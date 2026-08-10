Galaxy Z Fold 8 vs Fold 8 Ultra : 650 photos plus tard, le meilleur appareil photo n’est pas forcément le meilleur choix

Depuis leur annonce le mois dernier, nous utilisons en parallèle le Samsung Galaxy Z Fold 8 et le Z Fold 8 Ultra, les deux nouveaux smartphones pliables premium du leader mondial du secteur.

Au cours des deux semaines passées avec ces appareils, plus de 650 photos ont été prises, précisément 349 avec le Fold 8 et 307 avec l’Ultra. Ils nous ont accompagnés pendant plusieurs voyages, ont servi à photographier des produits pour des tests et ont même participé à une journée de repérage pour un tournage. Autant dire qu’ils ont été largement sollicités.

On pourrait s’attendre à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra soit le choix évident pour la photo. Comme nous le verrons plus loin, il s’agit tout simplement du meilleur photophone des deux, notamment grâce à son équipement plus complet.

Pourtant, ce n’est pas celui qui s’impose au quotidien. Au moment de prendre rapidement une photo, c’est presque toujours vers la poche contenant le Galaxy Z Fold 8 standard que la main se dirige. Et ce choix doit finalement assez peu à ses qualités photo.

Le format compte plus que les capteurs

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Le principal avantage des meilleurs photophones face à un reflex ou un hybride reste leur praticité. Inutile de les porter autour du cou ou de prévoir une sacoche. Ils tiennent dans une poche et, surtout, peuvent en sortir immédiatement lorsqu’une occasion se présente.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est un smartphone long et étroit. Une fois plié, il mesure 158,4 mm de haut pour seulement 72,8 mm de large, avec 8,9 mm d’épaisseur et un poids de 215 g. Dans une poche de pantalon, il descend tout au fond tout en dépassant encore largement par le haut.

Le sortir se révèle pourtant assez laborieux à cause de son format. Il faut l’incliner et le réajuster, avec l’impression d’imiter Ross, Rachel et Chandler lorsqu’ils tentent désespérément de faire pivoter leur canapé.

À l’inverse, le Galaxy Z Fold 8 sort de la poche sans difficulté grâce à son format court et trapu lorsqu’il est replié. Il mesure 123,9 x 81,9 x 9,7 mm pour 201 g. Il est même plus simple à extraire qu’un smartphone classique non pliable.

Cela peut sembler être une raison assez superficielle pour préférer un téléphone à l’autre. Mais imaginez devoir répéter l’opération 50, 60 ou 70 fois dans une même journée, pendant des vacances ou une journée de repérage. Le Z Fold 8 Ultra finit rapidement par demander plus d’efforts qu’il n’en vaut.

D’ailleurs, la plupart des photos prises avec le Z Fold 8 Ultra proviennent de séances bien définies, durant lesquelles son utilisation intensive était prévue. Dans ces situations, il ne retournait pratiquement jamais dans une poche.

L’un des deux est clairement meilleur en photo

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Même si le Samsung Galaxy Z Fold 8 reste le modèle privilégié pour photographier au quotidien, aucun doute ne subsiste sur celui qui produit les meilleures images.

Les deux smartphones disposent d’un ultra grand-angle de 50 Mpx f/1,9 ainsi que de deux caméras selfie de 10 Mpx f/2,2. Mais au-delà de ces similitudes, l’Ultra prend clairement l’avantage.

Son capteur principal monte à 200 Mpx avec une optique f/1,7, contre 50 Mpx f/1,8 pour le Z Fold 8. Cependant, comme tous les photographes le savent, la photo ne se résume pas aux mégapixels. Dans la pratique, c’est surtout le zoom qui permet à l’Ultra de creuser l’écart.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra possède un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x. Sur le papier, il s’agit du même module que celui du Samsung Galaxy S26 Ultra.

Image 1 of 4 Une photo de fleurs jaunes dans un jardin, prise avec le Fold 8… (Image credit: Future) ...et la même photo sur le Fold 8 Ultra. Pour l'instant, le résultat est assez similaire, même si l'on constate un léger flou supplémentaire. (Image credit: Future) En zoomant sur les fleurs avec le Z Fold 8, on dirait en gros que nous avons recadré l'image précédente… (Image credit: Future) ... mais en zoomant sur le Z Fold 8 Ultra, on obtient une véritable profondeur de champ, ce qui permet d'obtenir une meilleure photo. (Image credit: Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Ce zoom apporte au Z Fold 8 Ultra une polyvalence nettement supérieure en photo. Il y a fort à parier qu’au moins la moitié des clichés pris avec l’appareil utilisent ce téléobjectif. Sa focale de 67 mm produit notamment un rendu de profondeur de champ plus doux et plus agréable que le capteur principal, même si l’application bascule régulièrement entre zoom optique et numérique.

Sur le Galaxy Z Fold 8, zoomer revient simplement à utiliser un agrandissement numérique. Les photos de fleurs ci-dessus permettent de constater la différence avec le zoom optique. Le résultat reste correct, mais il ne peut pas vraiment rivaliser pour les utilisateurs exigeants en photo mobile.

Les images montrent également que le Z Fold 8 Ultra produit un peu plus de bokeh sur la photo prise en 1x. Cela vient probablement des informations supplémentaires fournies par son capteur très défini. Pour le reste, les deux smartphones restent assez proches sur les photos classiques prises avec le grand-angle.

Pour voir davantage d’exemples du Z Fold 8 Ultra, il suffit d’observer les photos du Z Fold 8 présentes dans cet article. Elles ont toutes été prises avec l’Ultra et son téléobjectif 3x, ce qui explique pourquoi ce dernier n’apparaît jamais sur les clichés.

La prise de vue n’est qu’une partie du travail

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Malgré ses performances photo inférieures, le Galaxy Z Fold 8 reste le modèle privilégié pour photographier. Sa facilité à sortir de la poche n’explique qu’une partie de ce choix. Ce qui se passe après la prise de vue compte tout autant.

L’écran intérieur, qui constitue l’écran principal du Z Fold 8, adopte un format 4:3. À titre de comparaison, celui du Z Fold 8 Ultra affiche un ratio de 0,9:1, suffisamment proche du carré pour qu’on puisse le qualifier ainsi dans la suite de cet article.

Les photos carrées ne sont pas vraiment notre format de prédilection, et il y a de fortes chances que ce soit aussi votre cas. Instagram les a pratiquement fait disparaître à lui seul il y a plusieurs années. Ici, le 16:9 s’impose. C’est le format demandé par tous les sites auxquels nous contribuons, mais aussi un ratio adapté aux photos de référence pour un tournage, aux panoramas très larges ou aux scènes d’action spectaculaires. L’argument qui suit serait d’ailleurs encore plus évident avec le format 4:3 proposé par défaut dans l’application photo.

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Un écran plus large est nettement plus pratique pour retoucher des images. Lorsqu’une photo panoramique est affichée sur l’écran presque carré du Z Fold 8 Ultra, de larges bandes noires occupent le haut et le bas. Elles existent également sur le Z Fold 8, mais restent bien plus petites et laissent juste assez de place pour accueillir les commandes de retouche.

En tenant le Z Fold 8 ouvert, les mains tombent aussi presque exactement au bon endroit pour manipuler facilement l’image. Sur l’Ultra, les bords d’écran plus hauts obligent à déplacer beaucoup plus les mains.

D’après les retours des critiques comme des premiers acheteurs, le format d’écran des nouveaux modèles divise beaucoup. Certains préfèrent la forme plus traditionnelle du Z Fold 8 Ultra. D’autres apprécient davantage le style « passeport » du Z Fold 8. Pour des tâches comme la retouche photo, ce dernier reste de très loin le plus agréable.

Bon, meilleur, excellent

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Après un simple coup d’œil à la fiche technique de ces nouveaux pliables, cette préférence pour le modèle techniquement moins performant peut sembler déroutante. Ceux qui ont réellement passé du temps avec le Z Fold 8 comprendront probablement mieux ce choix.

Mais il faut préciser une chose pour les personnes qui recherchent avant tout un excellent photophone. Aucun de ces deux appareils, pas même le Z Fold 8 Ultra avec ses trois caméras, n’est réellement un smartphone dédié à la photo. Ils se débrouillent bien, mais ne rivalisent pas avec les meilleurs photophones du marché.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra constitue un bien meilleur choix pour ceux qui veulent avant tout un excellent appareil photo et n’ont pas besoin d’un smartphone pliable.

Il ne faut pas non plus se limiter à Samsung. L’autonomie de nombreux Galaxy se révèle inférieure à la moyenne. Celle du Z Fold 8 est même assez médiocre face à un smartphone classique, au point d’avoir écourté certaines séances photo.

Mais si la priorité reste un smartphone pliable et que les performances photo passent au second plan, mieux vaut ne pas se fier uniquement à la fiche technique. Le format de l’appareil compte tout autant.