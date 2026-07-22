Le Samsung Galaxy Z Fold 8 ose un design presque déroutant, mais il pourrait séduire bien plus de monde que prévu

L’usage d’un smartphone reste avant tout orienté vers la consommation de contenu. Faire défiler, lire ou regarder des vidéos prend le dessus sur les tâches de productivité. Dans ce contexte, l’intérêt d’un appareil plus lourd avec un grand écran pliable au format carré reste limité. Regarder une vidéo YouTube avec de larges bandes noires en haut et en bas perd en pertinence, alors qu’un smartphone classique en mode paysage offre souvent une meilleure expérience.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 change cette perception. Il conserve un format pliable de type livre, avec un écran externe plus petit et un écran interne plus grand à ouvrir à deux mains. Mais il adopte un design plus court, plus large et, osons le dire, plus compact que le Galaxy Z Fold 7. Il ressemble à un Galaxy Z Fold 7.5, dans les faits sinon dans le nom.

Image 1 of 2 Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (à gauche) et le Galaxy Z Fold 8 (à droite) (Image credit: Future) Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (à gauche) et le Galaxy Z Fold 8 (à droite) (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Ce modèle au format passeport propose un écran externe de 5,5 pouces et un écran principal de 7,6 pouces. Les proportions ont été revues pour faciliter l’usage à une main une fois fermé et améliorer le visionnage de vidéos une fois ouvert. Fermé, le Galaxy Z Fold 8 adopte un ratio 3:4 en portrait, ce qui permet d’atteindre facilement le haut de l’écran, et un ratio 4:3 en paysage. Ouvert, il passe à un ratio 10:16, mieux adapté aux contenus larges.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 7 — ainsi que le Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui conserve ce format étroit et allongé — propose un écran externe en 21:9 et un écran interne presque carré en 1,11:1. Ce format convient parfaitement aux tableurs et au multitâche, mais s’avère moins adapté pour regarder des vidéos, comme des résumés de Coupe du monde dans les transports.

Voici comment se compare l’expérience de visionnage sur les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra, dans les deux orientations :

Image 1 of 2 Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (à gauche) et le Galaxy Z Fold 8 (à droite) (Image credit: Future) Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (à gauche) et le Galaxy Z Fold 8 (à droite) (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Les bandes noires restent visibles une fois le Galaxy Z Fold 8 ouvert. Toutefois, elles sont nettement moins présentes que sur la version Ultra. Sur l’écran externe, la différence est encore plus marquée.

C’est là le principal argument du nouveau pliable plus court et plus large de Samsung. Les écrans conservent un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits, identiques à ceux du Galaxy Z Fold 8 Ultra plus onéreux. Mais l’espace d’affichage est mieux exploité. Pour un usage centré sur les vidéos et les réseaux sociaux, l’impact est réel.

Samsung indique avoir identifié un segment d’utilisateurs très tourné vers les médias. Ce public consomme réseaux sociaux, vidéos, jeux et livres dans un format similaire. L’entreprise décrit également l’écran déplié comme un nouveau standard pour le visionnage de contenu. Cette approche s’inscrit dans un contexte où Apple préparerait aussi un smartphone pliable de taille comparable.

Petit mais puissant

L'ensemble de la gamme Samsung Galaxy Z 8 (Image credit: Future)

Un point important mérite d’être précisé. Sur le Galaxy Z Fold 8, un format plus compact ne signifie pas une puissance réduite. L’appareil embarque la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, identique à celle du Galaxy Z Fold 8 Ultra et de la gamme Galaxy S26. Il propose également 12 Go de RAM sur la plupart des configurations, et 16 Go pour la version 1 To.

Le temps de prise en main reste limité, mais les performances de cette puce sont déjà bien connues. Elle équipe plusieurs des meilleurs smartphones Android et devrait offrir ici un niveau comparable.

Les premières différences avec le modèle Ultra apparaissent du côté de la photo. Le Galaxy Z Fold 8 intègre un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra se distingue avec un capteur principal de 200 MP et un téléobjectif de 10 MP dédié au zoom.

Image 1 of 2 Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (à gauche), le Galaxy Z Fold 8 (au centre) et le Galaxy Z Flip 8 (à droite) (Image credit: Future) Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (à gauche), le Galaxy Z Fold 8 (au centre) et le Galaxy Z Flip 8 (à droite) (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra dispose aussi d’une batterie légèrement plus grande, avec 5 000 mAh contre 4 800 mAh pour le Galaxy Z Fold 8. Les deux modèles adoptent enfin une batterie au silicium-carbone, ce qui devrait garantir une bonne autonomie malgré une capacité inférieure.

Cette technologie permet de stocker jusqu’à 50 % d’énergie en plus à volume égal par rapport aux batteries classiques. Le Galaxy Z Fold 8 devrait ainsi dépasser l’autonomie du Galaxy Z Fold 7, équipé d’une batterie de 4 400 mAh, mesurée autour de 12 heures en usage standard.

À noter que des fabricants comme Oppo, Honor et Vivo utilisent déjà ce type de batterie depuis plusieurs années. Son adoption par Samsung constitue une avancée notable, notamment sur des marchés où cette technologie restait peu répandue.

Côté recharge, les deux modèles proposent 45 W en filaire et 20 W en sans fil. Le choix se joue donc entre usage et priorité. Le Galaxy Z Fold 8, plus large, se montre plus adapté au visionnage et au défilement. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, plus allongé, s’oriente davantage vers la productivité et la photographie.

Le format plus court et plus large du Galaxy Z Fold 8 semble mieux correspondre à un usage centré sur le contenu. Reste à mesurer précisément l’écart en photo avec le modèle Ultra. À 2 199 €, ce dernier se positionne au-dessus du Galaxy Z Fold 8, proposé à 1 999 €, ce qui laisse attendre une différence notable en qualité d’image.

Des tests complets après l’événement Unpacked permettront d’en juger.