Samsung Galaxy S25 Edge : la date du 13 mai se précise et on en apprend plus sur les capteurs photo

Une image teaser du Samsung Galaxy S25 Edge inclut la date du 13 mai, ce qui suggère que c'est à cette date que le téléphone sera lancé.

Cela correspond aux fuites précédentes, donc cette information est probablement exacte.

D'autres rumeurs concernant les spécifications complètes de l'appareil photo du téléphone laissent penser que le capteur principal pourrait impressionner mais que l'ultra grand angle sera décevant.

Plusieurs sources annonçaient que le Samsung Galaxy S25 Edge serait lancé le 13 mai, nous disposons à présent d'un indice qui vient confirmer que cette date est probablement la bonne.

Evan Blass, un leaker réputé pour la fiabilité de ses informations, a publié sur X une image qui semble montrer le profil d'un téléphone, accompagnée du texte « Beyond slim » (Au-delà de la finesse). Elle ressemble beaucoup à une image teaser officielle pour le Samsung Galaxy S25 Edge et mentionne également la date du 13 mai.

Même si nous restons prudents, étant donné que cette information provient d'une source fiable et que la date correspond à celle qui a déjà été avancée à plusieurs reprises, nous sommes assez confiants quant au lancement du Samsung Galaxy S25 Edge le 13 mai prochain.

Un capteur principal de 200 Mpx et un capteur ultra grand angle de 12 Mpx pour le S25 Edge

Mais ce n'est pas la seule nouvelle concernant le Samsung Galaxy S25 Edge, puisque SammyGuru (via GSMArena) a également partagé des détails sur les appareils photo du téléphone.

Le site affirme avoir trouvé ces informations dans une base de données réglementaire, et le point fort est la présence apparente d'un appareil photo principal de 200 mégapixels. Une spécification qui ne surprend pas, car elle a déjà été évoquée à plusieurs reprises.

Ce qui est moins clair, ce sont les autres objectifs qui, selon SammyGuru, comprennent le même appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels que celui du Samsung Galaxy S25 standard, et le même appareil photo selfie de 12 mégapixels que tous les autres modèles Galaxy S25.

Il n'est pas surprenant que Samsung conserve le même appareil photo pour les selfies, mais on peut regretter que le Samsung Galaxy S25 Edge ne soit apparemment pas équipé de l'appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels du Samsung Galaxy S25 Ultra.

Et bien sûr, avec seulement deux objectifs à l'arrière, il n'y a pas de téléobjectif dédié, mais il est probable que le capteur principal de 200 Mpx soit capable d'un zoom optique 2x, puisque l'appareil photo de 200 Mpx du Galaxy S25 Ultra peut le faire.

Quoi qu'il en soit, SammyGuru n'est pas une source très fiable en matière de fuites, il est donc possible que certaines de ces informations soient incorrectes. Mais comme de nombreuses autres sources font état d'un appareil photo principal de 200 Mpx et que les trois modèles S25 actuels sont tous équipés du même appareil photo selfie de 12 Mpx, nous pensons que ces informations sont fiables et que seule la spécification ultra grand angle est susceptible d'être erronée.

Rappelons qu'une rumeur précédente prévoyait un prix similaire à celui de Galaxy S25 Plus qui est commercialisé à partir de 1169€ en version 256 Go.

Si le Samsung Galaxy S25 Edge est bien lancé le 13 mai, nous en aurons le cœur net dans moins de deux semaines.

