devrait générer moins de demande en théorie. D’autant, qu’elle ne serait que 10 à 15% plus rapide que la RTX 3080 sur les jeux 4K. Néanmoins, elle pourrait tout de même intéresser les joueurs PC comme produit de substitution de ladite RTX 3080, aujourd’hui bien plus onéreuse sur les plateformes d’enchères ou d’achat immédiat.

Nvidia a déjà présenté ses excuses pour les ruptures de stock potentielles.

Où trouver la Nvidia RTX 3090 aujourd’hui ?

Vous cherchez activement la RTX 3090 ? Voici une liste des enseignes marchandes censées réactualiser régulièrement leurs stocks. Jetez un œil dessus, nous la mettrons à jour lorsque les réapprovisionnements seront effectifs.

Nvidia

La Founders Edition distribuée via la boutique Nvidia est - vous l’aurez deviné - en rupture de stock. Toutefois, Nvidia propose des modèles custom présents chez des enseignes partenaires. La date de livraison s’avère, en revanche, souvent indéterminée. Acheter la RTX 3090 Founders Edition

Amazon

Les pages RTX 3080 d'Amazon s'affichent aléatoirement. Et pour celles qui sont disponibles, le verdict se veut généralement sans appel : « actuellement indisponible ». Le géant du e-commerce devrait réinjecter de nouvelles cartes graphiques custom dans les prochains jours. Acheter l’ASUS ROG Strix RTX 3090 O24G Gaming

Cdiscount

Ce marchand semble mieux loti et propose actuellement deux modèles custom portés par MSI et ASUS. Combien de temps résisteront-elles ? Probablement pas le week-end, car Cdiscount permet en plus de les régler en 4 fois. Sachant qu’elles coûtent entre 1 740 et 1 800 €, c’est une opportunité par laquelle on peut se laisser tenter. Acheter la MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC

Acheter l’ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090

Rue du Commerce

Plusieurs cartes graphiques custom sont listées sur Rue du Commerce (ASUS, Gigabyte, MSI, PNY, Zotac), mais le magasin se contente de les référencer chacune comme « Bientôt disponible ». A noter : la possibilité d’activer un pack reprise qui vous permet de retourner votre produit jusqu’à un an après son achat - et de vous faire rembourser 80% de ce que vous l’avez payé. Acheter un modèle custom Nvidia GeForce RTX 3090

Materiel.net

Ici encore, de nombreuses cartes custom sont mises en avant. Bonne nouvelle : si la majeure partie est en rupture de stock, 3 ou 4 modèles affichent une disponibilité à plus ou moins 15 jours. Certaines sont facturées à moins de 1 700 €, avec le jeu Watch Dogs: Legion offert (pour tout achat effectué avant le 29 octobre). Acheter une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090 Custom

