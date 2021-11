Meilleures cartes mères 2021 : le top des modèles Intel et AMD

Il est extrêmement important d'avoir la meilleure carte mère possible. Ne vous attardez pas trop à rechercher le meilleur processeur ou la meilleure carte graphique lorsque vous mettez à niveau ou montez un PC. Vous devez consacrer autant de temps à l'achat d'une bonne carte mère afin que tous vos composants et le PC lui-même fonctionnent au maximum de leurs capacités. La carte mère est la colonne vertébrale de votre ordinateur, après tout.

Si vous faites l'impasse sur une carte mère de qualité au centre de votre PC, vous risquez de voir vos composants internes tomber en panne et de devoir recommencer à zéro. Cependant, si vous faites les choses correctement et obtenez une carte mère capable de supporter tous ces composants fantaisistes pour lesquels vous avez dépensé tant d'argent, vous aurez un PC fonctionnant à plein régime, sans compter que vous pourrez probablement l'overclocker beaucoup mieux.

Arrêtez de risquer la vie de votre PC et considérez l'un de nos meilleurs choix ci-dessous. Peu importe que vous ressuscitiez un vieil ordinateur ou que vous en construisiez un nouveau pour faire face aux meilleurs PC, seule une carte mère de premier ordre fera l'affaire.

Accepter les compromis

Si vous n'êtes pas familier avec les meilleures cartes mères du marché, utilisez cette liste comme base pour votre prochaine construction. Les cartes mères sont disponibles dans un large éventail de facteurs de forme différents, dont les plus courants sont ATX et Micro ATX. Cependant, il existe de nombreux facteurs de forme moins courants, notamment mini ITX et E-ATX. Ne vous inquiétez pas, la plupart des meilleurs boitiers pour PC prennent en charge plus d'un facteur de forme.

De plus, dans notre récapitulatif des meilleures cartes mères, nous avons détaillé le type de socket auquel chaque carte mère adhère. Le socket, pour ceux qui ne le savent pas, est la partie de la carte mère dans laquelle le processeur se verrouille. Généralement, les processeurs Intel les plus récents utilisent le LGA 1151 ou 2066, tandis que la dernière architecture AMD Ryzen est conçue pour le chipset AM4.

1. Asus ROG Maximus XIII Hero La meilleure carte mère Intel Caractéristiques techniques Format: ATX Socket: LGA1200 Chipset: Intel Z590 Support mémoire: DDR4 Dual Channel Support multi-GPU: NVIDIA 2-Way SLI Technology Fonctionnalités : Logiciels et microprogrammes exclusifs ASUS, dissipateur thermique VRM agrandi, WiFi 6E intégré, audio pour jeux ROG SupremeFX ALC4082. Pourquoi l'acheter + Plusieurs ports USB dont deux Thunderbolt 4 + Excellente qualité Pourquoi attendre - Chère

Elle n'est peut-être pas bon marché, mais la Rog Maximus XIII Hero vaut son prix. Sa liste de caractéristiques, qui comprend le Wi-Fi 6, le PCIe 4.0, des tonnes de ports (dont deux thunderbolt), et quatre sockets SSD M.2, satisfera à peu près tous ceux qui cherchent une carte Z590 haut de gamme pour construire un PC. Ce n'est pas seulement une carte très performante, mais elle est également facile à overclocker. Et, comme toute bonne carte mère ASUS, elle est livrée avec de nombreux éclairages RGB.

2. MSI MEG Z490 Godlike La meilleure carte mère Intel haut de gamme Caractéristiques techniques Format: E-ATX Socket: LGA1200 Chipset: Intel Z490 Support mémoire: 4 x DIMM sockets (jusqu'à 128 Go) Support multi-GPU: 2-Way NVIDIA SLI Technology, 3-Way AMD CrossFire Technology Fonctionnalités: M.2 Xpander-Z Gen4 S, 10G Super LAN + 2.5G LAN, Frozn Heatsink, Double Side M.2 Shield Frozn Pourquoi l'acheter + Superbe qualité de construction + Sortie vidéo Thunderbolt intégrée + Overclocking facile depuis le BIOS Pourquoi attendre - Assez onéreuse - Utilise deux connecteurs d'alimentation à 8 broches

Les cartes mères haut de gamme peuvent couter une fortune, mais si vous avez quelque chose comme la MSI MEG Z490 Godlike sous le capot, vous êtes pratiquement assuré d'obtenir des performances de premier ordre, surtout si vous avez des composants Intel. Tant que vous êtes prêt à payer le prix. En fait, nous irions jusqu'à dire que c'est la meilleure carte Z490 du moment, avec une excellente solution thermique, des performances d'overclocking stupéfiantes, des solutions d'installation et de diagnostic faciles pour les bricoleurs les plus hardis, ainsi qu'une conception solide.

La GIGABYTE Z490 Gaming X n'a peut-être pas de nouvelles caractéristiques tape-à-l'œil à apporter sur la table, mais si vous êtes un fan d'Intel qui a besoin d'une nouvelle carte mère accessible, c'est certainement un excellent choix. Cette carte mère d'entrée de gamme destinée aux joueurs présente un ensemble de caractéristiques décentes pour son prix, notamment trois emplacements M.2 PCIe 3.0 x4, six ports SATA et quatre emplacements mémoires prenant en charge la DDR4-4600 et jusqu'à 128 Go, pour commencer. Plus important encore, elle est aussi performante que les meilleurs modèles de ce classement, sans pour autant mettre à mal votre compte en banque.

Si vous recherchez une option haut de gamme pour vos puces Intel phares de 10e et 11e génération, le MEG Z590 Ace de MSI offre non seulement beaucoup de puissance, mais il est également doté de quatre sockets M.2, de deux ports Thunderbolt USB-C et d'une prise en charge Wi-Fi 6E, ainsi que d'une excellente solution audio avec la dernière norme haut de gamme ALC4082. Il y a beaucoup de choses à apprécier ici, si vous pouvez vous permettre le prix élevé de 450€.

Cette carte mère mini-ITX moyen-haut de gamme proposée par Asus est riche en fonctionnalités, avec deux emplacements M.2, quatre ports SATA 6Gb/s et une connectivité abondante. En termes de conception, ce petit facteur de forme présente un design entièrement noir, des lignes maillées en diagonales et le logo ROG RGB pour une esthétique fantastique. Ses performances sont également au rendez-vous, avec d'excellentes performances réseau, un son excellent et des caractéristiques thermiques bien équilibrées.

6. ASRock X570 Phantom Gaming X La meilleure carte mère AMD Caractéristiques techniques Format: ATX Socket: AMD AM4 Chipset: AMD Premium X570 Support mémoire: 4 x DIMM sockets (jusqu'à 28Go) Support multi-GPU: NVIDIA NVLink, Quad SLI, AMD 3-Way CrossFireX Fonctionnalités: ASRock Polychrome SYNC, ASRock Super Alloy, ASRock Phantom Gaming 2.5G LAN Pourquoi l'acheter + Facile à installer + Beau design + Excellent refroidissement Pourquoi attendre - La mise à niveau du stockage peut être physiquement délicate

Si vous envisagez une configuration AMD pour le PC que vous construisez, vous ne pouvez pas vous tromper avec la ASRock X570 Phantom Gaming X. C'est la meilleure carte mère pour les fans d'AMD en ce moment, avec un ensemble de fonctionnalités de premier ordre, un design superbe et une solution de refroidissement très efficace. C'est certainement la préférée des overclockeurs, avec en plus le support du Wi-Fi 6. Si vous avez un penchant pour la modification et la mise à niveau de vos composants, il pourrait y avoir quelques limitations quant à ce que vous pouvez faire physiquement. Mais, à part cela, il est difficile de trouver des défauts au sein de cette carte.

La Gigabyte Aorus X570 Master n'est pas seulement une carte mère esthétiquement plaisante, avec des éclaboussures d'argent sur une carte noire destinée à compléter son éclairage RGB. Elle est également capable d'être la pièce maitresse d'un ordinateur très puissant. Elle peut gérer jusqu'à 128 Go de RAM DDR4400, les derniers processeurs AMD de 3e génération et plusieurs GPU pour tous ceux qui veulent anticiper leurs besoins en matière de jeux. La X570 Master est également très bien conçue, avec un blindage sur ses ports d'E/S, le WiFi 6 et un certain nombre d'autres choix de placement qui en font une carte de qualité. Et surtout, son prix est nettement inférieur à celui des cartes mères Intel haut de gamme.

Si vous cherchez à construire à partir de zéro, la carte mère Asus ROG B550-E Gaming est une carte mère rentable et riche en fonctionnalités à associer à la puce AMD Ryzen de 3e génération que vous venez d'acheter. Ses ports d'E/S sont blindés, elle est dotée d'un emplacement PCIe 4.0 (et d'un second PCIe 3.0), et elle possède à peu près tous les ports et connecteurs que vous pouvez souhaiter. Avec cette carte mère, vous bénéficiez d'une excellente alimentation, d'un ensemble de fonctionnalités intéressantes, d'une solution de refroidissement incroyablement efficace et d'une esthétique agréable.

9. Asus TUF Gaming B550M-PLUS La meilleure carte mère AMD micro-ATX Caractéristiques techniques Forrmat: Micro-ATX Socket: AMD AM4 Chipset: AMD B550 Support mémoire: 4 x DIMM sockets (jusqu'à 128Go) Support multi-GPU: AMD 2-Way CrossFireX Technology Fonctionnalités: ASUS TUF Protection, ASUS Thermal solution avec dissipateur thermique M.2 en aluminium, ASUS EZ DIY, AURA Sync LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 105 € Voir à Conrad FR 136,99 € Voir à Cdiscount FR 265,55 € Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Support PCIe 4.0 + La technologie antibruit IA fonctionne parfaitement Pourquoi attendre - Pas de dissipateur thermique dans le slot NVMe supérieur - Encore chère pour ce qu'elle offre

Comme mise à niveau du modèle précédent, la B450, l'Asus TUF Gaming B550M-PLUS bénéficie non seulement d'une bien meilleure solution d'alimentation et d'une excellente solution de refroidissement, mais aussi de fonctionnalités adaptées au jeu et de composants de qualité militaire. Parmi ces caractéristiques, citons le logiciel AI Noise-Canceling Microphone, qui prend en charge les casques de 3,5 mm, USB ou Bluetooth, et le contrôle complet de l'éclairage RGB. Tout cela, bien sûr, tout en continuant à vanter la promesse de la TUF Gaming Alliance de faciliter la compatibilité et la construction, ainsi que l'esthétique qui complète ses partenaires de confiance.

10. NZXT N7 B550 La meilleure carte mère avec chipset AMD B550 et Wi-Fi 6E Caractéristiques techniques Format: ATX Socket: LGA1200 Chipset: AMD B550 Support mémoire: 4 x DIMM, Max. 128Go, DDR4 Support multi-GPU: AMD 2-Way CrossFireX Technology Fonctionnalités: Commandes numériques RGB et ventilateur intégrés, connectivité Wi-Fi 6E intégrée. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 339,99 € Voir à Darty FR 408,48 € Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Abordable + Capacités Wi-Fi 6E natives Pourquoi attendre - Pas de plaque arrière

Si vous mettez à niveau votre processeur AMD Ryzen, il peut être nécessaire de chercher une carte mère AMD B550, et la NZXT N7 B550 est une excellente option de milieu de gamme. Cette carte mère de jeu est non seulement conçue autour du chipset B550, mais elle est également dotée d'une connectivité Wi-Fi 6E intégrée, ce que vous aurez du mal à trouver dans les cartes concurrentes. Elle est également dotée de plus de ports USB à l'arrière, ce qui la rend plus polyvalente. Et, bien sûr, vous apprécierez également les réglages RGB et de ventilateur via le CAM.

11. ASRock X299 Taichi La meilleure carte mère Intel Core X-Series Caractéristiques techniques Format: ATX Socket: LGA-2066 Chipset: Intel X299 Support mémoire: Quad-Channel 8 x DDR4 4,400MHz (jusqu'à 128Go) Support multi-GPU: Nvidia 3-Way SLI, AMD 3-Way CrossFireX Fonctionnalités: 3 x PCIe M.2 (Key M) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 503,21 € Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon 7 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Support mémoire gigantesque + Emplacements pour 8 modules de RAM Pourquoi attendre - Prix élevé

Les processeurs X-series sont arrivés, et ils sont spectaculaires. Mais si vous voulez profiter de tout ce qu'ils ont à offrir, vous avez besoin d'une carte mère X-series. Cette ASRock X299 est un choix incroyable avec le support de la mémoire overclockée jusqu'à 4400MHz( !!!) et 8 slots différents pour les modules de mémoire. Elle prend également en charge jusqu'à 128 Go de RAM. Ajoutez à cela un processeur de série X et une bonne carte graphique ou trois, et cette chose va absolument détruire tout ce que vous pouvez lui lancer. Si vous recherchez l'une des meilleures cartes mères que l'on puisse acheter, c'est celle-ci.

12. MSI Creator TRX40 La meilleure carte mère AMD Ryzen Threadripper Caractéristiques techniques Format: E-ATX Socket: sTRX4 Chipset: AMD TRX40 Support mémoire: 8 x DIMM sockets (jusqu'à 256Go) Support multi-GPU

Lorsque vous avez un AMD Threadripper sous le capot de votre PC, vous avez absolument besoin d'une bête comme la carte mère MSI Creator TRX40. Conçue et construite spécifiquement pour les créateurs ayant les besoins informatiques les plus exigeants, cette carte mère dispose également d'un ensemble de fonctionnalités assez important. Parmi ces caractéristiques, on trouve les derniers emplacements PCIe Gen 4.0 et les connecteurs M.2, l'USB3.2 Gen2x2, le Wi-Fi 6 et le LAN 10G, ainsi que le design Frozr Heatsink de MSI et l'éclairage Mystic Light RGB. C'est un peu cher, surtout à côté de la concurrence, mais là encore, rien dans la sphère créative ne l'est plus de nos jours. Si vous voulez la meilleure carte mère pour vos activités créatives professionnelles, il n'y a rien de mieux que cette dernière.

