Samsung Galaxy S25 Edge : dernières actualités, rumeurs et tout ce que l'on sait à ce jour

La saison Samsung continue de faire parler d’elle avec la sortie mondiale des Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra et du tout nouveau Samsung Galaxy S25 Edge, dévoilés lors du Samsung Galaxy Unpacked 2025.

Et alors que trois de ces modèles ont déjà été pris en main pour des tests approfondis – avec des premières analyses du Samsung Galaxy S25, du S25 Plus et du S25 Ultra – le mystère reste entier sur le S25 Edge, auparavant connu sous le nom de S25 Slim avant son annonce officielle.

Cependant, de nombreuses rumeurs circulent depuis plusieurs mois. Voici tout ce qu'il est possible de savoir sur le Samsung Galaxy S25 Edge pour le moment. Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Dernières actualités Bien que les rumeurs allaient dans ce sens, le S25 Edge a été officiellement dévoilé avec le reste de la gamme S25 lors du Galaxy Unpacked. Nous attendons toujours une date de sortie et des informations officielles sur les caractéristiques.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un téléphone Samsung haut de gamme et fin

Un téléphone Samsung haut de gamme et fin Quand sortira-t-il ? Probablement en mai

Probablement en mai Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 1 172,05 €

Le Samsung Galaxy S25 Edge sur un présentoir (Image credit: Future/Viktoria Shilets)

La plupart des fuites indiquent un lancement en mai ou aux alentours de cette date

Son prix devrait se situer entre celui du S25 Plus et celui de l'Ultra

Les premières rumeurs d'un Samsung Galaxy S25 allégé remontent à octobre dernier. À l'époque, une source indiquait que ce modèle – alors nommé S25 Slim – ne serait commercialisé que quelques mois après le reste de la gamme. Avec une annonce officielle des S25 le 22 janvier, cela pourrait signifier une sortie en avril ou en mai.

Toutefois, cette même source avertissait que le Samsung Galaxy S25 Edge pourrait n’être disponible qu’en quantités limitées ou dans certaines régions, le temps pour Samsung d’évaluer l’intérêt du public avant d'envisager une distribution plus large l’année suivante.

En novembre, l’apparition d’un numéro de modèle attribué au S25 Edge dans la base de données GSMA IMEI a renforcé l’hypothèse de son existence. Ce numéro se terminait par un "U", indiquant une version destinée au marché américain. Un second numéro de modèle, cette fois avec un "B" final, a également été repéré, ce qui suggère une disponibilité mondiale.

La présence du Samsung Galaxy S25 Edge lors du Galaxy Unpacked laisse entendre que sa sortie à grande échelle est envisageable. De plus, le fait que l’appareil ait été ajouté à cette base de données environ six mois avant son lancement pourrait confirmer une sortie en mai.

D’autres fuites, en décembre et en janvier, allaient dans le même sens en évoquant une sortie au deuxième trimestre 2025, plus précisément en mai.

Les spéculations autour du Galaxy Unpacked ont été variées : certains évoquaient une sortie simultanée avec les autres modèles de la gamme S25, tandis que d'autres estimaient que le S25 Edge ne serait même pas mentionné. Finalement, un compromis a été trouvé entre ces deux scénarios.

En ce qui concerne le prix, peu d’informations ont fuité, mais tout laisse à penser que le Samsung Galaxy S25 Edge se positionnera entre le S25 Plus et le S25 Ultra. Pour référence, le Galaxy S25 Plus démarre à 1 172,05 € et le S25 Ultra à 1 472,05 €.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Presque toutes les fuites concernant la date de sortie du Samsung Galaxy S25 Edge indiquent la même fenêtre de lancement, le mois de mai semblant être le plus probable.

Il est un peu inhabituel pour Samsung de teaser un nouveau produit, et encore plus un téléphone de la série phare, d'une manière aussi visible sans fournir beaucoup de détails. Il semble peu probable que la société retarde la sortie du produit trop longtemps dans l'année après avoir dévoilé le téléphone lors du Samsung Galaxy Unpacked, mais nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude.

Samsung Galaxy S25 Edge : Affichage et design présumé

Le Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Future)

Un design fin, un grand module photo et une finition métallique élégante

L'épaisseur pourrait n'être que de 6,4 mm

L'écran pourrait mesurer 6,66 pouces

Bien que peu d’informations aient été dévoilées au sujet du Samsung Galaxy S25 Edge lors du Samsung Galaxy Unpacked, le nouveau smartphone a tout de même pu être observé sous toutes ses coutures.

Le Samsung Galaxy S25 Edge suit en grande partie la ligne de design des autres modèles de la série S25, mais avec quelques ajustements pour un profil plus fin et épuré.

Le changement le plus évident concerne le module photo, qui se distingue par la présence de seulement deux caméras, contrairement aux systèmes à trois capteurs des Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra.

Un unique coloris a également été mis en avant : un métal naturel brillant, probablement de l’aluminium ou du titane. Samsung propose généralement davantage de déclinaisons lors du lancement, mais aucune rumeur notable ne circule actuellement sur les autres teintes possibles.

Si le design officiel a été révélé, une fuite antérieure signée @Onleaks, en collaboration avec SmartPrix, pourrait donner des indices sur les dimensions du téléphone.

D’après cette source, le Samsung Galaxy S25 Edge afficherait des dimensions de 159 x 76 x 6,4 mm (8,3 mm avec le module photo). À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S24 Plus – qui devrait avoir un écran de taille similaire – mesure 158,5 x 75,9 x 7,7 mm.

Ci-dessous, une galerie d’images du S25 Edge, dévoilée lors du Samsung Galaxy Unpacked :

Image 1 of 7 (Image credit: Future/Viktoria Shilets) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Future/Viktoria Shilets) (Image credit: Future/Lance Ulanoff) (Image credit: Future/Lance Ulanoff) (Image credit: Future/Lance Ulanoff) (Image credit: Future)

Une épaisseur de 6,4 mm semble réaliste, car une autre source a également déclaré que le Samsung Galaxy S25 Edge avait une épaisseur comprise entre 6,0 et 6,9 mm.

Cela peut sembler très fin, mais une autre source a montré une image de comparaison révélant que le Galaxy S25 Slim pourrait ne pas être beaucoup plus fin que le reste de la gamme Galaxy S25. Bien que nous ayons vu le téléphone de loin, Samsung n'a pas encore permis à quiconque de tester ou même de manipuler le S25 Edge, il est donc difficile de dire si la différence sera facilement perceptible. Et en effet, aussi fin que soit le Galaxy S25 Slim, il ne serait pas aussi fin que Samsung l'espérait.

En ce qui concerne l'écran, la source des images ci-dessus affirme qu'il mesure entre 6,7 et 6,8 pouces, tandis qu'une autre source s'est montrée plus précise, affirmant que le Samsung Galaxy S25 Slim a un écran de 6,66 pouces. Cela le placerait dans la lignée du Galaxy S25 Plus.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Bien que certains de ces rendus et estimations ne correspondent pas tout à fait au modèle que nous avons vu au Samsung Galaxy Unpacked, il semble probable que le S25 Edge aura un écran à peu près de la même taille que le S25 Plus et qu'il sera d'une épaisseur comprise entre 6 et 7 mm. Bien qu'il manque quelques détails, la source des fuites est généralement fiable.

Samsung Galaxy S25 Edge : Appareils photo supposés

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future)

De nombreuses sources indiquent un appareil photo haut de gamme

Le premier Galaxy S à n'avoir que deux appareils photo en cinq ans

Peut-être un appareil principal de 200 Mpx, avec un ultra-large de 50 Mpx ou un téléobjectif de 50 Mpx

Le premier détail qui saute aux yeux sur le S25 Edge, c’est la présence de seulement deux caméras, alors que la série Galaxy S adopte un triple capteur photo depuis la sortie du Galaxy S10 en 2019.

Toutefois, cette réduction du nombre d’objectifs ne signifie pas forcément une baisse de qualité. Plusieurs fuites indiquent que le S25 Edge pourrait proposer un système photo particulièrement puissant, bien que potentiellement moins polyvalent que les autres modèles de la gamme.

Des rumeurs précédentes faisaient état d’un triple capteur standard composé d’un module principal, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. À ce stade, l’objectif secondaire du S25 Edge reste une inconnue : s’agira-t-il d’un ultra grand-angle ou d’un téléobjectif ?

La première fuite concernant l’appareil photo du Galaxy S25 Edge évoquait un capteur “Ultra”, laissant supposer un matériel similaire à celui du Galaxy S25 Ultra ou du S24 Ultra avant lui.

Par la suite, la même source a confirmé que l’appareil bénéficierait d’un module “plus performant” que celui du Galaxy S25 standard.

Une autre fuite apporte des précisions supplémentaires : le S25 Edge embarquerait un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx avec un zoom optique 3,5x. Si cette information se confirme, cela signifierait que le capteur principal serait identique à celui du S25 Ultra, mais que l’un des autres objectifs annoncés ne serait finalement pas intégré.

Enfin, certaines rumeurs suggèrent que le téléobjectif du S25 Edge pourrait adopter un design ALoP (All Lenses on Prism), une technologie qui permettrait d’amincir considérablement l’objectif.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Nos attentes initiales pour le S25 Edge incluaient une configuration à trois caméras avec des spécifications Ultra, mais il est clair comme le jour que le téléphone final n'a que deux caméras. Néanmoins, nous avons bon espoir de voir le S25 Edge équipé d'un appareil photo principal de 200 mégapixels, ce qui a été corroboré par plusieurs fuites, même si les résultats varient. Des rumeurs faisaient état d'un téléobjectif et d'un appareil photo ultra-large, mais nous ne savons pas lequel, le cas échéant, sera mis en production.

Samsung Galaxy S25 Edge : Caractéristiques supposées

(Image credit: Qualcomm)

Des fuites indiquent un chipset Snapdragon 8 Elite haut de gamme

Une mémoire vive de 12 Go semble également probable

Si le Samsung Galaxy S25 Edge a bien été présenté officiellement, seuls des éléments de design ont été dévoilés. Les spécifications techniques reposent encore sur des rumeurs.

Les premières informations concrètes à ce sujet remontent à décembre 2024, période à laquelle il a été rapporté que le smartphone embarquerait, à l’instar des autres modèles de la gamme, le processeur Snapdragon 8 Elite, l’une des puces mobiles les plus performantes du moment.

Plus récemment, une apparition dans un benchmark a confirmé cette puce ainsi qu’une mémoire vive de 12 Go. Les résultats des tests n’étaient cependant pas à la hauteur des attentes pour un tel processeur, sans doute en raison d’une optimisation logicielle encore en cours.

Une autre fuite est venue appuyer ces informations, confirmant la présence du Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM sur le S25 Edge. À ce stade, tout laisse penser que ce smartphone proposera des performances au niveau des autres modèles de la gamme Galaxy S25, qui ont tous été confirmés avec cette même configuration matérielle.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Plusieurs sources ont indiqué un chipset Snapdragon 8 Elite et 12 Go de mémoire vive. Il y a donc de fortes chances que ce soit ce que nous obtiendrons, d'autant plus que c'est ce que nous obtenons avec les Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus et Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Edge : Batterie supposée

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future)

La batterie pourrait être très petite

La dernière rumeur suggère une capacité de batterie de seulement 3 900 mAh

Une source affirme au contraire qu'elle sera de 4 700 mAh ou plus

L’un des points qui pourrait poser problème sur le Samsung Galaxy S25 Edge concerne la batterie. Une fuite récente indique qu’une certification en Chine mentionne une capacité de 3 900 mAh, ce qui pourrait avoir un impact notable sur l’autonomie.

Cette information corrobore de précédentes rumeurs selon lesquelles Samsung n’aurait pas réussi à intégrer une batterie aussi dense en énergie qu’espéré. Selon ces sources, la capacité se situerait entre 3 000 mAh et 4 000 mAh.

Toutefois, la source des rendus publiés affirme que la batterie est “nettement supérieure” à 3 050 mAh, ce qui laisse entendre qu’elle pourrait approcher les 4 000 mAh.

Pour comparaison, le Samsung Galaxy S25 standard (écran 6,2 pouces) est équipé d’une batterie de 4 000 mAh. Si le S25 Edge devait proposer une capacité inférieure tout en intégrant un écran plus grand, son autonomie risquerait d’en pâtir.

Cela dit, d’autres rumeurs évoquent une batterie comprise entre 4 700 mAh et 5 000 mAh. Difficile de trancher à ce stade.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Bien qu'une source indique que le Galaxy S25 Edge serait équipé d'une batterie de grande taille, elle n'a pas beaucoup d'antécédents, et il est difficile de croire que Samsung serait capable d'intégrer une batterie aussi grande dans un téléphone aussi fin. Il n'y a eu aucun signe de passage à une batterie à base de silicium plus dense, et comme la série S25 utilise des batteries à base de lithium, cela semble probable pour le S25 Edge également.

Les affirmations selon lesquelles la batterie se situerait entre 3 000 et 4 000 mAh sont donc plus crédibles, mais nous espérons qu'elle se situera au moins dans la partie supérieure de cette fourchette.