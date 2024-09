L'iPhone SE 4 : la rumeur veut qu'il soit doté d'un écran OLED, ce qui pourrait mettre un terme aux iPhones à écran LCD

Il semble que les écrans LCD des téléphones pourraient bientôt appartenir au passé, du moins sur tous les modèles sauf les plus bas de gamme. Les fabricants de téléphones Android se sont déjà éloignés de cette technologie depuis un bon moment, et bien qu'Apple ait résisté plus longtemps sur certains de ses appareils, un rapport suggère que le dernier iPhone équipé d'un écran LCD – l'iPhone SE (2022) – pourrait bientôt être remplacé par un modèle doté d'un écran OLED.

Selon Nikkei Asia, Apple aurait commencé à passer des commandes pour des écrans OLED destinés au prochain iPhone SE 4.

Les écrans OLED offrent un meilleur contraste entre les noirs et les blancs que les écrans LCD, et affichent souvent des couleurs plus vives. Ils représentent donc, dans la plupart des cas, une amélioration, ce qui explique pourquoi si peu de téléphones utilisent encore des écrans LCD.

Cela serait alors un changement souhaitable, et cette information a déjà été évoquée par plusieurs sources, qui ont également pointé vers un écran OLED pour l’iPhone SE 4.

L'iPhone SE 4 pourrait arriver en 2025

L'iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

Cependant, cette nouvelle fuite ne fait pas que renforcer ces rumeurs ; elle laisse aussi penser que l'iPhone SE 4 pourrait arriver l'année prochaine. Si Apple vient à peine de commencer à commander ces écrans, il est peu probable que le téléphone soit prêt dans les mois qui viennent, ce qui rend un lancement en même temps que l'iPhone 16, prévu pour le 9 septembre, très improbable. Mais cela signifie également que le téléphone est en cours de production, donc on ne devrait pas attendre au-delà de 2025.

Un lancement fin 2024 reste une possibilité, bien qu'aucune fuite ne semble l'évoquer pour le moment. Le pari le plus probable est donc 2025, d'autant que des informations antérieures indiquaient déjà cette date pour la sortie de l’iPhone SE 4. Cela dit, une autre fuite suggérait que le SE 4 ne verrait pas le jour avant 2026, laissant une certaine incertitude. On peut alors espérer que cette longue attente ne s’éternisera pas.

En attendant, il est probable que l’on voit débarquer l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max le lundi 9 septembre. TechRadar couvrira l’événement dans son intégralité, alors n'hésitez pas à revenir lundi pour toutes les actualités et annonces.

