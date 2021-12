Les meilleurs NAS de 2021 : centralisez vos documents vitaux à la maison comme au bureau

Investir dans les meilleurs périphériques NAS s'avère primordial, surtout si vous possédez beaucoup de fichiers et de dossiers irremplaçables.

Contrairement aux meilleurs disques durs externes et aux SSD portables externes, les périphériques NAS ont la capacité de se connecter à Internet, ce qui signifie que vous pouvez y accéder à distance, ainsi que les associer à d'autres périphériques de votre réseau local. Ils affichent donc une flexibilité qui fait défaut aux autres solutions de stockage, vous garantissant d'accéder à vos fichiers et dossiers où que vous soyez dans le monde. Et ce en toute sécurité.

Rapide et pratique, le NAS n'a pas besoin d'être transporter dans votre sac ou votre valise, contrairement à un disque dur externe et à une clé USB. De même, il est possible de louer un espace de stockage sur un NAS externalisé - cette solution assurera vos arrières en cas de sinistre au sein de votre domicile ou de votre bureau. Si un tel scénario se dessine, vous disposerez d'une sauvegarde hors site de vos documents les plus précieux.

Bien sûr, un NAS peut se trouver au centre de votre réseau professionnel ou domestique, et faire office de stockage centralisé. Chaque PC du réseau peut l'utiliser comme s'il s'agissait d'un disque dur interne, et si un PC tombe en panne, vous savez que toutes les données sont en sécurité sur ledit NAS.

La plupart des meilleurs boîtiers NAS ont une capacité de stockage supérieure à celle d'un disque dur, et de créer un miroir en cas de panne. Ainsi, si un disque dur vous lâche, vos fichiers s'avéreront toujours intacts sur un autre. Le prix apparaît comme un facteur prioritaire dans le choix d'un NAS , sachez que certains contiennent plusieurs disques durs que vous pouvez acheter séparément. Cela vous octroie non seulement plus de flexibilité, mais peut également vous faire bénéficier de quelques économies non négligeables.

Les meilleurs périphériques NAS sont les solutions de stockage idéales si vous voulez accéder à vos fichiers quand vous en avez besoin, où que vous soyez, tout en les préservant en totale sécurité. Jetez un coup d'œil à notre sélection pour en profiter rapidement.

Le NAS WD My Cloud Personal est l'un des meilleurs périphérique de stockage, avec une capacité de départ de 2 To.

1. WD My Cloud NAS et Cloud Personnel Simple, mais rapide Caractéristiques techniques Capacité: 2 To, 3 To ou 4 To Connectivité: USB 3.0, Gigabit Ethernet Fonctionnalités: Accès aux fichiers à distance, DLNA, Serveur iTunes LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime Voir à Amazon Prime Voir à Amazon Prime Voir à Amazon 294 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Bon prix Pourquoi attendre - L'installation peut être délicate - Applications standards

WD connait un succès considérable avec ses produits My Cloud, qui se montrent résolument conviviaux et peuvent être associés à n'importe quel appareil compatible DLNA et accessibles via des applications mobiles pour iOS et Android.

Annoncé comme un "cloud personnel ", ce support WD représente l'un des meilleurs périphériques NAS, en offrant une capacité de stockage minimale de 2 To (vous pouvez également monter à 3 ou 4 To). Comme il s'agit d'une unité à une baie, il ne peut pas se sauvegarder lui-même puisqu'il n'y a qu'un seul disque. Cependant, il peut (se) dupliquer (sur) un disque dur externe grâce à un port USB situé à l'arrière.

Le disque NAS 2 baies Personal Cloud de Seagate met en miroir les fichiers d'un disque dur vers un second.

2. Seagate Personal Cloud 2-Bay Le stockage en miroir qu'il vous faut Caractéristiques techniques Capacité : 4 To, 6 To ou 8 To Connectivité: Gigabit Ethernet Fonctionnalités: Accès aux fichiers à distance, logiciel de serveur multimédia, support RAID LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon 1 avis de client Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Belle apparence Pourquoi attendre - Pas si rapide - Pas si flexible non plus

Poursuivant sur le thème du "cloud personnel", cette unité de Seagate s'inspire de My Cloud, tout en offrant des capacités bien plus importantes, ainsi que des baies doubles pour deux disques durs. Cela permet au dispositif NAS Seagate Personal Cloud 2-Bay de mettre en miroir les fichiers d'un disque dur vers un second, sécurisant ainsi vos fichiers en cas de défaillance de l'un de ces disques.

Nous apprécions également l'apparence simple de cette unité, qui se glisse facilement sous un routeur ou sur une étagère. De plus, il peut fonctionner avec des comptes cloud, comme Dropbox et Google Drive. Vous pouvez aussi utiliser une application pour partager du contenu avec des streamers spécifiques, tels que Google Chromecast et Amazon Fire TV Stick 4K Max.

Le NAS TS-251A de QNAP possède plus de fonctionnalités que vous ne pouvez en imaginer.

3. QNAP TS-251A Un NAS multimédia riche en fonctionnalités Caractéristiques techniques Capacité: N/A Connectivité: 2 x Gigabit Ethernet, USB 3.0 Fonctionnalités: Accès aux fichiers à distance, sortie HDMI, transcodage des médias 4K, DLNA LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon 44 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Matériel puissant + De nombreuses fonctionnalités Pourquoi attendre - Coûteux - N'est pas livré avec des disques durs installés

Le QNAP TS-251A est un périphérique NAS extraordinaire qui possède plus de fonctionnalités qu'il n'est possible d'en imaginer, ou que la télécommande inclut. Il comprend deux ports Ethernet, une sortie HDMI pour le connecter à un téléviseur et un matériel respectable comme le CPU Intel Celeron à double cœur de 1,6 GHz et 4 Go de RAM pour le transcodage matériel des fichiers multimédia.

Le système d'exploitation QTS vous permet d'installer sans effort toute une série d'applications, du serveur multimédia Plex et des applications de partage de fichiers à, étonnamment, une application de karaoké, ainsi que d'exécuter Ubuntu Linux pour plus de flexibilité.

En bref, il s'agit d'un incroyable support de stockage, même si vous devez acheter les disques durs séparément. Il suffit d'en tenir compte dans votre facture globale.

Le NAS LinkStation LS220D de Buffalo peut se coupler directement à BitTorrent.

Un bon NAS à deux baies avec BitTorrent intégré. Caractéristiques techniques Capacité: 2 To, 4 To, 6 To, 8 To Connectivité: Gigabit Ethernet, USB 2.0 Fonctionnalités: Double baie, applications WebAccess, support Apple Time Machine LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime Voir à Amazon Prime Voir à Amazon Prime Voir à Amazon 815 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Bonnes fonctions de sécurité + Applications mobiles pour une configuration facile Pourquoi attendre - Certaines options avancées manquent à l'appel

Cette unité à deux baies de 2 To (également disponible dans des capacités de stockage de 4, 6 et 8 To) est l'un des meilleurs supports NAS du marché. Elle est proposée par Buffalo, la société qui produit également la gamme d'unités NAS avancées TeraStation.

Le principal argument de vente de ce modèle est qu'il peut se connecter directement sur BitTorrent, ce qui signifie qu'il peut télécharger des fichiers pour vous même lorsque votre PC n'est pas allumé. Vous n'aurez pas à vous soucier, ainsi, de l'interruption de vos téléchargements. Comme beaucoup d'autres appareils de la liste, vous pouvez streamer vos fichiers via divers appareils. Bonus : il peut même servir de serveur iTunes.

Le NAS Synology DiskStation DS1817 permet aux utilisateurs de remplir les huit baies de stockage incluses avec ce qu'ils désirent.

5. Synology DiskStation DS1817 Un NAS pour débutants incroyablement extensible Caractéristiques techniques Capacité: N/A Connectivité: 2 x 1GbE LAN, 2 x 10GbE LAN, 2 x USB 3.0, 2 x eSATA Fonctionnalités: CPU Quad-Core, jusqu'à 18 disques inclus, lecture séquentielle de 1 577 Mo/s LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime Voir à Amazon Low Stock Voir à Macway FR 7 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Performance sur 10GbE + Une extension impressionnante Pourquoi attendre - Pas assez de ports USB 3.0 - Les disques externes utilisent des connexions eSATA

De temps en temps, il arrive qu'un produit défie les conventions de sa catégorie. Le DS1817 est l'un de ces originaux. La plupart des périphériques NAS qui occupent l'espace "valeur" ont tendance à se placer en sous-puissance et n'ont que peu ou pas de place offerte pour d'éventuelles extensions de votre configuration. Le DS1817 brise les normes en permettant aux utilisateurs de remplir les huit baies de disques incluses avec ce qu'ils souhaitent, de sorte que vous pouvez obtenir autant (ou aussi peu) de stockage que vous le souhaitez. En plus de cette capacité d'extension massive, qui contribue à le classer parmi les meilleurs NAS disponibles, le LAN 10GbE et le CPU Quad-Core signifient par ailleurs que vous ne serez jamais en manque de performances.

Le NAS WD My Cloud Mirror peut produire une sauvegarde en miroir conséquente de vos données.

6. WD My Cloud Mirror Un serveur de stockage qui s'auto-sauvegarde Caractéristiques techniques Capacité: 4 To, 6 To, 8 To, 16 To Connectivité: Gigabit Ethernet Fonctionnalités: Sauvegarde automatique, deux disques durs, application mobile My Cloud LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon 387 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Sauvegarde facile et sécurisée + Prise en charge de RAID 1 sécurisé contre la perte de données Pourquoi attendre - Coûteux

Cette unité à deux baies peut produire une sauvegarde en miroir de vos données, en dupliquant vos fichiers sur les deux disques, grâce à une configuration RAID. Il s'agit d'une fonctionnalité très avancée pour un appareil grand public. Gardez à l'esprit que vous payez très cher pour obtenir cette capacité et la présentation conviviale de WD - notamment un écran de contrôle facile à maitriser et basé sur navigateur.

Il s'agit d'un support de stockage de 4 To, mais des versions de 6, 8 et 16 To sont également disponibles. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, vous pouvez sauvegarder le contenu sur Dropbox.

Le NAS Synology DiskStation DS1517 peut atteindre des vitesses séquentielles de 111,4 Mo/s en écriture et 110,3 Mo/s en lecture.

7. Synology DiskStation DS1517 Cher, mais très efficace Caractéristiques techniques Capacité: jusqu'à 60 To, 180 To avec unités d'extension Connectivité: 4 x LAN 1 GbE, 4 x USB 3.0, 2 x eSATA Fonctionnalités: CPU Quad-Core, jusqu'à 15 lecteurs avec unités d'extension LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon 11 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Mise à niveau des emplacements PCIe + Performances haut de gamme Pourquoi attendre - Les cartes additionnelles sont chères - La mémoire vive par défaut est un peu insuffisante (2 Go)

Quiconque regarde les spécifications purement techniques tombera instantanément amoureux du Synology DiskStation DS1517. Grâce à son processeur quadricœur et à une mémoire vive pouvant atteindre 8 Go, ce NAS est capable de livrer des vitesses séquentielles de 111,4 Mo/s en écriture et de 110,3 Mo/s en lecture sans aucun problème. En combinant ces performances brutes avec l'extensibilité du DS1517, vous obtenez la formule d'un périphérique NAS qui a indéniablement gagné sa place parmi les meilleurs modèles du marché. Sachez simplement que le DS1517 n'est pas abordable, et qu'à moins que vous ne soyez un professionnel de la création ou que vous recherchiez un NAS pour une petite entreprise, il risque de dépasser considérablement votre budget.

Le NAS My Cloud EX2 Ultra de WD est conçu pour les petites entreprises.

8. WD My Cloud EX2 Ultra La version pour petites entreprises du My Cloud Mirror est maintenant encore plus performante. Caractéristiques techniques Capacité: 4 To, 8 To, 12 To, 16 To Connectivité: Gigabit Ethernet, USB 3.0 Fonctionnalités : Accès aux fichiers à distance, fonctions RAID, interface My Cloud OS 3 LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Darty FR Prime Voir à Amazon Voir à Cdiscount FR 443 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + CPU double cœur + Double baie pour les configurations RAID Pourquoi attendre - Le système d'exploitation est simpliste - Manque de support pour les applications

Doté de fonctions RAID que l'on trouve dans des périphériques NAS plus coûteux et plus complexes, et offrant la prise en charge de Microsoft Active Directory, ce boitier est conçu pour les petites entreprises. Il peut également faire office de serveur de fichiers, de serveur FTP, de serveur de sauvegarde et de serveur de téléchargement P2P. En outre, la série EX de WD est disponible dans des variantes sans disque, bien que ce prix concerne la version 4 To. Des unités de 8 To, 12 To et 16 To sont de même proposées à l'achat. Si vous n'avez pas besoin de tous ces éléments supplémentaires, optez pour le My Cloud Mirror.

Western Digital DL4100 est l'un des meilleurs NAS pour gérer vos besoins de sauvegarde.

9. Western Digital DL4100 Un fantastique support de sauvegarde pour une grande variété d'utilisateurs Caractéristiques techniques Capacité: 8 To, 16 To, 24 To Connectivité: 2x Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0, USB 2.0 Fonctionnalités: Double LAN, 2 Go de RAM (extensible jusqu'à 6 Go), client NTP LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon 36 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Petit et semi-portable + Facilité d'installation Pourquoi attendre - Pas de connexion USB entre l'ordinateur et le NAS - Interface web complexe

Si vous êtes à la recherche de l'un des meilleurs NAS pour vous aider à gérer vos sauvegardes de données, le DL4100 vaut peut-être le coup d'œil. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de cet appareil est son tableau de bord web, qui octroie aux utilisateurs des options de sauvegarde vers des services cloud tels que Dropbox. En outre, il permet de configurer des alertes par SMS et par e-mail en cas de défaillance du système pour une raison quelconque.

En ce qui concerne le stockage lui-même, le DL4100 est équipé de quatre baies de disques et est proposé avec quatre configurations au choix. Malgré quelques problèmes ennuyeux avec les transferts sans fil, nous avons constaté que le processeur Atom double cœur de 1,7 GHz et la RAM de 2 Go (configurable jusqu'à 6 Go) du DL4100 fonctionnent admirablement bien. Si l'on ajoute à cela une configuration simple et des applications Web connectées au cloud, on obtient un dispositif de sauvegarde intéressant.

