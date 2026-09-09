L’iPhone Ultra arrive, mais cette fuite suggère qu’il pourrait être presque impossible à acheter au lancement

Apple ne parviendrait actuellement à fabriquer que quelques centaines d’iPhone Ultra par jour

Ces difficultés seraient notamment liées à la charnière

Si ces informations sont exactes, très peu d’exemplaires devraient être disponibles au lancement

L’iPhone Ultra pliable devrait être la star de l’événement « Surprise and Shine » d’Apple de ce soir, mais ceux qui espèrent en acheter un pourraient rencontrer de sérieuses difficultés — du moins dans un premier temps.

Selon des sources interrogées par Nikkei Asia, Apple ne réussirait actuellement à produire que « quelques centaines » d’iPhone Ultra par jour, en raison de normes de contrôle qualité extrêmement strictes. Le site ne fournit pas davantage de détails, mais d’autres informations, notamment celles d’OLED-info, indiquent que le problème viendrait de la charnière, dont la fabrication resterait particulièrement complexe.

Ce dernier site ajoute que Samsung devrait produire trois millions d’écrans destinés au téléphone d’ici la fin de l’année 2026, ce qui laisse penser qu’Apple espère résoudre progressivement ce goulet d’étranglement. Mais pour l’instant, si ces informations sont exactes, le nombre d’iPhone Ultra réellement assemblés devrait rester très limité.

Un retard de livraison ou des stocks très faibles

La star du prochain événement Apple pourrait être difficile à trouver (Image credit: Future)

Ainsi, même si le téléphone devrait presque certainement être annoncé aujourd'hui, Apple pourrait soit attendre avant d’ouvrir les commandes, soit obliger les acheteurs à faire partie des tout premiers à se manifester pour espérer recevoir leur appareil dans les semaines suivantes — voire dans les mois suivants.

Ces affirmations restent évidemment à prendre avec prudence. Mais compte tenu du temps nécessaire à Apple pour mettre au point un smartphone pliable, il est crédible que l’entreprise ait rencontré de nombreux problèmes et qu’elle doive encore résoudre certains obstacles de dernière minute.

Reste donc à espérer que la production de la charnière puisse rapidement monter en cadence. Dans le cas contraire, les acheteurs souhaitant absolument un nouvel iPhone pourraient être davantage tentés par les prochains iPhone 18 Pro ou iPhone 18 Pro Max, qui ne comportent aucun mécanisme pliable aussi complexe.