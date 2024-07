Couleurs de l'iPhone 16 : toutes les nuances annoncées pour chaque modèle

L'une des plus grandes décisions que vous prendrez en choisissant un iPhone est la couleur dans laquelle vous l'achèterez. Après tout, vous garderez probablement ce téléphone pendant au moins un an - et peut-être bien plus - et vous le regarderez sans doute plusieurs fois par jour.

Si vous envisagez de passer à l'iPhone 16, à l'iPhone 16 Plus, à l'iPhone 16 Pro ou à l'iPhone 16 Pro Max dans le courant de l'année, vous devriez donc commencer à réfléchir à la couleur de votre téléphone.

Bien sûr, Apple n'a pas encore confirmé les couleurs, mais grâce aux fuites et aux rumeurs, nous avons une bonne idée des nuances probables, que vous trouverez ci-dessous.

iPhone 16 et iPhone 16 Plus : les couleurs présumées

Si l'on se fie au passé, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus seront probablement disponibles dans les mêmes teintes l'un que l'autre, avec les options suivantes :

Noir

L'iPhone 15 (Image credit: Apple)

Nous avons entendu dire par de nombreuses sources que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus pourraient être disponibles en noir. Ming-Chi Kuo, informateur réputé, et une autre source moins connue ont indiqué que l'iPhone 16 serait noir.

Le noir est une teinte de smartphone extrêmement populaire et courante, et c'est celle dans laquelle l'iPhone 15 est disponible, il se pourrait donc que nous ayons une option similaire pour l'iPhone 16.

Vert

iPhone 15 (Image credit: Apple)

Le vert est une nuance qui a également été mentionnée par les deux sources ci-dessus, l'une d'entre elles ajoutant que l'iPhone 16 vert pourrait utiliser du verre infusé de couleur, à l'instar des couleurs de l'iPhone 15.

Il en résultera probablement une couleur assez mate et pâle, peut-être comme l'iPhone 15 vert que vous pouvez voir ci-dessus. Quoi qu'il en soit, le vert est un choix de couleur de smartphone un peu inhabituel, et nous serions heureux de voir Apple le proposer à nouveau.

Rose

iPhone 15 (Image credit: Apple)

Les deux mêmes sources nous ont également parlé d'un iPhone 16 et d'un iPhone 16 Plus roses, et il s'agit là encore d'une couleur dans laquelle vous pouvez vous procurer l'iPhone 15, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Rien ne garantit que nous verrons la même nuance de rose cette année, bien sûr, mais il y a des chances qu'elle soit similaire.

Bleu

iPhone 15 (Image credit: Apple)

Le bleu a également été mentionné par les mêmes sources, et c'est également une couleur dans laquelle vous pouvez obtenir l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus.

S'il s'agit d'une nuance similaire cette année, elle sera très pâle, mais il est possible que nous voyions plutôt une nuance de bleu beaucoup plus claire ou plus foncée. Selon la nuance choisie, il pourrait s'agir d'une alternative intelligente au noir ou d'une option originale.

Blanc

iPhone 14 (Image credit: Apple)

La dernière teinte de l'iPhone 16 mentionnée par ces deux sources est le blanc, qui, comme le noir, est un choix très courant et populaire pour un smartphone, même s'il est peut-être un peu inintéressant.

Cependant, l'iPhone 15 n'étant pas disponible en blanc, il s'agirait d'une nouvelle teinte pour l'année si elle était proposée - bien que certains iPhones antérieurs aient été proposés en blanc ou en blanc cassé, comme l'iPhone 14 en Starlight, illustré ci-dessus.

Jaune

iPhone 15 (Image credit: Apple)

Le jaune a également été mentionné par l'une des deux sources ci-dessus comme une nuance possible, mais nous sommes moins convaincus que les options ci-dessus.

Outre le fait qu'une seule source l'a mentionné, elle n'a pas beaucoup d'antécédents, et elle a mentionné sept teintes, ce qui est plus que ce qu'Apple propose habituellement.

Quoi qu'il en soit, il existe un iPhone 15 jaune, que vous pouvez voir ci-dessus. Ici, il s'agit d'un jaune pâle, mais il reste à voir s'il en sera de même pour la teinte jaune de l'iPhone 16 - si elle existe.

Violet

iPhone 14 (Image credit: Apple)

Enfin, pour l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, il y a la possibilité d'une teinte violette, mais comme pour le jaune, elle n'a été mentionnée que par une seule source, qui n'a pas beaucoup d'antécédents.

Il ne faut donc pas s'attendre à ce que cela se produise, mais cela pourrait être une option intéressante. L'iPhone 15 n'est pas disponible en violet, mais l'iPhone 14 l'est, comme le montre la photo ci-dessus.

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : les couleurs présumées

Comme pour les modèles standard, les modèles Pro seront probablement aussi disponibles dans les mêmes teintes les uns que les autres, mais la sélection sera probablement différente de celle de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Noir Minuit

Image 1 of 2 L'iPhone 15 Pro en titane noir (Image credit: Apple) L'iPhone 14 Pro en noir spatial (Image credit: Apple)

L'informateur de confiance Ming-Chi Kuo de même que @VNchocoTaco ont tous deux mentionné une teinte noire pour la gamme iPhone 16 Pro, qui pourrait être commercialisée sous le nom de Noir Espace, selon l'une de ces sources.

Cela pourrait ressembler à l'iPhone 15 Pro en titane noir, ou à l'iPhone 14 Pro en noir spatial, tous deux illustrés ci-dessus. Les deux teintes ont un bord légèrement gris, mais quelle que soit la nuance de noir, il s'agira probablement d'une option élégante et discrète.

Blanc ou Argent

Image 1 of 2 L'iPhone 15 Pro en titane blanc (Image credit: Apple) L'iPhone 14 Pro en argent (Image credit: Apple)

Les deux sources susmentionnées ont également mentionné un iPhone 16 Pro et Pro Max blanc, bien que Ming-Chi Kuo ajoute qu'il pourrait plutôt être argenté.

Vous pouvez voir l'iPhone 15 Pro en titane blanc et l'iPhone 14 Pro en argent ci-dessus, et cette nouvelle teinte - si elle existe - pourrait bien être similaire à l'une d'entre elles.

Comme pour la teinte noire, les teintes blanches et argentées sont courantes et apparemment très populaires, donc cette option est susceptible d'être un succès.

Rose

iPhone 15 (Image credit: Apple)

De toutes les teintes de l'iPhone 16 Pro et Pro Max évoquées par les rumeurs, le rose est la seule qui pourrait réellement offrir un peu de couleur.

Cette teinte a été divulguée par les deux mêmes sources, et ce n'est pas une couleur dans laquelle vous pouvez obtenir l'iPhone 15 Pro ou Pro Max, ce qui est donc un peu différent sur ce plan également.

Certains iPhones sont toutefois disponibles en rose ou en or rose, comme l'iPhone 15 rose ci-dessus. Nous nous attendons à ce que la teinte rose divulguée ici soit un peu différente.

Gris / Titane naturel

iPhone 15 Pro (Image credit: Apple)

Enfin, les mêmes sources mentionnent également une teinte grise, qui pourrait être commercialisée sous le nom de titane naturel. Si c'est le cas, elle pourrait ressembler à l'iPhone 15 Pro en titane naturel, que vous pouvez voir ci-dessus.

Il s'agit d'un gris assez clair, ce qui est logique puisque le titane noir de la gamme est plutôt un gris foncé. Apple souhaiterait donc que les deux options restent distinctes.