Test du casque Razer BlackShark V2 Pro (2023) : une mise à jour fantastique mais où sont les basses ?

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Razer BlackShark V2 Pro (2023) : test en deux minutes

Si la nouvelle du lancement du Razer BlackShark V2 Pro par la marque vous donne une impression de déjà-vu, c'est probablement parce que le casque de jeu a été lancé à l'origine en 2020. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Razer a repris son célèbre casque et l'a réédité avec quelques améliorations clés.

Nous ne savons pas exactement pourquoi la société n'a pas simplement lancé un nouveau modèle avec un nouveau nom, mais cela peut avoir quelque chose à voir avec le fait que le Razer BlackShark V2 Pro (2023) est plus une mise à jour qu'une véritable amélioration. En effet, les pilotes sont les mêmes, et le design général est largement similaire.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que cette nouvelle version améliorée ne vaut pas la peine d'être testée. Razer a essentiellement pris un appareil déjà excellent - et l'un des meilleurs casques de jeu sans fil que nous ayons testés - et l'a rendu bien meilleur avec une plus grande autonomie, un micro plus clair et plus précis ainsi qu'un ajustement encore amélioré. Ainsi, si vous ne pensiez pas auparavant que le Razer BlackShark V2 Pro était l'un des meilleurs casques de jeu jamais conçus, vous le penserez peut-être maintenant avec cette nouvelle version.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Du point de vue du design, les choses n'ont pas changé. Si vous ne regardez pas de trop près, vous pourriez penser que Razer vous fait une blague. Mais bien que l'apparence générale soit la même, il y a quelques petites améliorations essentielles sur le Razer BlackShark V2 Pro (2023) que beaucoup apprécieront.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Ce magnifique bandeau, qui arbore une frange unique et élégante cousue en croix, est plus épais que jamais grâce à la mousse plus épaisse et plus souple qui le recouvre. Et, pour plus de longévité, il est désormais fixé aux oreillettes à l'aide de curseurs en acier plus résistants, qui sont renforcés. Quant aux écouteurs, ils ont le même aspect que leurs prédécesseurs, mais ils sont maintenant dotés de coussinets en mousse à mémoire de forme de meilleure qualité, conçus pour soulager la pression et optimisés pour l'isolation phonique.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Mais ce n'est pas tout. Probablement à la suite de plaintes d'utilisateurs concernant l'ajustement du casque original, le Razer BlackShark V2 Pro (2023) a maintenant une force de serrage plus précise - pas trop pour ne pas vous écraser le cerveau, mais suffisamment pour rester sur votre tête même dans les moments les plus intenses. Bien sûr, sa conception légère (il conserve le même poids de 320 g que son prédécesseur) y contribue également. Il s'agit sans aucun doute de l'un des casques les plus confortables et les mieux ajustés que nous ayons jamais utilisés.

En prime, il n'a pas été un fardeau à transporter lors de nos vacances, ce qui signifie que nous pouvons le recommander en tant que casque de jeu de voyage. Cependant, si vous recherchez quelque chose qui ressemble plus à un hybride de casque et d'écouteur, vous devriez d'abord regarder le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Enfin, Razer s'est débarrassé du port de charge micro USB - qui l'utilise encore ? ! - Cela signifie que vous n'avez même pas besoin de sortir le câble de chargement de la boîte si vous avez déjà quelques câbles USB-C pour vos autres appareils. Alors qu'il faut passer par Razer Synapse pour accéder aux différents profils de jeu, ce casque dispose désormais d'un bouton physique sur l'oreillette droite pour un accès rapide. Par défaut, il est réglé sur les profils standard ; maintenez-le enfoncé pendant trois secondes et il passera aux profils Pro-Tuned FPS pour les égalisations spécifiques aux jeux.

Mauvaise nouvelle pour les fans de rose. Celui-ci n'est pas disponible en Razer Quartz. En revanche, il est disponible en Razer Mercury et en noir, ce qui vous laisse une option si vous en avez assez de la même esthétique noire ennuyeuse.

D'autres améliorations sont visibles en interne. Le Razer BlackShark V2 Pro (2023) est désormais doté d'une connectivité Bluetooth en plus de la connexion sans fil 2,4 GHz, et Razer a ajouté un prolongateur USB au cas où tous les périphériques USB interféreraient avec les signaux de l'un ou l'autre.

Une amélioration majeure qui mérite d'être soulignée, étant donné qu'il s'agit d'un casque de jeu esports, est le micro HyperClear Super Wideband de Razer qui remplace l'ancien micro SuperCardiod. Il dispose d'un taux d'échantillonnage de 32 kHz, ce qui n'a pas d'importance pour la plupart des utilisateurs, mais qui améliore la précision de la représentation du son. Bien sûr, des taux d'échantillonnage aussi élevés sont surtout utiles pour le travail en studio, mais dans ce cas, vos coéquipiers vous entendent clairement, quels que soient les réglages de votre micro.

Le son de ce micro est incroyable, avec une représentation très complète et un rejet des bruits de fond plus que satisfaisant. Grâce à ce taux d'échantillonnage élevé, les améliorations apportées par l'application Razer Synapse fonctionnent très bien, qu'il s'agisse d'utiliser le Voice Gate (qui coupe automatiquement le son du micro lorsque vous ne parlez pas), d'activer la clarté vocale (accentuation des aigus) ou d'effectuer votre propre égalisation (un égaliseur de micro à 10 bandes est à votre disposition).

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

En termes de performances audio, le Razer BlackShark V2 Pro (2023) hérite de la qualité sonore impressionnante de son prédécesseur. Il y a beaucoup de volume, un milieu de gamme très riche et un haut de gamme assez détaillé, ce qui a rendu des jeux comme Kena : Bridge of Spirits d'autant plus étonnants pendant nos tests.

Étrangement, nous avons trouvé que les basses étaient un peu faibles - en général, nous trouvons que les casques de jeu sont un peu lourds sur les basses. Mais comme la scène sonore est déjà large et immersive, et que l'imagerie sonore est incroyablement précise, vous obtenez toujours cette sensation d'être au cœur de la bataille, mais sans beaucoup de grondements.

Vous trouverez ici plusieurs profils sonores, certains standards et une poignée d'EQs conçus par des professionnels du sport pour des titres tels que CS : GO et Fortnite. Nous avons trouvé que ces profils étaient plus ou moins réussis. Certains, comme le profil CS : GO, conviennent parfaitement à ce pour quoi ils ont été conçus ; d'autres ne font pas une grande différence. Mais ce n'est pas grave puisque vous pouvez également créer votre propre profil personnalisé via l'application Synapse.

Enfin, nous ne pouvons pas terminer cet article sans parler de la durée de vie de la batterie du Razer BlackShark V2 Pro (2023). Alors que le modèle 2020 n'offrait aux utilisateurs qu'un maigre temps de 24 heures de jeu, le modèle 2023 triple presque ce chiffre avec ses 70 heures de jus. A celà s'ajoute une capacité de charge rapide qui offre jusqu'à six heures d'utilisation pour une charge de 15 minutes. En dehors de la charge initiale, nous n'avons pas eu besoin de refaire le plein de batterie pendant la semaine de test, ce qui est très appréciable, d'autant plus que nous nous déplacions en Grèce pendant la seconde moitié de la période et que nous devions recharger plusieurs appareils tous les soirs.

Razer BlackShark V2 Pro (2023) : prix et disponibilité

Combien coûte-t-il ? 229,99 €

229,99 € Quand est-il disponible ? Disponible dès maintenant sur commande

Disponible dès maintenant sur commande Où peut-on se le procurer ? Disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et surtout en France

Disponible dès maintenant sur commande, le Razer BlackShark V2 Pro (2023) vous coûtera la coquette somme de 229€. Cela ne veut pas dire qu'il n'en vaut pas la peine, et on peut s'attendre à ce que les casques de jeu sans fil coûtent assez cher. Cependant, c'est un peu plus cher que ce que la plupart des gens sont prêts à payer pour un casque.

Il est également un peu plus cher que le modèle 2020, qui était vendu à 199€ lors de son lancement. Cependant, si vous êtes prêt à payer pour un casque de qualité, cette nouvelle version est faite pour vous, en particulier si vous appréciez la légèreté, le confort et la qualité audio.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

Razer BlackShark V2 Pro (2023) : caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Interface : Sans fil 2,4 GHz (avec prolongateur USB ajouté) et Bluetooth 5.2 Plateformes : PC, Mac, Mobile Micro : Microphone HyperClear Super Wideband de Razer Son surround : THX Spatial Audio Poids 320g

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Devriez-vous acheter le Razer BlackShark V2 Pro (2023) ?

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Il n'est pas bon marché, mais la plupart des casques de jeu sans fil ne le sont pas non plus. 4 / 5 Design Il est confortable et léger tout en restant bien en place sur la tête. Le bouton de profil sonore est une touche agréable. 5 / 5 Performance Avec un son assez détaillé et riche qui est très immersif, la seule chose à déplorer ici est la faiblesse des basses. 4.5 / 5 Appréciation générale Le Razer BlackShark V2 Pro (2023) est un fantastique casque de jeu sans fil qui vaut la peine d'être essayé ou mis à niveau. 4.5 / 5

Achetez-le si ...

Vous recherchez le confort et une excellente qualité audio dans un seul et même casque

Léger et confortable, mais avec une meilleure force de serrage que son prédécesseur, le Razer BlackShark V2 Pro (2023) offre également une excellente qualité audio et un micro amélioré.

Vous recherchez un excellent casque de jeu sans fil

Il s'agit d'un ensemble complet, et c'est l'un des meilleurs casques de jeu sans fil que nous ayons testés.

Ne l'achetez pas si...

Si vous êtes à court d'argent

Il n'est pas donné, malheureusement. Si vous espérez quelque chose à moins de 100€, cherchez ailleurs.

Vous voulez beaucoup de vibrations

De manière surprenante, le Razer BlackShark V2 Pro (2023) n'offre pas beaucoup de vibrations, ce qui pourrait décevoir ceux qui attendent beaucoup de basses fréquences.

Razer BlackShark V2 Pro (2023) : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Razer BlackShark V2 Pro (2023) SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Alienware AW720H Prix : 229€ environ 329€ environ 189€ Interface : 2.4 GHz Wireless et Bluetooth 5.2 Sans fil 2,4 GHz et Bluetooth simultanés, filaire 3,5 mm 2.4GHz sans fil, 3.5mm filaire Plateformes : PC, Mac, Mobile PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Mobile Windows OS Micro : Microphone HyperClear Super Wideband de Razer Perche ClearCast Gen 2 entièrement rétractable Microphone rétractable unidirectionnel Sound surround : THX Spatial Audio Via Sonar Dolby Atmos Poids 320g 337g 348g

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Ce casque de jeu haut de gamme complet est livré avec pratiquement tout. Vous pouvez même l'utiliser comme une paire d'écouteurs lors de vos déplacements. Lire notre test complet du SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (en anglais)

Alienware AW720H

L'Alienware AW720H offre un son haute résolution détaillé et une scène sonore immersive Dolby Atmos. Les extras luxueux sont une excellente surprise et rehaussent l'expérience de jeu. Lire notre test complet de l'Alienware AW720H (en anglais)

Le casque a été testé pendant une semaine

Nous l'avons utilisé pour jouer, écouter de la musique et regarder des émissions en streaming.

Nous l'avons utilisé avec des jeux tels que Cyberpunk 2077 et Counter-Strike : Global Offensive

Pour tester le Razer BlackShark V2 Pro (2023), nous l'avons utilisé pendant une semaine comme casque sans fil principal pour jouer, écouter de la musique et regarder nos émissions préférées. Comme il est conçu pour être léger, nous l'avons emporté avec nous lors de nos vacances en Grèce pour voir comment il se comporterait en tant que casque de jeu de voyage.

Comme il s'agit d'un appareil axé sur les sports électroniques, nous l'avons utilisé pour jouer à CS : GO et Fortnite, en prêtant une attention particulière aux profils sonores spécialement conçus pour ces jeux. Cependant, nous l'avons également utilisé pour des jeux tels que Cyberpunk 2077 et Kena : Bridge of Spirits. Comme il dispose d'une double connectivité, nous l'avons utilisé avec notre PC de jeu, notre ordinateur portable de travail en voyage et notre iPhone.

Première révision en avril 2023