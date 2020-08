Les meilleurs casques gamer pour PC : quel modèle choisir en 2020 ?

Seul le meilleur casque gamer peut offrir le type d'immersion dont vous avez besoin pour vivre tout nouveau titre AAA pleinement. Pour apprécier un bon jeu vidéo, il ne suffit pas d'investir dans l'un des meilleurs PC Gamer / PC portable Gamer. Un son exceptionnel, au même titre que des graphismes subjuguants, constitue un élément essentiel de l'expérience gaming. Dès lors, associer un casque gamer de haute qualité à votre configuration PC se révèle indispensable.

Les meilleurs casques gamer donnent accès à une scène sonore extrêmement détaillée, vous permettant d’entendre chaque pas et de ressentir chaque explosion. Qui plus est, si vous jouez en mode compétition, vous souhaiterez savoir d'où viennent exactement vos ennemis : le casque gamer idéal vous aide à repérer leur position, à l’oreille.

La qualité audio est impérative pour bénéficier d’une expérience de jeu immersive. Faites-nous donc confiance : les meilleurs casques audio dédiés au jeu sont le moyen le plus efficace de sublimer les performances sonores de vos hits vidéoludiques. Parce que les moniteurs gamer sont généralement dépourvus de haut-parleurs ou parce que vous voulez simplement éviter de réveiller les voisins, vous aurez intérêt à vous procurer un casque gamer premium. Laissez-nous vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux, grâce à notre classement des meilleurs casques gamer 2020.

L’HyperX Cloud Revolver S est un casque audio impressionnant, conçu autour du jeu vidéo, mais prêt à s’adapter à bien d’autres usages. Il offre un incroyable son surround 7.1, délivré par le processeur de signal numérique Dolby. Ce dernier assure une répartition des éléments sonores bluffante, permettant à son porteur de suivre les pas bruyants d’un ennemi mais aussi de localiser la moindre salve de tir et de se mettre rapidement à l’abri. Le microphone, malgré sa flexibilité capricieuse, est un choix judicieux pour jouer en coop ou pour streamer. Certifié par TeamSpeak et Discord, il permet de vous faire entendre aisément auprès de votre équipe, grâce à sa suppression de bruit efficace. Bien sûr, il affiche un coût certain par rapport à ses concurrents, un coût largement amorti par son confort absolu. Vous pouvez porter le Revolver toute la journée, sans vous plaindre d’acouphènes ou de chaleur étouffante.

SteelSeries est connu des joueurs les plus avertis pour offrir un son toujours impeccable. Mais le casque SteelSeries Arctis Pro fait passer la qualité audio à un niveau supérieur. Ce modèle ne délivre pas seulement un son surround immersif capable de reproduire fidèlement les plus bruyantes détonations de vos jeux de tir, il peut également vous servir de casque audio usuel grâce à son DAC (convertisseur numérique-analogique) inclus. Le bouton DTS agit comme une fonction de compression et fait passer les voix au premier plan. Un bonus qui s’appréciera aussi devant le visionnage d’un film ou d’une série TV. Le rendu sonore est tout simplement magnifique, égalisant chaque fréquence et vous donnant la possibilité de rendre les basses plus écrasantes si vous le désirez. La conception, enfin, vous donne accès à plusieurs looks détonnants et un éclairage RGB majestueux.

3. Beyerdynamic Custom Game La qualité de Beyerdynamic sublime aujourd’hui le jeu vidéo. Type de connecteur : Filaire (3,5 mm) | Caractéristiques principales : Sélecteur Sound Slider avec 4 profils sonores, coussinets souples, housses de conception modifiable, câble détachable Prime 179,99 € Voir chez 182 € Voir chez 3 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Extrêmement confortable Qualité audio impressionnante Micro attaché au cordon Un peu cher

Bien qu'il soit plus cher que nous le souhaiterions, le casque Beyerdynamic Custom Game est l'un des meilleurs modèles pour PC que nous ayons utilisés depuis un certain temps. Le rendu sonore est d’une netteté sans faille, avec une sortie stéréo pure. La prise jack 3,5 mm familière signifie que vous pouvez brancher cet appareil également sur consoles (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch), smartphones et tablettes. Que ce soit pour jouer, écouter de la musique ou regarder des films, vous vous sentirez totalement immergé. Malheureusement, il ne dispose pas d'une option sans fil. Une absence qui porte préjudice à l’emplacement de son micro, mais nullement au confort qu’il procure - le Beyerdynamic Custom Game est sans doute le casque gamer qui épouse le mieux vos oreilles.

En général, lorsque vous achetez un produit tech, particulièrement des périphériques gaming, vous savez que vous devez investir un certain prix pour profiter d’une qualité décente. Corsair prend cette règle et la renverse avec le Corsair HS50. Un casque gamer pour PC à petit prix dont la scène sonore et la qualité du microphone peuvent rivaliser avec des modèles deux fois plus chers. A vrai dire, tout, jusqu'aux matériaux de construction, rayonne la qualité. Si vous n'avez pas peur de vous priver de certains avantages, comme le son surround 7.1 et la connectivité Bluetooth, par exemple, vous devez jeter un coup d'œil au HS50 de Corsair. Le son reste sans fioriture, la perception de l’environnement est claire et vous bénéficiez d’une grande qualité d’enregistrement. Pour streamer ou parler à vos amis.

Les compromis font partie de la vie quotidienne, mais personne n'aime vraiment les faire. Heureusement, vous n'aurez pas à vous sacrifier avec l’Arctis Pro Wireless. Le casque SteelSeries vous permet de profiter s’une écoute sans perte, ce qui s’avère assez rare sur un appareil Bluetooth. Son système de batterie interchangeable vous donne la possibilité d’utiliser le casque sans obligation de le reposer sur un socle de recharge - chaque batterie octroie 20 heures de jeu. La version sans fil de l’Arctis Pro ne manque pas de punch et vous aurez du mal à croire que le son surround n’est que virtuel. Quant à son microphone ClearCast, il apporte une touche d’isolement supplémentaire grâce à sa technologie de suppression des bruits de fond. Si vous avez la somme requise pour vous le procurer, foncez.

6. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition La mise à jour Creative Labs qui améliore une formule déjà parfaite. Type de connecteur : Filaire (USB et analogique) | Diamètre : 50 mm | Caractéristiques principales : Son surround 7.1 HD, conception en acier et en aluminium renforcé, microphone détachable et flexible Prime 111,47 € Voir chez 141 € Voir chez Très confortable Belle durabilité Son clair et précis Aigus non équilibrés

Creative s'est fait un nom au fil des ans en concevant des produits audio sublimes - et le Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition vient cimenter cet héritage. Au lieu de se contenter de rester assis et de répéter la même formule gagnante que ses modèles précédents, Creative a entièrement remanié le Sound BlasterX H7 pour en faire un casque de jeu pour PC aussi beau que puissant. Garanti pour vous servir de nombreuses années, ses rembourrages soignent vos oreilles et encaissent relativement bien les chocs. Le micro amovible se tord à volonté sans perdre en qualité sonore. Parlons de celle-ci : le Sound BlasterX H7 délivre un son clair, distinguant n’importe quel effet audio. Une optimisation rendue possible grâce au logiciel BlasterX Acoustic Engine qui vous donne accès à un égaliseur terriblement complet.

7. Turtle Beach Elite Atlas Aero Son design est controversé, pas le reste. Type de connecteur : Sans fil | Caractéristiques principales : Technologie audio Waves Nx 3D, studio de contrôle puissant, batterie autonome longue durée Prime 145,95 € Voir chez 172,71 € Voir chez 285,99 € Voir chez Compatible avec le port de lunettes De nombreuses fonctionnalités Esthétique discutable Cher

Oui, il y a peut-être quelques éléments qui empêchent l'Atlas Aero de Turtle Beach d'atteindre sa véritable grandeur, à savoir son ajustement serré et son esthétique peu attrayante. Cependant, lorsqu'il s'agit de ce qui compte vraiment, ce casque est toujours à la hauteur. Avec une excellente qualité sonore pour commencer, associée à son système ProSpecs Glasses Relief qui en fera le casque audio le plus confortable pour les porteurs de lunettes. Une pléthore de fonctionnalités et un logiciel puissant vous garantissent des effets toujours plus immersifs qui plairont avant tout aux compétiteurs eSport. Il n’y a pas d’éclairage RGB et son prix pourrait vous faire sauter au plafond, mais vous avez ici plus de libertés qu’il n’en faut.

N'importe qui peut se contenter d’écouter l’environnement sonore d’un jeu via son casque gamer, mais avec le Razer Nari Ultimate, vous pouvez aussi le sentir. Ce modèle insère des moteurs haptiques dans les oreillettes et fait vibrer vos oreilles. C'est plus que suffisant pour éveiller au moins votre curiosité. Le Nari Ultimate ne se contente pas d’être original, il additionne une durée de vie de la batterie plus que satisfaisante, une conception confortable et surtout une qualité sonore étonnante. Ce Razer dispose en effet des meilleurs pilotes dynamiques avec une vraie mise en avant des médiums et des aigus. En réalité, il suffit de désactiver le retour haptique - même si beaucoup d’utilisateurs l’apprécient - pour lui faire gagner quelques places supplémentaires dans ce classement.

9. Asus ROG Strix Fusion 700 Il passe les années sans usure. Type de connecteur : Sans fil (Bluetooth) | Diamètre : 50 mm | Caractéristiques principales : Son surround 7.1, DAC intégré, éclairage RGB personnalisable Low Stock 249 € Voir chez Prime 249,48 € Voir chez 256 € Voir chez Très bonne qualité sonore Joli design Également compatible avec vos consoles Pas de prise jack

Avec sa marque Republic of Gamers, Asus s'est forgé une réputation en étant à l'origine de certains des meilleurs périphériques gaming, répondant constamment aux critères de consommation les plus exigeants. Le Asus ROG Strix Fusion 700 rejoint leurs rangs. Doté de haut-parleurs en néodyme de 50 mm et d'une connectivité Bluetooth, ce casque de jeu offre une qualité sonore fantastique sans être relié à un fil. Il est même compatible avec d'autres plateformes de jeu, comme la PS4 et la Nintendo Switch, ce qui vous évite de devoir passer d'un casque à l'autre. Son design haut de gamme est enrichi avec la possibilité de customiser l’éclairage RGB - au détriment de l’autonomie mais le beau n’est pas gratuit. Ce casque Asus surclasse enfin de nombreux rivaux de par ses basses puissantes et dynamiques, qui en plus n’altèrent aucun détail. Même avec le temps.

L'HyperX Cloud Flight est un casque gamer sans fil qui peut se vanter d'une autonomie extrêmement endurante, avec une durée de vie de la batterie de 30 heures. Autrement dit, vous pouvez jouer pendant deux jours complets sans que le Cloud Flight ne montre le moindre signe de faiblesse. Il y a cependant un hic : contrairement à ses concurrents, ce casque de jeu n'offre qu'un son stéréo, ce qui élimine toute possibilité de son surround. Heureusement, vous pouvez contourner ce problème en utilisant l'application Dolby Access. De même, le profil sonore est suffisamment équilibré pour que cela ne limite jamais votre expérience de jeu. Il vous apparaîtra même très agréable pour écouter simplement vos playlists musicales ou regarder vos films favoris, ses niveaux de basses n’ayant nullement à complexer.