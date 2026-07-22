Le Samsung Galaxy Z Flip 8 n’a jamais été aussi proche de faire craquer les fans d’iPhone

Chaque année, l’admiration pour les téléphones à clapet est réaffirmée, en particulier pour les modèles pliables de Samsung, sans pour autant abandonner le format classique.

Rien n’égale le geste de refermer son téléphone pour mettre fin à un appel, et le design plus ludique ainsi que les options de personnalisation sur l’écran externe séduisent toujours. Pourtant, les téléphones à clapet restent moins puissants que les modèles haut de gamme habituels.

Cette année, Samsung s’en approche sérieusement avec le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 8, malgré peu d’évolutions matérielles par rapport au modèle précédent.

Le Galaxy Z Flip 8 est lancé à 1 299 €, soit 90 € de plus que le Z Flip 7, une hausse liée en grande partie à la crise actuelle de la RAM. Il s’agit du Galaxy Z Flip le plus fin et le plus léger à ce jour. Sa charnière améliorée facilite nettement l’ouverture et la fermeture, et quelques évolutions bien pensées de l’écran externe prolongent les ajustements déjà discrets du Z Flip 7.

Mais l’élément le plus attendu concerne deux nouvelles fonctions vidéo destinées à mieux capturer l’instant.

(Image credit: Future)

Plus tôt cette année, Samsung a introduit une fonction marquante avec la série Galaxy S26, le Horizontal Lock, qui a convaincu lors des tests. Elle utilise le gyroscope et l’accéléromètre du téléphone pour mesurer les mouvements et les rotations pendant l’enregistrement, puis le capteur recadre et ajuste l’image pour compenser.

Le résultat permet de conserver un horizon stable, même en faisant pivoter le téléphone sur 360 degrés. Ce n’est pas parfait, et une perte de qualité apparaît en poussant trop loin, mais utilisée correctement pour stabiliser une scène en mouvement, la fonction évite des retouches et permet de rester concentré sur le moment lors d’un événement en direct.

Une autre fonction intéressante renforce encore cet aspect avec le mode Fan Cam. Les amateurs de K-Pop comprendront immédiatement son intérêt. Grâce au suivi de sujet, le logiciel recadre et génère une vidéo selon le format choisi en gardant uniquement la personne sélectionnée dans le cadre.

Lors de nombreux spectacles en direct, cette fonction change la donne. Elle permet de profiter du moment sans surveiller en permanence le cadrage malgré les mouvements et la foule. Elle s’avère aussi utile pour les événements sportifs, qu’il s’agisse de grandes compétitions ou d’un premier but marqué lors d’un match.

Le principal point faible

Un élément empêche toutefois le Z Flip 8 d’atteindre un niveau vidéo irréprochable, ses capteurs. Il reprend le même objectif principal de 50 MP, l’ultra grand-angle de 12 MP et le capteur selfie de 10 MP que les Z Flip 7 et Z Flip 6, sans véritable amélioration. À l’inverse, certains smartphones récents offrent des performances photo bien supérieures, avec la possibilité de capturer des images de grande qualité sans appareil encombrant.

Ce compromis ne concerne pas uniquement Samsung. Intégrer des capteurs puissants dans un format aussi fin, avec un écran externe, reste un défi pour les fabricants de téléphones à clapet. Néanmoins, face au Motorola Razr 70 Ultra et ses trois capteurs de 50 MP, pour un surcoût d’environ 200 € en France, Samsung paraît légèrement en retrait sur ce point.

Le format à clapet se prête pourtant parfaitement à la création de contenu. Les modes caméscope plié et support de table sont intuitifs et polyvalents, et les nouvelles fonctions apportent un vrai plus. Mais cela ne suffit pas encore face à la qualité globale des smartphones haut de gamme.

Des évolutions mesurées, mais visibles

La gamme Galaxy Z Flip reste sur une évolution prudente cette année, un choix sans doute cohérent. Réduire l’épaisseur de 0,4 mm et affiner les bordures de l’écran externe à 1,2 mm semble déjà proche des limites actuelles. La nouvelle charnière et le châssis en aluminium renforcé donnent une impression de solidité, du moins lors d’une prise en main rapide.

Les coloris rose et crème attirent particulièrement l’attention, même s’ils ne s’adressent pas forcément à tous les profils visés.

L’écran externe Flex Window paraît enfin abouti. Les nouvelles fonctions logicielles le rendent réellement utile, au-delà de la simple personnalisation. Galaxy AI est pleinement exploité, avec des automatisations et les fonctions Now Brief et Now Nudge.

Par exemple, les personnes sensibles au pollen peuvent consulter rapidement les prévisions du jour via Now Brief. Now Nudge peut aussi afficher des suggestions contextuelles, comme les détails d’une réservation lorsqu’un restaurant appelle.

Comme indiqué, le Samsung Galaxy Z Flip 8 coûte 90 € de plus que son prédécesseur à son lancement. Cette hausse accompagne une évolution assez limitée. Tant qu’aucune avancée majeure ne permet d’intégrer de meilleurs capteurs sans compromis sur le format, les changements resteront progressifs. Pour des évolutions plus marquées, il faudra plutôt se tourner vers le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Des tests plus approfondis du Galaxy Z Flip 8 sont prévus dans les prochaines semaines.