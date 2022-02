Test Intel Core i9-12900K et Core i5-12600K

Les Intel Core i9-12900K et Core i5-12600K sont parmi les meilleurs processeurs qu'Intel ait commercialisés depuis des années, avec des performances incroyables. Intel a vraiment retrouvé sa couronne, et même si vous devrez investir dans une nouvelle configuration PC haut de gamme pour installer l'un de ces composants, cela en vaut clairement la peine. Pour toutes les technologies impressionnantes que cette plateforme inédite est aujourd’hui capable de prendre en charge.

Les Intel Core i9-12900K et Core i5-12600K sont parmi les meilleurs processeurs qu'Intel ait commercialisés depuis des années, avec des performances incroyables. Intel a vraiment retrouvé sa couronne, et même si vous devrez investir dans une nouvelle configuration PC haut de gamme pour installer l'un de ces composants, cela en vaut clairement la peine. Pour toutes les technologies impressionnantes que cette plateforme inédite est aujourd’hui capable de prendre en charge.

Intel mène une lutte acharnée face à AMD depuis quelques années, après que son rival ait déployé l’étonnante architecture Zen. Avec le Core i9-12900K et le Core i5-12600K, Intel reprend enfin l'avance technologique après laquelle elle courait… et la couronne que la Team Blue a longtemps portée sur le marché des processeurs.

En effet, ces CPU Alder Lake-S marquent une amélioration tellement significative par rapport à leurs prédécesseurs Rocket Lake de 11e génération. Mieux encore : ils peuvent prétendre avec assurance au titre de "meilleurs processeurs gaming".

Cependant, ces nouveaux processeurs sont livrés avec un nouveau socket, ce qui signifie que les acheteurs intéressés devront mettre à niveau au moins leur carte mère pour les supporter. Sans parler de la RAM et du ventirad. Heureusement, il existe des cartes mères Z690 qui prennent en charge la mémoire DDR4, ce qui devrait réduire le prix d'entrée pour certains. Mais pour ceux qui veulent vraiment profiter de toutes les meilleures technologies dispensées sur PC actuellement, la DDR5 s’impose - apportant des vitesses beaucoup plus élevées et une latence plus faible.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Les Intel Core i9-12900K et Intel Core i5-12600K sont disponibles depuis novembre 2021. Si vous cherchez à mettre la main sur ces processeurs, le 12900K est vendu à partir de 619 € environ, et ce coût peut grimper jusqu’à 949 € - au moment où nous rédigeons ce test.

Si vous préférez vous tourner vers le processeur Intel Core i5-12600K de milieu de gamme, il est disponible au prix minimum de 305 €, et maximum de 379 €.



Si un tel écart tarifaire vous semble bizarre, vous n'êtes pas le seul. Plutôt que de fixer un prix fixe pour ses processeurs, Intel publie simplement une fourchette de prix suggérés et laisse les détaillants vendre le produit au prix qu'ils souhaitent. Cela signifie que, même si Intel annonce initialement un prix très attractif, celui-ci peut varier radicalement d’un trimestre à l’autre.

Quoi qu'il en soit, ces processeurs s'alignent vraiment sur ce que propose la concurrence. Par exemple, le AMD Ryzen 9 5900X est proposé à environ 520 € - et cette puce est sortie en octobre 2020. Comme nous le verrons un peu plus tard, Intel a une position de leader qui peut faire que ce coût supplémentaire en vaille la peine, surtout si vous êtes adepte des tâches lourdes comme le montage vidéo et les retouches photo.

Face à l'Intel Core i5 de 12e génération, le Ryzen 5 5600X est proposé à 295 € environ. Intel s’insère donc avec un rapport performances-prix avantageux, comparé à celui de la génération précédente d’AMD.

(Image credit: Future)

Caractéristiques principales

Les Core i9-12900K et Core i5-12600K sont tous deux basés sur la nouvelle architecture Alder Lake-S de 12e génération d'Intel. Celle-ci est construite à l'aide du nouveau processus de gravure Intel 7.

On pourrait croire que l’on désigne ici une finesse de gravure de 7 nm, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Intel 7 est simplement le nom que la société donne à son nouveau processus de gravure de 10 nm, avec un bond significatif en termes de performances - 10 à 15% de performances par watt, selon un post Medium de Chris Auth, vice-président et directeur d'Intel. Il s'agit techniquement de la même taille de nœud, mais Intel a apporté de nombreuses améliorations aux transistors individuels qui composent le processeur. Ce qui lui permet de rester compétitif face aux processeurs d'AMD qui sont construits sur un processus de gravure plus compact.

S'il est facile de se perdre dans les nanomètres, ce n'est pas ce qui importe ici. Ce qui marque le changement monumental imposé par le Core i9-12900K, c'est la façon dont Intel a conçu les processeurs de cette génération. Avec Alder Lake, Intel applique la philosophie de conception big.LITTLE qui se cache derrière le SOC de votre smartphone, et la met à l'échelle d'un processeur de bureau complet.

En fait, vous disposez de deux ensembles de cœurs au sein de ces modèles. L'Intel Core i9-12900K comporte 16 cœurs, mais pas tel que vous l’entendez. Au lieu de cela, ils sont divisés en deux, avec 8 cœurs “Performance” et 8 cœurs “Efficient”.

Les cœurs “Performance” sont des cœurs de processeur plus classique et, grâce à une technologie appelée Intel Thread Director, le processeur - sans qu'aucune formation ne soit nécessaire - placera automatiquement les charges de travail fortement threadées sur ces cœurs plus puissants. Les jeux PC, Blender, le montage vidéo Adobe Premiere et d'autres charges de travail lourdes seront tous confiés à ces cœurs à double file d'attente plus puissants, afin de les exécuter en toute fluidité.

Et pendant que ces tâches lourdes seront effectuées sur les cœurs Performance (que nous appellerons désormais P-Cores), Intel Thread Director dirigera toutes les tâches d'arrière-plan vers les cœurs Efficient (ou E-Cores). De cette façon, des éléments comme votre navigateur web fonctionnant en arrière-plan ou l'écoute d’une playlist Spotify pendant que vous jouez à Destiny 2 ne ralentiront pas les tâches pour lesquelles vous avez vraiment besoin de performances.

Nous avons d'abord craint que cette nouvelle disposition des cœurs du processeur, plus complexe, n'introduise des bugs. D'autant plus qu'elle est arrivée à peu près en même temps que Windows 11 - nous savons tous à quel point une nouvelle version du système d'exploitation peut être buggée. Mais, à notre grande surprise, le fonctionnement des deux processeurs s’est révélé extrêmement fluide. Même les problèmes liés à la compatibilité des jeux lors du lancement d'Alder Lake ont été résolus.

(Image credit: Future)

Grâce à cette nouvelle conception, Intel a pu placer 16 cœurs sur le 12900K et maintenir des fréquences d’horloge en mode boost élevées - elles peuvent atteindre 5,2 GHz. Et comme il s'agit d'une puce de série K, vous pouvez la pousser encore plus loin si votre cœur le désire. Même l'Intel Core i5-12600K d’une vitesse Turbo remarquable, affichant 4,9 GHz, même si la puce de milieu de gamme possède 10 cœurs - 6 cœurs P et 4 cœurs E.

Mais avant de vous précipiter pour acheter l'un de ces processeurs et commencer à jouer avec l'overclocking, vous devez savoir qu'ils peuvent chauffer un peu. Avec le kit watercooling AIO de 360 mm que nous utilisons pour les tests, le CPU Intel Core i9-12900K atteint jusqu'à 86°C. Le Core i5-12600K s'en sort un peu mieux, avec 65°C.

Si vous envisagez de choisir le Core i9, vous ne devriez pas vous donner la peine de passer par l’overclocking, à moins d'être prêt à investir dans un système de refroidissement assez sérieux - un kit watercooling de 120 mm ne suffira pas.

Malgré ces températures plus élevées, Intel a été en mesure d'améliorer considérablement les performances de ses nouveaux processeurs haut de gamme par rapport au Core i9-11900K, tout en gardant la consommation d'énergie autour du même niveau. Tout au long de nos tests, le Core i9-12900K a atteint une puissance maximale de 252 W, contre 266 W pour le 11900K. Et ce, avec des performances supérieures de 70% dans Blender. Pas mal pour une telle mise à niveau.

Il est important de noter que, comme il y a un nouveau socket, vous devrez peut-être acheter un nouveau ventirad CPU, ou au moins contacter le fabricant de l’actuel pour obtenir un nouveau support de montage. Également vous assurer qu’il est compatible, avant de sceller votre plate-forme.

Pour nous impressionner davantage, Intel a inclus une foule de nouvelles technologies sur sa plate-forme de 12e génération. La mémoire DDR5 est la plus importante d'entre elles. Ce n'était qu'une question de temps avant que la mémoire DDR5 ne soit intégrée à une plate-forme informatique grand public, mais Intel a été le premier à le faire.

À l'heure actuelle, il n'est pas nécessairement crucial de mettre à niveau votre mémoire, mais vous devez garder à l'esprit que les cartes mères Z690 prendront en charge la mémoire DDR5 ou DDR4, pas les deux. La mémoire DDR5 sera probablement beaucoup plus chère pendant un certain temps, néanmoins elle résistera plus efficacement aux nombreuses mises à niveau que votre PC exigera à l'avenir.

Alder Lake prend également en charge la norme PCIe 5.0. C'est assez excitant, même si cela semble inutile pour le moment. Les périphériques PCIe 4.0 commencent seulement à décoller et il faudra probablement attendre un certain temps avant de voir les SSD et les cartes graphiques tirer réellement parti de cette technologie. Encore une fois, c'est quelque chose qui rendra votre système plus performant dans le futur.

Image 1 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 2 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 3 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 4 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 5 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 6 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 7 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 8 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 9 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 10 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 11 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 12 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 13 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 14 sur 15 (Image credit: Infogram; Future) Image 15 sur 15 (Image credit: Infogram; Future)

Performances

Alors qu'Intel n'a cessé de clamer qu'il fabriquait le meilleur processeur gaming à chaque génération, l'Intel Core i9-12900K est, sans aucun doute, le meilleur processeur de ce type à l'heure actuelle.

Si l'on considère les performances gaming pures, l'Intel Core i9-12900K est environ 2% plus lent que le Ryzen 9 5900X sur l’exécution de Metro Exodus, mais il est 26% plus rapide sur celle de Total War: Three Kingdoms. Via le benchmark 3DMark Time Spy CPU, qui met les puces à rude épreuve, le Core i9-12900K s’avère 33% plus rapide que le 5900X.

Des prouesses qui se vérifient également sur les charges de travail créatives. Dans Blender, le 12900K est 15% plus rapide que le 5900X, et 23% plus rapide dans Cinebench R23. Les statistiques incluant l’usage d’Adobe Premiere et Photoshop sont très similaires. Avec ce nouveau fleuron, Intel a pu facilement prendre la tête de l'ensemble de nos tests, à l'exception de Metro Exodus donc.

Ce qui est peut-être plus impressionnant, c'est la comparaison entre le Core i5-12600K et le Ryzen 5 5600X. Pour ce qui est du support gaming, le Core i5-12600K est environ 2 à 8% plus rapide sur Total War et Metro Exodus, mais ce taux grimpe à un énorme 55% dans le test Time Spy. Cela suggère qu'Intel a une grande marge de progression et que ce processeur continuera à offrir des performances améliorées à mesure que les jeux seront mieux programmés, pour tirer parti de la nouvelle disposition de la puce.

Si un processeur Core i5 n'est pas vraiment destiné à devenir un poids lourd pour les configurations propres aux professionnels de la création, il n'est pas en reste pour autant. S’annonçant 55% plus rapide que le Ryzen 5 5600X dans Blender, il révèle aussi des résultats honorables face au Ryzen 9 5900X, beaucoup plus cher, qui est 42% plus lent.

Si vous avez l'intention d'acheter un nouveau processeur ou un nouvel ordinateur en général, il n'y a aucune raison de ne pas opter pour un processeur Intel de 12e génération dès maintenant. Les performances sont tout simplement trop bonnes pour être ignorées. Quelle que soit l'utilisation que vous ferez de votre PC, vous obtiendrez une puissance incroyable avec ces nouveaux processeurs.

(Image credit: Future)

Achetez-le si…

Vous désirez des performances gaming élevées

Sans aucun doute, le Core i9-12900K d'Intel est le processeur gaming le plus puissant du marché à l'heure actuelle. Et le Core i5-12600K n'est pas en reste aujourd’hui.

Vous envisagez une configuration PC à l'épreuve du temps

Bien que le concept d'avenir soit imparfait, les processeurs Intel Alder Lake, comme le Core i9-12900K, prennent en charge toutes les dernières technologies informatiques de pointe. Vous n'aurez pas besoin de mise à niveau avant longtemps.

Il vous faut un PC assurément multitâche

Avec la nouvelle disposition de la puce qui vous donne des cœurs dédiés pour le calcul haute performance et des cœurs Efficient pour alimenter les tâches d'arrière-plan, vous n'aurez plus à vous soucier d'un programme aléatoire qui vous ralentirait.

Ne l'achetez pas si…