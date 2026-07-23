Galaxy Unpacked 2026 : les 5 annonces de Samsung qu’il ne fallait pas manquer entre smartphones, montres et lunettes connectées

C’est une grande journée pour Samsung, et pour les fans de la marque, avec la présentation de trois nouveaux smartphones pliables, deux nouvelles montres connectées et une première paire de lunettes intelligentes.

Et ces lunettes ne sont pas les seules vraies nouveautés, puisque l’un des smartphones introduit lui aussi un nouveau format.

Ci-dessous, un récapitulatif des cinq annonces majeures du second Samsung Galaxy Unpacked de 2026, avec les informations essentielles à retenir.

1. Samsung Galaxy Z Fold 8

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Future)

Si l’idée d’un successeur direct au Samsung Galaxy Z Fold 7 pour le Samsung Galaxy Z Fold 8 semble logique, il faut revoir cette hypothèse, car ce modèle correspond justement au nouveau format évoqué plus haut.

Au lieu d’un pliable au format livre comme le Z Fold 7, le Galaxy Z Fold 8 adopte un format plus court et plus large, proche d’un passeport. Déplié et en orientation portrait, il offre une taille idéale pour la lecture, tandis qu’en paysage il se prête mieux aux films et aux jeux.

Il dispose d’un écran pliable de 7,6 pouces en 120 Hz, d’un écran externe de 5,5 pouces en 120 Hz, d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 50 MP, ainsi que de deux capteurs selfie de 10 MP, un sur chaque écran.

Il embarque également une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, avec une batterie de 4 800 mAh. Son prix démarre à 1 999 €, ce qui le rend légèrement moins cher que le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra détaillé ci-dessous.

2. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De manière déroutante, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra correspond en réalité au successeur du Samsung Galaxy Z Fold 7, ce qui donne déjà une idée de ce qu’il propose.

Ce smartphone dispose d’un écran pliable de 8 pouces en 120 Hz, d’un écran externe de 6,5 pouces, d’un capteur principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 50 MP, d’un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3, ainsi que de deux capteurs selfie de 10 MP. Il embarque aussi une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage et une batterie de 5 000 mAh, en nette hausse par rapport aux 4 400 mAh du Z Fold 7.

Il s’agit donc d’un pliable plus grand et plus proche d’un format livre que le Z Fold 8, avec davantage de capteurs photo mais une puissance similaire. Son épaisseur atteint seulement 4,1 mm une fois déplié, et son prix débute à 2 199,00 €.

3. Samsung Galaxy Z Flip 8

Le Samsung Galaxy Z Flip 8 (Image credit: Future)

Samsung a également présenté un nouveau modèle destiné aux amateurs de pliables compacts, avec le Samsung Galaxy Z Flip 8.

Ce smartphone à clapet propose un écran pliable de 6,9 pouces en 120 Hz, un écran externe de 4,1 pouces en 120 Hz, un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, ou un Exynos 2600 hors États-Unis, 12 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage et une batterie de 4 300 mAh.

Il s’agit du modèle le plus compact et le plus simple de la gamme, mais avec seulement 6,1 mm d’épaisseur une fois déplié et un poids de 180 g, il devient le Flip le plus fin et le plus léger jamais proposé par Samsung. Le Galaxy Z Flip 8 est proposé à partir de 1 299 €.

4. Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Le Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (Image credit: Future)

En plus des smartphones, Samsung a aussi annoncé la Samsung Galaxy Watch 9 et la Samsung Galaxy Watch Ultra 2, cette dernière étant la plus marquante.

Cette montre intègre une batterie massive de 800 mAh, contre 590 mAh sur la première Galaxy Watch Ultra. Elle se montre aussi plus fine et plus légère que son prédécesseur, avec l’écran le plus lumineux jamais vu sur une montre connectée, ainsi qu’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, dont le suivi de la charge cardio quotidienne et de la charge vasculaire.

Il s’agit de la montre connectée la plus aboutie de Samsung, avec un prix en conséquence fixé à 749 €. Pour une alternative un peu moins riche en fonctionnalités, la Galaxy Watch 9 est disponible à partir de 409 €.

5. Samsung Intelligent Eyewear

Samsung Intelligent Eyewear (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung a également permis d’en savoir plus sur ce qu’il appelle des « Intelligent Eyewear », autrement dit ses premières lunettes connectées.

Contrairement aux appareils présentés plus haut, il n’est pas encore possible de les précommander, Samsung annonçant une sortie « cet automne », soit probablement entre septembre et novembre.

Aucun prix n’a été communiqué, mais ces lunettes intégreront une caméra et des haut-parleurs, sans écran.

Dans un premier temps, Samsung s’associe à Gentle Monster et Warby Parker pour proposer plusieurs montures, avec un accès à Gemini et Bixby directement depuis les lunettes.