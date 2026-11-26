Le dictionnaire australien Macquarie a élu « lunettes de pervers » ( pervert glasses ) expression de l'année

L'Autorité néerlandaise de protection des données déconseille parallèlement aux consommateurs d'acheter des lunettes connectées

Elle estime que ces appareils menacent la vie privée des passants et peuvent également mettre leurs utilisateurs en danger lorsque l'IA fournit de mauvaises informations

L'année n'a pas été particulièrement favorable aux lunettes connectées équipées de caméras, comme les Ray-Ban Meta. Le public et les gouvernements rejettent de plus en plus ces appareils, notamment parce qu'ils permettent de filmer discrètement des personnes à leur insu.

Cette capacité leur a valu le surnom de « lunettes de pervers » (pervert glasses) chez certains détracteurs. Or, comme le rapporte The Guardian, cette expression est devenue si répandue dans la culture populaire qu'elle vient d'être élue mot de l'année par le dictionnaire australien Macquarie.

Elle a même remporté deux récompenses, puisqu'elle a été choisie à la fois par le comité d'experts du dictionnaire et par le public.

Pour justifier sa décision, le comité explique : « D'un côté, nous avons assisté à une accélération considérable des capacités de l'IA et des produits qui l'intègrent. Dans le même temps, ce surnom indéniablement critique reflète les nombreux appels à freiner ce développement apparemment incontrôlé. »

« Cette expression incarne l'année que nous venons de traverser, entre IA, manosphère, surveillance croissante dans les supermarchés et bien d'autres phénomènes. Certes, ces nouveaux appareils peuvent être commercialisés sous le nom de lunettes intelligentes ou de lunettes avec caméra. Mais il nous semble que l'expression “lunettes de pervers” reflète plus fidèlement l'année écoulée. »

Un appel adressé aux consommateurs

Les lunettes connectées Oakley Meta Vanguard (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ce mot, ou plutôt cette expression, ne devrait pas particulièrement réjouir les fabricants de lunettes connectées comme Meta. Mais ce n'est pas le seul revers qu'ils ont essuyé cette semaine. L'Autorité néerlandaise de protection des données, comme le rapporte TechCrunch, recommande désormais aux consommateurs de ne pas acheter ces lunettes. Le régulateur de la vie privée invoque aussi bien la protection des personnes présentes à proximité que la sécurité des utilisateurs eux-mêmes.

Sur ce deuxième point, l'autorité souligne que les conseils fournis par l'IA intégrée aux lunettes peuvent parfois être inexacts ou dangereux. Le système pourrait notamment mal interpréter l'étiquette d'un médicament. Pour être juste, le même problème peut également se produire avec les chatbots d'IA classiques.

Quoi qu'il en soit, ces avertissements s'ajoutent aux autres mesures prises contre les lunettes connectées. La Norvège a notamment annoncé récemment une interdiction temporaire de leur utilisation dans certains espaces publics.

De son côté, Meta a essayé de rendre ses appareils plus acceptables. L'entreprise a notamment publié une mise à jour destinée à compliquer le contournement des protections de confidentialité. Elle a également lancé les Ray-Ban Meta Audio, des lunettes dépourvues de caméra.

Ces efforts semblent pourtant avoir peu d'effet sur l'opinion publique. Il sera intéressant de voir comment cette situation évoluera en 2027.