Samsung Galaxy Z Fold 7 : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent

Avec l'arrivée de la série Samsung Galaxy S25, nous nous tournons vers le prochain grand lancement de smartphones de Samsung qui, selon toute vraisemblance, consistera en 2025 appareils pliables de la marque.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait être le plus haut de gamme d'entre eux, bien qu'il y ait également des rapports sur un modèle triplement pliable en cours de préparation, qui pourrait le battre. Quoi qu'il en soit, le Z Fold 7 devrait être un téléphone impressionnant.

Nous n'avons encore aucune certitude à son sujet, mais des fuites et des rumeurs ont révélé quelques spécifications, caractéristiques et autres détails possibles, que vous trouverez ci-dessous.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain smartphone pliable Samsung à grand écran

Le prochain smartphone pliable Samsung à grand écran Quand sortira-t-il ? Probablement en juillet

Probablement en juillet Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 1 999 €

Arrivée probable en juillet

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Si l'on se fie à ce qui s'est fait jusqu'à présent, il sera probablement lancé en juin

Le prix serait inchangé par rapport à l'année dernière

Jusqu'à présent, nous ne savons pas exactement quand le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait être lancé, mais étant donné que le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Fold 5 ont tous deux été annoncés en juillet de leur année de sortie, juillet est notre meilleure hypothèse, avec le téléphone probablement livré soit à la fin du mois de juillet, soit en août.

Nous pouvons affirmer avec confiance que ce téléphone est en cours de préparation, d'autant plus que de nombreuses sources ont trouvé des noms de code et des numéros de modèle pour le Samsung Galaxy Z Fold 7. De plus, le leaker @PandaFlashPro affirme que la production du téléphone commencera en mai, ce qui correspondrait à un lancement en juillet.

Quant au prix, selon une source, le Samsung Galaxy Z Fold 7 coûtera le même montant que son prédécesseur. Cela signifierait un prix de départ de 1 999 €.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Si l'on se réfère au passé, nous sommes assez confiants quant au lancement du Samsung Galaxy Z Fold 7 en juillet ou en août.

Nous prenons la rumeur de prix ci-dessus avec des pincettes, car jusqu'à présent elle ne provient que d'une seule source. Mais étant donné que les prix de la série Samsung Galaxy S25 étaient pour la plupart identiques à ceux du S24, il y a de fortes chances que les prix restent les mêmes ici aussi.

Un écran plus grand et une structure plus fine

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Des rapports suggèrent que le Samsung Galaxy Z Fold 7 aura des écrans plus grands que le Z Fold 6

Il pourrait également être légèrement plus fin

Le pli pourrait être plus petit cette année aussi

Lors d'une conférence sur les résultats financiers (via @Jukanlosreve), Samsung a lui-même annoncé que ses prochains smartphones pliables bénéficieraient de "facteurs de forme améliorés et d'une durabilité accrue". Il faut donc s'attendre à des évolutions en matière de design et de conception pour le Samsung Galaxy Z Fold 7.

Concernant ces changements, une source indique que le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait reprendre les mêmes dimensions d'écran que l'édition spéciale du Samsung Galaxy Z Fold. Cela signifierait un écran pliable de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, contre 7,6 pouces et 6,3 pouces respectivement sur le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Même si ces informations sont à prendre avec prudence, une autre source a récemment confirmé cette hypothèse, renforçant l'idée que le Z Fold 7 pourrait bien proposer des écrans aux dimensions de l'édition spéciale.

Samsung envisagerait également de ne pas intégrer de numériseur sur l'écran du Galaxy Z Fold 7, ce qui permettrait d'affiner l'appareil d'environ 1,5 mm. En contrepartie, le S Pen serait plus épais et nécessiterait une batterie (et donc un rechargement), car sans numériseur intégré, le stylet devrait générer un courant électrique pour interagir avec l'écran.

Enfin, côté design, le leaker @PandaFlashPro affirme que le Samsung Galaxy Z Fold 7 disposerait d'une pliure d'écran moins marquée que son prédécesseur, ainsi qu'un mécanisme de charnière plus fluide et plus résistant.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Tant que nous n'aurons pas vu les rendus du Samsung Galaxy Z Fold 7, nous prendrons toutes les déclarations sur le design avec des pincettes. Mais comme Samsung lui-même a déclaré qu'au moins certains de ses appareils pliables allaient changer, il y a de fortes chances que le Galaxy Z Fold 7 en fasse partie.

Il y a également de fortes chances que les affirmations concernant les écrans plus grands soient exactes, puisque plusieurs sources l'ont affirmé.

Une grosse mise à niveau de 200 Mpx

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le Galaxy Z Fold 7 pourrait être doté d'un nouvel appareil photo principal de 200 Mpx

Il n'y a pas encore de nouvelles sur les autres caméras

Pour l’instant, la seule information concernant l’appareil photo du Samsung Galaxy Z Fold 7 évoque la présence d’un capteur principal de 200 MP, identique à celui de l'édition spéciale du Galaxy Z Fold. Ce serait une nette amélioration par rapport au capteur principal de 50 MP du Galaxy Z Fold 6.

Aucune information n’a filtré sur les autres capteurs. Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Fold 6 et son édition spéciale intègrent un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, un ultra grand-angle de 12 MP avec un champ de vision de 120 degrés, un capteur de 10 MP sur l’écran externe et un autre de 4 MP sur l’écran pliable. Il est donc probable que le Z Fold 7 conserve une partie de cette configuration.

Toutefois, le Z Fold 6 utilise une caméra sous l’écran pour son capteur de 4 MP, tandis que l’édition spéciale du Z Fold place cet objectif de manière visible. Il reste donc à voir si le Z Fold 7 adoptera ou non une caméra sous l’écran.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Étant donné qu'une seule source a vraiment partagé des détails sur l'appareil photo, nous resterons sceptiques jusqu'à ce que nous en sachions plus, mais nous espérons certainement que le Samsung Galaxy Z Fold 7 sera équipé de l'appareil photo de 200 Mpx dont il est question dans la rumeur.

Un chipset Elite

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il est probable qu'il utilise un chipset Snapdragon 8 Elite

Il pourrait disposer de 12 Go de mémoire vive, comme le modèle actuel

D’après une source, le Samsung Galaxy Z Fold 7 embarquerait un processeur Snapdragon 8 Elite, le même que la série Samsung Galaxy S25. Ce choix serait logique et offrirait une puissance nettement supérieure à celle du Galaxy Z Fold 6, équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3.

Cependant, la mémoire vive resterait à 12 Go, avec des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To, soit les mêmes configurations que l’actuel Z Fold 6.

Une autre source confirme également la présence d’un processeur plus rapide que celui du Z Fold 6. De plus, cette même source ainsi que @PandaFlashPro évoquent une chambre à vapeur plus grande (qui améliorerait la dissipation thermique et les performances sur la durée) ainsi que des haut-parleurs optimisés.

Aucune information n’a encore été divulguée concernant la batterie, mais pour référence, le Samsung Galaxy Z Fold 6 est équipé d’un accumulateur de 4 400 mAh. Il y a donc de fortes chances que la capacité reste au moins équivalente.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Nous serions très surpris si le Samsung Galaxy Z Fold 7 n'utilisait pas un chipset Snapdragon 8 Elite, puisqu'il s'agit du modèle suivant du chipset utilisé par le Z Fold 6, et qu'il est également utilisé par la série Galaxy S25.

Les affirmations concernant le stockage et la chambre à vapeur semblent également crédibles, tout comme, malheureusement, l'affirmation selon laquelle le Z Fold 7 conservera 12 Go de mémoire vive, puisque même le Samsung Galaxy S25 Ultra ne dispose que de cette capacité dans la plupart des régions.

Vous aimerez aussi