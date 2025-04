Le Galaxy S25 Edge pourrait être retardé en raison de problèmes techniques, voire ne jamais sortir

Le Galaxy S25 Edge a apparemment été retardé en raison de problèmes techniques

Il pourrait maintenant être lancé en mai ou en juin, conformément à d'autres affirmations récentes

Mais il semble possible qu'il soit complètement annulé

Hier encore, on apprenait que le lancement du Samsung Galaxy S25 Edge, initialement prévu pour la mi-avril, était reporté à une date comprise entre mai et juin. À ce moment-là, les sources indiquaient que ce retard n’était pas lié à un problème technique. Mais selon de nouvelles informations, Samsung rencontrerait bien des difficultés.

D’après un article publié par WinFuture, le leaker réputé Roland Quandt affirme que des "sources proches de Samsung" ont confirmé que le report était dû à des "raisons techniques" et qu’un nouveau cycle de tests était nécessaire.

Les détails de ces problèmes techniques n’ont pas été précisés, mais Roland Quandt laisse entendre qu’ils pourraient être sérieux, allant jusqu’à déclarer qu’il est "incertain que Samsung commercialise le S25 Edge un jour".

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ses perspectives ne sont pas prometteuses

Le ton reste tout aussi pessimiste sur Bluesky, où Quandt a publié plusieurs messages. Dans l’un d’eux, il se demande si "Samsung pourrait finalement décider d’annuler complètement l’appareil", et dans un autre, il ajoute que "les photos officielles publiées précédemment pourraient bien être les seules que l’on verra jamais".

Il serait surprenant que Samsung annule le Galaxy S25 Edge à la dernière minute, d’autant que le modèle a déjà été teasé publiquement. Mais ces déclarations ne jouent clairement pas en faveur du futur de l’Edge.

Avec une sortie toujours envisagée dans les mois à venir, de nouvelles informations devraient bientôt émerger. À l’inverse, si rien ne filtre d’ici là, cela pourrait justement confirmer que le Samsung Galaxy S25 Edge a été abandonné.

