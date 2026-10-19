OpenAI accuse un ancien employé d’avoir emporté plus de 100 fichiers secrets chez Apple

OpenAI affirme qu’un ancien salarié a emporté plus de 100 fichiers secrets concernant des appareils encore non annoncés chez Apple

Cette accusation s’inscrit dans une procédure judiciaire où Apple a formulé des griefs similaires

Apple vient parallèlement de dévoiler plusieurs nouveaux appareils dopés à l’IA, dont le HomeView

OpenAI accuse un ancien employé d’avoir emporté plus de 100 fichiers hautement confidentiels concernant des appareils encore non annoncés avant de rejoindre Apple.

Selon le créateur de ChatGPT, le salarié aurait transféré des documents secrets vers un compte personnel avant de retourner travailler chez Apple. Cette personne aurait passé six mois chez OpenAI, entre deux périodes distinctes au sein de la firme de Cupertino.

Cette accusation d’OpenAI s’inscrit toutefois dans une affaire beaucoup plus large. Apple avait initialement poursuivi OpenAI et deux anciens employés d’Apple pour des motifs comparables liés à la protection de secrets commerciaux.

Apple et OpenAI se répondent devant la justice

En réponse à la procédure lancée par Apple, OpenAI affirme que l’ancien salarié a transféré des images détaillées d’appareils encore non annoncés, des informations confidentielles sur l’ingénierie et la fabrication, des données concernant des fournisseurs et d’autres documents sensibles. L’entreprise affirme même que l’employé aurait présenté les projets matériels d’OpenAI à plusieurs cadres dirigeants d’Apple, dont le vice-président chargé des opérations en Asie.

OpenAI se montre particulièrement préoccupée par son arrivée prochaine sur le marché du matériel, au moment même où Apple accélère sur les appareils intégrant de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Après avoir directement interrogé Apple sur le sujet, l’entreprise estime ne pas avoir obtenu les garanties qu’elle réclamait.

OpenAI demande désormais au tribunal de déterminer si ses informations confidentielles sont effectivement arrivées jusqu’à Apple et, le cas échéant, si cette situation peut justifier de nouvelles poursuites judiciaires.

Apple affirme de son côté disposer de politiques et de procédures destinées à empêcher ses nouvelles recrues d’utiliser les informations confidentielles de leurs anciens employeurs. L’entreprise assure également n’avoir trouvé aucune preuve venant étayer les accusations d’OpenAI, rapporte Reuters.

Le calendrier de cette accusation attire particulièrement l’attention. Apple vient tout juste de présenter plusieurs nouveaux produits pour la maison connectée, notamment le HomeView, son nouvel écran domestique largement construit autour de fonctions d’intelligence artificielle.

Le contentieux entre les deux entreprises va donc continuer, chacune accusant désormais l’autre d’avoir mal protégé ou exploité des informations confidentielles liées à d’anciens employés.